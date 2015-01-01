Как и где можно заразиться омикроном?

2022 год принес «подарок под елочку» в виде штамма ОмикронНадоела пандемия, да? Но ничего не поделаешь, особенно ввиду распространения по планете нового варианта COVID-19. Известно о нем не много, а несколько месяцев назад многие полагали, что это легкий вариант и чуть ли не конец пандемии. Реальность, как обычно, приподнесла сюрпризы. Несмотря на более легкое течение болезни, число госпитализаций в ЮАР, Нью-Йорке и Лондоне превысило все предыдущие волны ковида. Еще одной неприятной новостью оказалась способность Омикрона передаваться между людьми. Известно, что один больной человек способен заразить восьмерых – большим количеством инфицированных может похвастаться только корь. На фоне этой мрачной картины мы жаждем вернуться к нормальной жизни, но чтобы это наконец произошло, придется многое преодолеть. А чтобы ворваться в светлое будущее, нужно умудрится не заболеть, так что давайте узнаем как. К тому же ученым есть что нам рассказать.Много вопросовСпособность к распространению стала визитной карточкой Омикрона, однако причина, по которой этот вариант настолько заразен, была неизвестна. Теперь же исследователи поняли в чем дело: согласно полученным данным, у многих зараженных не проявляется вообще никаких симптомов и они гораздо чаще заражают окружающих.«Поскольку мы являемся свидетелями быстрого глобального распространения Омикрона, становится ясно, что мы срочно должны понять динамику передачи этого варианта», – пишут авторы нового исследования.Из-за бессимптомного течения выявить инфицированных крайне затруднительно, но ученым известно, что можно сделать для самозащиты: носить маску; мыть руки; избегать больших собраний в помещении; и как можно скорее пройти полную вакцинацию. Кажется, ничего нового, но определить как вакцинация влияет на бессимптомных носителей исследователи пока не могут.Только корь превосходит Омикрон по количеству зараженныхSARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, распространяется в основном воздушно-капельным путем. Таким образом, ключом к предотвращению передачи инфекции является понимание того, как ведут себя частицы, находящиеся в воздухе – а эта задача требует знаний физики и химии.Больше по теме: Встречаем омикрон – что точно известно о новом варианте COVID-19?Как передается Омикрон?Воздух состоит из невидимых, быстро и беспорядочно движущихся молекул, которые со временем рассеиваются в помещении, например, в комнате или автобусе.Инфицированный человек может выдыхать частицы, содержащие вирус, и чем ближе вы к нему находитесь, тем больше вероятность того, что вдохнете некоторые частицы, содержащие вирус. А еще, чем дольше вы будете находиться в помещении, тем больше распространится вирус. В открытом пространстве Омикрон не накапливается таким же образом.Конец пандемии, увы, не маячит на горизонтеНу а теперь держитесь – вирусные частицы могут выделяться при дыхании. И чем глубже вдыхает и выдыхает зараженный, тем больше он распространяет вирусных частиц. В то время как защитная маска уменьшает передачу инфекции, блокируя высвобождение вируса, у инфицированного человека без маски гораздо меньше шансов заразить вас, чем у того, кто спокойно сидит в углу комнаты.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Несмотря на то, что все варианты SARS-CoV-2 одинаково передаются воздушно-капельным путем, вероятность заражения Омикроном зависит от способа передачи (Дельта более заразен, чем предыдущие варианты, а Омикрон его превосходит) и от того, сколько людей сегодня заражено. И несмотря на относительно легкие симптомы, показатели заболеваемости сегодня выше, чем когда-либо, а уровень госпитализации стремительно возрастает.Вероятность зараженияРезультаты нового исследования количественно определили, как различные факторы, влияющие на передачу, изменяют ваш риск заболеть: вирусные факторы (возможность передачи инфекции), человеческий фактор (в маске/без маски), физические упражнения/отдых, пение/молчание). Также необходимо учесть ваше местонахождение – помещении/на улице, в большой комнате/в маленькой комнате и прочее.Тщательно изучив данные о том, сколько людей заразилось во время описанных выше событий и ключевых параметров, таких как размер помещения и уровень вентиляции, исследователи смогли создать математическую модель и вычислить процентную вероятность заражения в различных ситуациях.Не пропустите: Чем закончится пандемия? Подсказки есть в истории прошлых болезнейОмикрон все больше становится похож на грипп и ОРВИТаблица, показывает риск заражения COVID-19, в зависимости от различных факторов. Авторы научной работы также предоставили верный способ подхватить COVID-19 – выполнить следующую комбинацию действий, например: собраться вместе с большим количеством людей в закрытом плохо проветриваемом помещении, например, в спортзале, ночном клубе или школьном классе.Так что если вам необходимо встретиться с людьми, делайте это на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Ученые советуют сократить контакты, носить СИЗ, соблюдать дистанцию, мыть руки и, конечно, сделать прививку, так как она снижает шансы заражения и тяжелого течения болезни. Будьте здоровы, берегите себя и близких, в интересное время живем, согласны?

Источник: hi-news.ru