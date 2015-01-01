Вода на Луне: что обнаружил китайский луноход Чанъэ-5

Самая сложная космическая операция КНР благополучно завершилась 17 декабря, когда возвращаемая капсула лунного зонда «Чанъэ-5» приземлилась на лугах в северном Китае.Китайский космический аппарат Чанъэ-5 прибыл на Луну 1 декабря 2020 года и стал первым аппаратом на поверхности Луны, который обнаружил признаки воды внутри скал и почвы нашего спутника. Для проведения ряда научных измерений лунный минералогический спектрометр Чанъэ-5 использовал бортовые приборы, а из своего увлекательного путешествия привез на нашу планету более 60 унций образцов почвы и горных пород. Пока зонд был на Луне исследователи из Института геологии и геофизики Китайской Академии наук, предположили, что корабль обнаружил воду, а именно молекулы H2O. Это открытие стало возможным благодаря способности спутника отражать и поглощать солнечные лучи. Интересно, что одной из главных задач миссии было желание ученых понять можно ли использовать воду на Луне для астронавтов, находящихся вдали от планеты в течение длительного времени. Исследователи также полагают, что будущие астронавты смогут жить на Луне, извлекая молекулярный кислород и водород для производства воды и чистого кислорода.Анализ изображений, сделанных аппаратом «Чанъэ-5», подтвердил наличие воды на Луне. Чанъэ-5 – это первая за 40 лет экспедиция, которая доставила на Землю образцы лунного грунтаСколько на Луне воды?В конце 2000-х ряд миссий обнаружил признаки наличия воды на освещенной солнцем поверхности Луны, но у ученых не было возможности доказать ее наличие. И все же за последние два десятилетия был обнаружен лед в труднодоступных кратерах вокруг полюсов спутника, которые постоянно находятся в тени.Затем, в ноябре 2020 года, за месяц до того, как китайский спускаемый аппарат обнаружил воду на ее поверхности, NASA объявило, что действительно может подтвердить наличие воды в солнечной части Луны даже не отправляясь туда. С помощью инфракрасной обсерватории SOFIA, физикам удалось уловить сигналы различных длин волн молекул воды.Более того, это открытие показало, что вода может быть широко распространена на Луне, а не только замерзла на ее полюсах.Синим отмечены области, в которых присутствует водаИнтересно и то, что Чанъэ-5 стал первой лунной миссией по сбору и возвращению материалов с 1976 года, когда зонд Советского Союза «Луна-24» доставил на Землю образцы. В последний раз NASA извлекало лунные камни 50 лет назад, в 1972 году, так что сегодня весь мир наблюдает за достижениями Чанъэ-5.Больше по теме: Ученые изучили лунный грунт, добытый аппаратом «Чанъэ-5». Что нового они узнали?Важно понимать, что вода – редкий ресурс в глубоком космосе. А учитывая, что это жизненно важный ингредиент, его нехватка за пределами Земли представляет собой серьезное препятствие для людей в освоении космоса. Ранее считалось, что поверхность Луны полностью «сухая», но в последнее десятилетие ученые подтвердили наличие на ее поверхности воды.В поисках молекул Н2ОИсследовательская группа из Китайской Академии наук увидела признаки воды в данных зонда. Чанъэ-5 идентифицировал молекулы H2O на основе их отчетливого спектрального отражения – измерения того, как объекты отражают или поглощают солнечное излучение. Работа опубликована в журнале Science Advances.Обнаружение Чанъэ-5 показывает, что на Луне может быть больше воды, чем ожидалось, – рассказал Мэтт Сиглер, старший научный сотрудник Института планетологии – некоммерческой организации, базирующейся в Аризоне. Сам Сиглер войдет в состав команды NASA «Артемида» для бурения льда на южном полюсе Луны.Это первая за 40 лет экспедиция, которая доставила на Землю образцы лунного грунтаХотите всегда быть в курсе последних научных открытий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и присоединяйтесь к комментариям!В прошлом лунные камни, возвращенные миссиями Аполлона были чрезвычайно сухими, и предполагалось, что вода попала на Луну вместе с землянами. Однако, предыдущие измерения показали потенциальное наличие воды, но ни одно из этих исследований не проводилось на самой Луне — до сих пор. Разница, по словам исследователей, заключается в том, что данные о спектральном отражении необходимо скорректировать с учетом температуры объекта. Это необходимо, чтобы определить, сколько на спутнике воды.Тепло от поверхности Луны может изменить или замаскировать особенности отраженного света. Но определить температуру цели на большом расстоянии невероятно трудно, – отмечают физики.Безусловно, Чанъэ-5 не обнаружил на Луне бурлящих рек или каскадных водопадов в ранее неисследованной области. Исследователи полагают, что вода, скорее всего, образовалась благодаря солнечному ветру. Когда солнечный ветер, содержащий атомы водорода, воздействует на кислород в лунной почве и горных породах, иногда образуется вода.Концентрация воды на Луне составляет примерно 120 граммов на каждую тонну лунного грунта, но в лунных породах наблюдается несколько более высокая концентрация — 180 граммов на тонну.Не пропустите: Почему на Земле произошла кислородная катастрофа и как на нее повлияла ЛунаОткуда на Луне вода?Несмотря на то, что спускаемый аппарат обнаружил на спутнике воду, ее было немного. Как выяснили исследователи, в некоторых из самых засушливых мест на Земле влажность почвы обычно колеблется от 0,2 до 5%. Согласно полученным данным, в лунной породе воды было около 0,018%, а в близлежащей почве – всего 0,012%. Понятно, что нам пришлось бы раздавить много камней, чтобы получить стакан питьевой воды, но это только начало.Как думаете, сможем ли мы когда-нибудь жить на Луне?По словам ученых, в будущем потребуются исследования о содержании воды в лунных породах, и это позволит наконец понять, откуда взялась вода на спутнике Земли, пускай ее совсем немного. Сегодня мы знаем, что вода в почве Луны образовалась из водорода, приносимого солнечным ветром, но что сокрыто на ее темной стороне? И есть ли там вода? Надеемся, скоро мы узнаем ответы на эти и другие вопросы.

Источник: hi-news.ru