Наша Вселенная родилась в лаборатории?

Живем ли мы в компьютерной симуляции и как это узнать?Как появилась Вселенная? Мы знаем, что Большой взрыв состоялся около 14 млрд лет назад, сделав возможным наше существование. Мир удивителен и вряд ли нам когда-нибудь удастся раздать все его тайны. Но мы попробуем это сделать и учтем даже самые безумные предположения. Например о многомировой интерпретации, согласно которой наша Вселенная не единственная в своем роде, а лишь песчинка в бескрайнем море Мультивселенных. Это предположение естественным образом следует из квантовой механики, но никаких доказательства существования Мультиверса на сегодняшний день нет. Как нет и возможности путешествий во времени (что, кстати, удается квантовым частицам), в противном случае мы об этом знали. Некоторые ученые, например, профессор Ави Леб из Гарвардского университета и вовсе не исключает, что наш мир создан в лаборатории. Но если это действительно так, то кому понадобилась подобная «игрушка»?Лабораторный экспериментДавайте представим, что наш мир – это компьютерная симуляция. Как, например, в одной из серий «Рик и Морти», где главный герой создал крошечную Вселенную, внутри которой находилась еще одна, а затем еще и еще. И если в мультфильме цель Рика заключалась в производстве энергии, то могло ли нечто подобное произойти с нами?И если это так, то какова цель нашей «симуляции»? Кто задумал ее и почему? Возможно, наш мир был сконструирован подобно игре Sims развлечения ради. В любом случае, это настолько безумная идея, что мало кто относится к ней всерьез. Однако бывший заведующий кафедрой астрономии Гарвардского университета профессор Али Леб рискнул рассмотреть лабораторную вселенную всерьез.Ави Леб предполагает, что в космосе нужно искать не пришельцев, а их технологии«В статье для Scientific American он полагает, что Вселенная могла быть сформирована в лаборатории «развитой технологической цивилизацией». Если это правда, то история происхождения Вселенной объединит религиозную идею о творце с теорией квантовой гравитации и квантового туннелирования», – пишет Леб.Больше по теме: Симуляция или реальность? Физики полагают, что Вселенная способна к самообучениюКлассы цивилизацийВ статье Леб делает упор на классификацию цивилизаций по уровню технологического развития, относя нашу цивилизацию к классу С – то есть цивилизацию, жизнь которой зависит от Солнца, нашей родной звезды. Теперь представим, что если (и когда) наши технологии продвинутся до такой степени, что мы сможем стать независимыми от Солнца, то поднимемся на уровень выше – класс B.И если мы научимся создавать наши собственные карманные вселенные в лаборатории (как наши теоретические создатели), то приблизимся к финалу – классу А. Конечно, на нашем пути стоит множество препятствий и самым большим является наша неспособность создать «достаточно большую плотность темной энергии в небольшом регионе».Когда-нибудь наша планета станет необитаемой. Но если наш мир – симуляция, возможно всеИнтересно и еще кое-что – предположение Леба фактически решает пару различных проблем как с научными, так и с религиозными объяснениями начала Вселенной и появления жизни.В попытках представить себе, что существуют иерархии видов или цивилизаций, которые могли бы создать такого рода научный феномен – мы понимаем, что впереди долгий путь. По мнению профессора мы относимся к категории «класса С» из-за привязанности к Солнцу. Более того, мы движемся к классу D, так как фактически убиваем место, где живем.Следующий шаг – класс B, группа, которая вообще не нуждается в звездной энергии, но разработала источники энергии, достаточные для для выживания. Класс А – это группа, которая гипотетически создала нашу вселенную в лаборатории. Та самая, что могла бы объяснить квантовое туннелирование и использовать его для создания карманных вселенных.Хотите знать все о последних научных открытиях? Подписывайтесь на наш канал в Telegram – так вы точно не пропустите ничего интересного!Реальность или иллюзия?Стоит отметить, что лабораторное создание Вселенной отличается от теории моделирования ее существования. В таком случае мы просто живем в цифровой конструкции, созданной программой, находящейся далеко за пределами нашего понимания. Подумайте о Матрице (но не о четвертой части, а о первой). Что, если мы если просто живем в запрограммированной реальности, предназначенной для воспроизведения «реальности», то имеет ли это значение для нашей повседневной жизни?Вероятно, нет, но подобные размышления полезны. Мы должны позволить себе смиренно смотреть в новые мощные телескопы и искать кого-то разумного в нашем космическом блоке. В противном случае это путешествие может плохо закончиться, подобно опыту динозавров, которые доминировали на Земле до тех пор, пока астероид Чиксулуб не уничтожил все живое.И все же симуляция или реальность?Но что делать с информацией о том, что наша Вселенная – не более чем лабораторное творение? Это вполне неплохо для нашей нынешней ситуации. Ведь если кроме нас во Вселенной есть кто-то еще, то сможем ли мы их обнаружить? Вряд ли, ведь мы сильно отстаем от потенциально существующих разумных цивилизаций. И все же Леб полагает, что мы должны быть начеку пока ищем эти технологически продвинутые миры.Вам будет интересно: Предполагает ли квантовая механика множественность миров или что такое интерпретация Эверетта?В конечном итоге понимание их существования может помочь нам понять причину, по которой существуем мы. Но эта история удивительна и убедительна одновременно, а еще немного пугает – если верить и предыдущем теориям Леба, то мы, скорее всего не единственные, претенденты на статус класса А. Как вы думаете, прав ли британский астроном? Может ли вся наша жизнь оказаться компьютерной игрой? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник: hi-news.ru