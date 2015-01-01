Обнаружено еще одно антитело, уничтожающее коронавирус

Ученые нашли антитело, которое эффективно против всех мутаций коронавирусаРанее мы сообщали о том, что ученые находили антитела, которые способны уничтожать любые штаммы коронавируса. В частности, недавно такое антитело удалось обнаружить китайским ученым. На этот раз американские ученые сообщили, что им удалось выявить антитело, которое позволяет лечить широкий спектр сарбековирусов. К этому семейству вирусом относится и SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19. Как утверждают ученые, антитело эффективно против всех существующих на сегодняшний день штаммов коронавируса. Лабораторные исследования, проводимые на животных, показали высокую его эффективность. Более того, по словам авторов работы, антитело не дает вирусу избежать его путем мутации. А значит оно является отличным кандидатом для дальнейших клинических исследований и создания эффективного препарата против коронавируса.Почему коронавирус ускользает от иммунной системыКак и прочие антитела, которые в настоящее время изучаются учеными и, вероятно, могут быть использованы для для лечения коронавируса, S2K146 связывается со спайковым белком. Напомню, что спайковый белок, или S-белок вируса связывается с ангиотензинпревращающим ферментом (ACE2) клетки здоровой клетки. Проще говоря он прикрепляется к определенному участку клеточной мембраны для дальнейшего проникновения в клетку. Таким образом, спайковый белок отвечает за способность вируса заражать клетки и, соответственно, размножаться в них.Схема структуры коронавируса SARS-CoV-2Область спайкового белка, которая прикрепляется к ACE2, называется рецептор-связывающим доменом. Она является основной мишенью антител. Связываясь с ней, антитела блокируют ее, а значит не дают вирусу проникать в клетку. Казалось бы, ключ к лечению коронавируса лежит на поверхности, однако не все так просто. SARS-CoV-2 достаточно быстро мутирует, в результате чего изменяются аминокислотные последовательности рецептор-связывающего домена спайкового белка. В результате этих мутаций антитела перестают узнавать данный участок вируса, и по этой причине больше его не атакуют. Таким образом измененный вирус уклоняется от иммунитета.В теории, мутация которые позволяют ускользать вирусу от антител, нарушают его способность прикрепляться к клеточной мембране и заражать клетку. Но спайковый белок SARS-CoV-2, в отличие от многих других вирусов, научился мутировать так, чтобы сохранялась его способность связываться с ACE2. Именно поэтому многие антитела, на основе которых ученые планировали создать препараты от коронавируса, со временем оказались абсолютно бесполезными, при этом сам вирус распространялся по планете с еще большей силой.Антитело, которое сохраняет эффективность при любых мутациях коронавирусаПо мнению авторов работы, которая была опубликована в журнале Scince , создание широкого нейтрализующего сарбековирусного ответа антител является ключом к борьбе против SARS-CoV-2, а также будущих аналогичных вирусов. Похоже, что такой ответ может обеспечить антитело S2K146, которое было получено из В-клеток. Оно было найдено у человека, который заболел COVID-19 и успешно выздоровел.Антитело S2K146 связывается с участком вируса, который непосредственно прикрепляется к клеткеНо каким образом антитело оказалось эффективным, если спайковый белок постоянно мутирует? Дело в том, что у S2K146 есть одна важная особенность. Область, которую он использует в качестве мишени, практически идентична области, распознающей рецептор ACE2, то есть важнейшего элемента спайкового белка.“S2K146 связывается на том участке, который прикрепляться к клетке. Он имитирует молекулярные контакты, которые возникают при соединении с рецептором ACE2” — говорит Дэвид Визлер, один из авторов работы, сотрудник Медицинского института Говарда Хьюза.По этой причине любая мутация шипа, которая мешает антителу находить вирус, одновременно снижает способность вируса заражать клетку. Данное предположение было подтверждено экспериментально. Ученые использовали суррогатный вирус, который обладает спайковым белком SARS-CoV-2, и подвергли его воздействию S2K146. Цель эксперимента состояла в том, чтобы выяснить — появляются ли мутации, позволяющие ускользать от этого антитела.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Команде пришлось подвергать вирус атаке антитела десятки раз. В результате появился только один вариант, способный ускользать от S2K146, однако его способность связываться с ACE2 оказалась на крайне низком уровне. Как говорит Дэвид Визлер, крайне мало вероятно, что будут возникать мутации, способные уклоняться от антитела и при этом заражать клетки. Тем не менее такая возможность все же сохраняется.Что касается тех вариантов вируса, которые не ускользали от антитела, их способность к репликации была полностью подавлена. В частности, в процессе эксперимента на грызунах, S2K146 смог полностью подавить способность вируса проникать в клетки легких. Напоследок напомню, что ранее ученым удалось найти уязвимость коронавируса, воспользовавшись которой теоретически можно заблокировать его способность заражать клетки.

Источник: hi-news.ru