Самые необычные стартапы, которые поддержал Джефф Безос

Космосом может заниматься любой, у кого есть деньги и желание их потратить. А тратить приходится много.Мы живем в такое время, когда космос уже перестает быть доступным только на уровне государственных корпораций. Теперь им могут заниматься бизнесмены, у которых просто есть деньги и желание посвятить себя этому. Примеров масса — от Илона Маска до Ричарда Бренсона. Но где-то посередине находится Джефф Безос. Денег у него не меньше, а то и больше, чем у его конкурентов по космической гонке, но его пиарщики явно подкачали и так и не смогли сделать из него супергероя космической гонки. Несмотря на это, он буквально грезит космосом, и его компания Blue Origin создает огромное количество проектов, которые могут в перспективе изменить наши взаимоотношения с этим безграничным пространством. Для этого фонды Безоса поддерживают стартапы, которые могут сделать что-то прорывное для освоения космоса. Сейчас рассмотрим, какие компании было решено поддержать в прошлом году и чем они занимаются.Управление спутникамиКомпания Cognitive Space, попавшая в поле зрения именитых инвесторов в прошлом году, была основана в 2018 году в Хьюстоне (США). Она предлагает использовать технологию искусственного интеллекта для того, чтобы сделать управление спутниками полностью автоматическим. При этом речь идет не об одном или двух, а о целых созвездиях спутников.Это позволит планировать миссии, разворачивать сложные проекты и запускать на орбиту группы спутников, которые не будет мешать ни друг другу, ни другим аппаратам. И все в автоматическом режиме.Найден способ снизить стоимость снятия спутниковых снимков Земли.Группировка спутников растет очень быстро и ей надо управлять. Такие системы позволят ускорить процесс развертывания Интернета вещей на основе спутниковой связи и другие проекты.Искусственный интеллект уже во всю обосновался в космосе.Ремонт спутников и космическая логистикаКомпания D-Orbit из Комо (Италия) была основана в 2011 году и занимается системами, позволяющими оптимизировать работу на орбите. Этот процесс подразумевает доставку спутников и их обслуживание. Для последнего компания даже разрабатывает специальные автоматизированные дроны, которые смогут осуществлять ремонт аппаратов на орбите.Кроме простого ремонта, они смогут забирать с собой вышедшие из строя или отслужившие свое детали для восстановления и повторного использования. В числе возможностей системы рассматривается так же дозаправка спутников, если это необходимо. Звучит как фантастика, но если это заинтересовало Blue Origin, то что-то в этом точно есть. Как минимум — перспективы.Спутники могут ломаться и их надо ремонтировать.Космическая разведкаDescartes Labs из Нью-Мексико (США) предлагает создание систем геопространственной разведки. Она занимается этим с 2014 года, и некоторые ее разработки уже участвуют в процессе сбора информации о состоянии поверхности Земли.Китай разрабатывает огромные спутники для спасения Земли от астероида Бенну.Дальнейшие исследования позволят создать новые или прокачать существующие технологии, связанные со сбором информации о состоянии поверхности Земли, созданием инструментов визуализации, подготовкой земных моделей и тому подобным. Это поможет не только военным, но и фермерам, геологам, экологам и людям других профессий, работа которых так или иначе связана с поверхностью Земли.Различные способы визуализации поверхности Земли всегда найдут свое применение.AR-видео из космосаКомпания Edgybees из Мэриленда (США) предлагает довольно необычный проект. Она занимается программным обеспечением для дополненной реальности и делает это с 2017 года.Благодаря ее инструментам, можно будет генерировать высокоточные изображения. Это могут быть карты дорог или другой местности. При этом картинка будет не плоской, а дополненной, и станет отличным инструментом для работы экстренных служб, которые смогут в режиме реального времени смотреть, что происходит на участке, с которым им придется работать.Взглянуть не планету по-новому — полезная возможность.Мониторинг космического мусораLeoLabs из Калифорнии (США) занимается отслеживанием космического мусора, который сам по себе представляет большую угрозу. Для этой цели она использует инструменты машинного обучения и разветвленную сеть радаров на Земле.В итоге специалисты компании могут получать данные с высокой точностью о положении мусора на орбите. Это может быть важно в первую очередь для тех, кто разворачивают системы космической связи и рискуют потерять спутники в результате столкновения с космическим мусором. Отслеживание космического мусора возможно через Интернет в режиме реального времени. Интересно, что могут отслеживаться даже самые маленькие объекты. Например, радар Kiwi в Новой Зеландии может отслеживать мусор размером менее 10 сантиметров.Космический мусор несет много проблем и его надо отслеживать.Лунные и марсианские роботыДля того, чтобы человек мог присутствовать, работать и жить на Марсе или Луне, ему нужно обеспечение. В частности, роботы, которые будут помогать в освоении этих космических объектов.Китай обвинил США в «не безопасном» поведении в космосе.Lunar Outpost из Колорадо (США) как раз занимается разработкой таких роботов. Например, ее первой разработкой был робот для поиска ресурсов на Луне. Он имел вес 10 килограмм и мог нести до 5 килограмм груза. Двигается он со скоростью 10 сантиметров в секунду, что достаточно быстро. Такой аппарат нацелен на добычу лунного грунта для целей NASA.Небольшие роботы, если их будет много, позволят существенно облегчить освоение других планет.Отслеживание выбросов теплаКомпания Satellite VU из Великобритании занимается контролем экологической ситуации из космоса. Для этого ее системы отслеживают тепловые выбросы зданий, чтобы понимать, насколько они влияют на процесс глобального потепления. Занимается она этим с 2016 года.Мониторинг осуществляется в реальном времени и позволяет находить территории, на которых что-то не так, и где надо уменьшить потери тепла. Это позволит сократить углеродные выбросы и повысить эффективность строительства. Исследования проводятся на основании инфракрасной съемки из космоса.Еще один стартап, контролирующий все из космосаРазведка из космосаUrsa Space из Итаки (США) предоставляет данные космической разведки и наблюдения за земной поверхностью. Спутники предоставляют данные, а специальная система собирает их и анализирует при помощи ИИ. Так происходит отслеживание изменений на выбранной территории.Сообщается, что так можно контролировать ход выполнения строительных работ, процесс вырубки лесов, наличие аномалий и другие значительные изменения. Интереснее всего то, что на точность получения данных не влияет ни время суток, ни погодные условия.

Источник: hi-news.ru