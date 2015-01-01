Средневековые лошади были размером с маленьких пони

Средневековые лошади были не такими крупными, какими их изображаютВ художественных фильмах про Средневековье рыцари путешествуют и сражаются с врагами верхом на огромных и сильных лошадях. Как и во многих фильмах на любую другую тему, это является преувеличением — археологические находки говорят о том, что в Средние века лошади не вырастали до огромных размеров. Например, недавно британские археологи решили изучить более двух тысяч скелетов средневековых лошадей, которые были найдены на просторах Великобритании. Оказалось, что большинство из животных были ростом не выше современных пони, то есть их тела не возвышались на более 1,48 метра. Данная тенденция сохранялась вплоть до 1500 года, и только потом лошади начали вырастать до нынешних размеров. Это открытие рассказало ученым несколько интересных подробностей о средневековых воинах.Изучение останков средневековых лошадейО результатах проведенной научной работы рассказал телеканал CNN. В рамках нового исследования британские археологи изучили кости более двух тысяч лошадей, которые были найдены в 171 разных точках Великобритании. По расчетам археологов, найденные лошади погибли в промежуток между 300 и 1650 годами нашей эры. При этом большинство из них обладало ростом не более 1,48 метров. Важно отметить, что речь идет не о росте в холке, а о росте в целом, включая и голову.Исследовательница изучает челюсть лошади, найденной на территории английской деревни ГолтоПолучается, что средневековые лошади были размером с современных пони. Пони — это подвид домашней лошади, для представителей которого характерны рост около 80—140 сантиметров, короткая и мощная шея, короткие ноги и большая выносливость. К пони относится большое количество пород и они преимущественно разводятся в Европе, Северной Америке и Японии.Пони обладают небольшим ростом, мощной шеей и удивительной выносливостьюИнтересный факт: в разных странах пони определяются по-разному. В России пони можно назвать лошадь, которая имеет рост 100—110 сантиметров и ниже. В Германии к пони относят лошадей ростом до 120 метров. А в Англии живут самые большие пони, потому что там таковыми считаются лошади ростом до 147,3 сантиметров.Большие лошади СредневековьяНо среди останков нашлись и кости относительно высоких лошадей. Например, в расположенном в графстве Уилтшир замке Троубридж был найден скелет лошади ростом 1,58 метров. По этому параметру эту особь XI-XII века можно сопоставить с современными верховыми лошадьми. Считается, что лошади начали обретать высокий рост только во времена Высокого Средневековья, то есть в период между 1200 и 1350 годами нашей эры. В этот промежуток истории они вырастали максимум до 1,70 метров, и только после 1500 года нашей эры этот рубеж был преодолен.К сожалению, ученым редко удается найти кости лошадей времен СредневековьяПри всем этом ученые отметили, что в Средневековье существовали и крупные лошади дестриэ. Так принято называть рыцарских коней, которые были достаточно сильными, чтобы участвовать в рыцарских турнирах и боях. В некоторых источниках говорится, что лошади дестриэ обладали внушительным ростом до 2 метров и массой до 1000 килограммов. Однако, судя по результатам недавнего исследования, это тоже наверняка является преувеличением. Можно предположить, что рыцарские лошади были намного меньше — не настолько, как пони, но небольшими по современным меркам.Дестриэ — крупные лошади, которые использовались рыцарямиАвторы научной работы считают, что в Средневековье у лошадей были разные задачи. В армии могли иметься и крупные особи дестриэ, однако их явно было немного. Они были предназначены для сопровождения в бою важных воителей и участия на турнирах. Одной из сильных сторон этих созданий была возможность нанесения верховой атаки. Большинство лошадей, которые были размером с нынешних пони, использовались как скакуны и помогали воинам быстрее преодолевать большие расстояния. По мнению одной из авторов научной работы Хелен Бенкерт, воители Средневековья наверняка выбирали лошадей в зависимости от выбранной тактики.Рыцари выбирали лошадей в зависимости от выбранной тактики бояЧитайте также: Что опаснее, езда на лошади или на мотоцикле?Почему останков средневековых лошадей так мало?Также авторы научной работы отметили, что находки времен Средневековья содержат гораздо меньше лошадиных костей, чем открытия ранних временных промежутков. Эта странность объясняется тем, что в Средневековье туши лошадей часто отправлялись на кожевенные заводы для производства кожи. Также некоторые лошади разделывались на мясо. Из-за этого ученым довольно редко удается найти их целые скелеты.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если интересно, на нашем сайте есть статья на похожую тему. В конце 2021 года мой коллега Андрей Жуков рассказал, как древние люди превратили мясных лошадей в ездовых. Рекомендую к прочтению!

Источник: hi-news.ru