Спутники Starlink мешают астрономам изучать космос. Вот наглядное доказательство

Интернет-спутники Starlink мешают науке, и этому есть доказательствоВ 2018 году компания SpaceX начала запускать космос спутники Starlink, которые должны обеспечить интернетом жителей даже самых отдаленных поселений нашей планеты. Считается, что для создания стабильной системы, на околоземной орбите должно находиться как минимум 12 000 интернет-спутников. Узнав об этой цифре, многие астрономы забили тревогу, потому что обилие светящихся спутников на небе может помешать изучению далеких планет, галактик и других космических объектов. До сих пор явных признаков того, что спутники Starlink мешают исследованиям, не было. Но недавно польские ученые изучили снимки, сделанные инструментом Zwicky Transient Facility (ZTF) в период между ноябрем 2019 и сентябрем 2021 года. Судя по ним, с каждым годом изучать космос действительно становится все сложнее, потому что на фотографиях космоса образуются оставленные спутниками светящиеся линии.Сколько спутников Starlink на орбите Земли?О том, какие проблемы спутники Starlink доставляют научному сообществу, рассказало издание Science Alert. По данным за январь 2022 года, на данный момент компания SpaceX осуществила 36 запусков ракеты-носителя Falcon 9 и вывела на орбиту 1991 спутник Starlink. Из них 1470 штук находятся в рабочем состоянии на высоте 550 километров, 11 спутников находятся в запасе, а 152 аппарата уже выведены с орбиты. Остальные спутники Starlink находятся на парковочных орбитах, меняют свое положение или остаются на месте. В общем, система Starlink работает и, к сожалению, засоряет околоземное пространство.Запуск спутников Starlink на ракете-носителе Falcon 9В будущем количество спутников Starlink заметно возрастет, потому что компания SpaceX хочет обеспечить интернетом весь мир. Сначала предполагалось, что для полноценной работы системы потребуется запуск 12 000 спутников. Однако потом появилась информация, что компания SpaceX запустит целых 40 000 аппаратов для раздачи интернета. По мнению ученых, когда количество спутников достигнет отметки в 10 000 штук, изучение космического пространства с поверхности Земли будет невозможным. И этому недавно появилось доказательство.SpaceX мешает ученым изучать космосВ ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal Letters, польские ученые изучили снимки инструмента ZTF, который установлен на Паломарскую обсерваторию (США). Этот инструмент нужен для слежения за быстрыми космическими объектами. На его работу сильно влияют находящиеся близко к Земле яркие объекты вроде искусственных спутников — когда они попадают в кадр, на снимках образуются яркие линии. Из-за их наличия, ученым сложно изучать космические объекты, которые могут быть потенциально опасными для человечества.Один из испорченных снимков, сделанных инструментом Zwicky Transient FacilityВ то время, когда компания SpaceX активно запускала на околоземную орбиту спутники Starlink, инструмент ZTF сделал огромное количество огромное количество снимков. По словам авторов научной работы, чем больше в околоземной орбите становилось спутников Starlink, тем больше испорченных снимков они получали. В общей сложности они насчитали наличие 5301 росчерка на снимках. В 2019 году, когда спутников Starlink было мало, ученые получили 0,5% испорченных снимков. Но уже в конце 2021 года их доля возросла до внушительных 20%. Вероятно, когда компания SpaceX запустит все запланированные спутники, количество испорченных снимков будет критическим.Узнать актуальную информацию о спутниках Starlink можно на этом сайтеЧитайте также: «Роскосмос» хочет запустить аналог спутникового интернета Starlink в 2024 годуРеакция SpaceX на проблемуКомпания SpaceX в курсе того, что создает проблемы. Однако, она не собирается останавливать развитие системы Starlink. В начале 2021 года я рассказывал о том, что она разработала менее яркие спутники — благодаря дополнительному покрытию, их яркость действительно снизилась. Только вот исследователи остались недовольны полученным результатом, потому что спутники по-прежнему портят космические снимки.Подробнее об оборудовании Starlink я рассказывал тут, а отзывы можно почитать по этой ссылкеТо, что ученые не могут изучать глубины Вселенной, это еще полбеды. По словам ученых, при помощи инструмента ZTF они наблюдают за потенциально опасными для нашей планеты астероидами и другими летающими в космическом пространстве объектами. Из-за обилия «бракованных» снимков, они могут упустить из вида некоторые до сих пор не изученные астероиды, которые способны упасть на нас.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Так что, из-за желания SpaceX создать всемирный интернет, возникает опасность мировой катастрофы. Как вы думаете, стоит ли Илону Маску закрыть свой проект, или вероятность падения астероида на Землю слишком мала? Своим мнением делитесь в комментариях.

Источник: hi-news.ru