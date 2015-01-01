Кому на самом деле принадлежали «рогатые» шлемы викингов?

Если викинги не носили рогатые шлемы, кому же они принадлежали?В художественных фильмах и произведениях литературы викингов изображают как грозных воинов, которые вооружены мощными топорами и защищены «рогатыми» шлемами. Благодаря Интернету, многие из нас уже прекрасно знают, что как минимум последний атрибут стереотипного образа древних скандинавов является всего лишь красивой выдумкой. Викинги не могли носить шлемы с угрожающими рогами потому, что такие элементы явно мешали бы им в бою — враги могли легко зацепиться за рога и стащить с головы защиту, после чего нанести смертельные удары. За всю историю исследований, археологам удавалось найти шлемы с рогами только один раз, в далеком 1942 году. В те времена ученые так и не смогли точно ответить, в какой период истории человечества они были изготовлены. Только недавно в одном из шлемов был найден кусок березового дегтя, который значительно упростил расчеты. Как и предполагалось, эти шлемы принадлежали далеко не викингам.Возникновение образа викингов с рогатыми шлемамиДля начала стоит разобраться в том, откуда вообще возник стереотип про «рогатые» шлемы викингов. Одна версия гласит, что стереотипный образ викингов появился во времена, когда в Скандинавии возникло христианство. Если верить этой версии, для христианских миссионеров жители Северной Европы казались варварами, из-за чего их изображали как диких людей — наличие рогов, якобы, было одной из их главных особенностей. Но всему этому нет письменных подтверждений, поэтому эта версия не пользуется популярностью.Считается, что христианские миссионеры считали викингов дикими варварамиНаиболее правдоподобная версия гласит, что образ «рогатых» викингов впервые появился в XIX веке, в иллюстрациях к литературному произведению «Сага о Фритьофе» шведского поэта Эсайаса Тегнера. Также скандинавские воины в таком образе фигурируют в опере немецкого композитора Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Художником по костюмам был Эмиль Деплер и он явно не имел даже понятия о том, как могли выглядеть древние воители — в те времена археологических находок времен викингов было очень мало.Иллюстрация к произведению «Кольцо Нибелунга»Находка настоящего шлема с рогамиОдна из первых находок такого рода была сделана в 1904 году. Тогда, недалеко от норвежского города Тенсберг, был найден дубовый драккар — это был один из кораблей, которые были использованы для погребения погибшего человека. Перед использованием в ритуальных целях, судно украсили разнообразными рисунками. На одном из них был изображен воин в рогатом шлеме. Но при этом археологи не смогли найти ни одного настоящего шлема такой формы. Судя по находкам, в большинстве случаев, викинги использовали для защиты доспехи и шлемы, украденные у других народов.Осебергская ладья, найденная в 1904 годуНо однажды, в 1942 году, один из жителей Дании все же нашел рогатый шлем. Во времена Второй мировой войны для изучения этого артефакта у ученых не было времени, поэтому люди снова начали изображать викингов как воителей с рогатыми шлемами. И эта тенденция существовала очень долгое время — скорее всего, она начала исчезать только после появления Интернета, благодаря которому люди начали значительно расширять свой кругозор. В те времена определить точный возраст шлема было очень сложно и археологи поделились очень растяжимой датой — бронзовый век.Шлем, найденный в Дании в 1942 годуЧитайте также: Первыми Азорские острова заселили викинги более 1000 лет назадКто носил шлемы с рогами?К счастью, недавно в научном журнале Praehistorische Zeitschrift были опубликованы более точные данные. В 2019 году, во время фотографирования рогатого шлема, одна из исследователей заметила в артефакте кусочек березового дегтя. Благодаря этой небольшой детали, ученые смогли выполнить радиоуглеродный анализ и назвать точную дату изготовления шлема. Оказывается, шлем был создан примерно в 900 году до нашей эры, когда викингов еще не существовало.Археологические находки, сделанные в Иберии, Скандинавии и на СардинииСтало быть, найденный шлем относится к позднему бронзовому веку и был изготовлен на территории Северной Европы. Исследователи предполагают, что артефакт оказался в Скандинавии, преодолев морской путь, который тянется из Средиземноморья и вдоль Атлантического побережья. Известно, что этот маршрут примерно после 1000 года нашей эры использовали финикийцы для торговли. Так что рогатые шлемы могли использоваться представителями других народов, но никак не викингами. И тем более они не надевались во время битв, потому что на найденном экземпляре нет повреждений от мечей и другого вида оружия.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Вот вам еще один интересный факт — есть серьезные основания предполагать, что викинги открыли Америку раньше, чем Христофор Колумб. Подробнее об этом вы можете почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru