На пути к катастрофе: шестое массовое вымирание уже началось

По мнению некоторых ученых шестое массовое вымирание уже началосьА вам не кажется, что реальность становится все больше похожа на фильмы про апокалипсис? Взять, к примеру, «Не смотрите наверх» с Ди Каприо и Лоуренс в главных ролях. Персонажи и события фильма, безусловно, гротескны но иногда происходящее на экране становится все сложнее отличить от реальности. И хотя на нас не падает астероид-убийца, проблем у человечества меньше не становится. Я бы даже сказала, что их уже слишком много. Одной из таких проблем является начало шестого массового вымирания дикой природы. Мы сами находимся в шаге от исчезновения – самые оптимистичные прогнозы дают нашей цивилизации чуть больше четырех сотен лет. Вот только нынешнее вымирание, в отличие от любого другого — наших рук дело. Изменение климата, разрушение среды обитания, загрязнение и промышленное сельское хозяйство — все эти факторы играют свою роль на пути человечества к самоуничтожению.Вымирание близкоМы являемся свидетелями первого за 65 миллионов лет массового вымирания – под угрозой исчезновения находится по меньшей мере один миллион видов. Еще более тревожными являются результаты крупного исследования Международного союза охраны природы (МСОП), которое показало, что жизнь на Земле находится под угрозой.Согласно подсчетам, исчезновение видов может произойти в сроки, отличные от предыдущих массовых вымираний, что прокатывались по планете в далеком прошлом. Мы столкнулись с радикальными изменениями, которые происходят в течение одной человеческой жизни. Данные, собранные в рамках отчета МСОП, показали, что 77 видов, находящихся в наибольшей опасности, потеряли 94% своих популяций за последнее столетие.Выходит, за последние 100 лет вымерло более 400 видов позвоночных – цифра, для достижения которой при нормальном ходе эволюции потребовалось бы около 10 000 лет.Изменение климата ставит под угрозу жизнь диких животныхИмеющиеся данные также указывает на серию вымираний в ближайшем будущем, которые могут иметь катастрофические последствия для природной экосистемы. Эксперты предупреждают, что «вымирание порождает вымирание», поскольку виды, благополучие которых зависит от вымирающих форм жизни, в результате тоже встают на путь к исчезновению. Считается, что в течение следующих 20 лет с лица Земли навсегда исчезнут около 500 видов.Больше по теме: Массовое вымирание животных может превратить воду в «ядовитый суп»Как выглядит шестое массовое вымирание?Не секрет, что 99% всех живых организмов, которые когда-либо жили на Земле, вымерли. Естественная экосистема планеты постоянно развивается, и по мере изменения окружающей среды некоторые виды в любом случае начнут исчезать. Так, группы исследователей по всему миру изучают виды, способные к передаче человеку опасных вирусов, поскольку дикие животные и люди все чаще вынужденно вступают в тесный контакт. Причина – фрагментация среды обитания и разрушения природных экосистем.Вот пример того, что это уже происходит – вспышка Эболы в Западной Африке в 2014 году, вероятно, появилась благодаря детям, которые играли рядом с деревом, полном летучих мышей. И хотя происхождение COVID-19 до сих пор неясно, результаты некоторых научных исследований связывают его с дикими летучими мышами.По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с 2015 года ежегодно вырубалось около 10 миллионов гектаров леса.Еще один пример – вымирание птиц и насекомых. Пчелы, например, играют жизненно важную роль в обеспечении нашей продовольственной безопасности.Около трети мировых запасов продовольствия зависит от опылителей, таких как пчелы, и, если они вымрут, урожайность сельскохозяйственных культур может резко упасть, – пишут исследователи.Более того, некоторые вредители сельскохозяйственных культур могут процветать по мере исчезновения хищников, что еще больше влияет на урожаи. Миллионы людей полагаются на дикие виды в качестве источника питания и средств к существованию, что особенно касается рыбного промысла, который уже столкнулся с проблемами.Читайте также: СМИ сообщают об утечке доклада ООН об изменении климата. Что в нем написано?Рыбный промысел серьезно пострадал из-за проблем изменения климатаОтсутствие продовольственной безопасности, которое также будет связано с усилением засухи и наводнениями, сильнее всего ударит по бедным регионам, особенно по странам Африки к югу от Сахары и некоторым районам Юго—Восточной Азии. Под угрозой окажется и сельское хозяйство, так как здоровье почвы зависит от микроорганизмов, которые, по словам некоторых ученых, вымирают быстрыми темпами.Новая нормальность – нехватка воды и едыБольшая часть пресной воды в мире поступает из угодий, которые очищают и перераспределяют этот источник жизни. Например, гималайская водонапорная башня, питаемая реками, снабжает около двух миллиардов человек. Если подобные системы рухнут, включая цветение водорослей и исчезновение растительности, человечество может потерять много питьевой воды и ресурсов для сельскохозяйственного использования.Еще больше увлекательных статей о будущем человечества и Вселенной читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайтеПо мере сокращения лесов характер выпадения осадков, вероятно, изменится, а с потерей деревьев и растительности — основных регуляторов атмосферного углекислого газа — ожидается ухудшение изменения климата, что приведет к более экстремальным погодным явлениям.В связи с пожарами, невиданными ранее, многие животные лишились среды обитанияНеурожаи и другие экологические угрозы, скорее всего, спровоцируют массовую миграцию, поскольку люди спасаются от голода и конфликтов из-за истощающихся ресурсов, – отмечают авторы исследования.К счастью, преданные своему делу биологи по охране природы и природоохранные агентства делают все, что в их силах, уделяя основное внимание находящимся под угрозой птицам и млекопитающим. Ученые полагают, что некоторые виды можно спасти от вымирания. К счастью, у нас пока есть возможность не допустить катастрофы и спасти как можно больше живых существ. Полностью с текстом работы можно ознакомиться здесь.

Источник: hi-news.ru