Первый биоинженерный гибрид животных появился в бронзовом веке

На шумерской мозаике возрастом 4500 лет изображены боевые ослы кунгаСчитается, что люди впервые завели домашних животных примерно 10 тыс. лет назад. Со временем они не только освоили животноводство, но и стали выводить новые породы животных, которые обладали теми или иными необходимыми им качествами. Но когда это случилось? Согласно недавнему исследованию, жители Месопотамии выводили гибриды ослов 4500 лет назад. Их использовали как тягловое животное для боевых повозок. Они использовались до тех пор, пока для перевозки повозок не стали использовало лошадей. Исследование дало ответ на вопрос о том, кем была “кунга”, неоднократно упоминающаяся в древних источниках как животное, которое перевозит боевые повозки. Ранее о ней было известно лишь то, что это не парнокопытное, то есть животное похожее на лошадей, однако по размеру отличающееся от лошадей и известных пород ослов.Древнее животное кунгаКунги описываются в нескольких древних клинописных текстах на глиняных табличках из Месопотамии. Кроме того, существует множество рисунков с этими животными. На них практически всегда их изображали тянущими большие военные повозки. Ученые долгое время ломали головы над тем, что это были за животные.Кости кунг, использованные для последнего исследования, были обнаружены археологами около десяти лет назад в Сирии. Когда кости животных извлекли из земли, археологи сразу предположили, что это кунги. В первую очередь об этом свидетельствовали следы на их зубах от упряжи. Кроме того, специфический износ зубов говорил о том, что их кормили, а не пасли как обычных ослов.Останки древних гибридных ословУченые провели Анализ ДНК костей, а также тщательно изучили скелеты. По ним было видно, что животные отличались от домашних и диких сирийских ослов. Они обладали хорошей физической силой и скоростью. Но главное, удалось выяснить, что кунги были помесью самки одомашненного осла и самца сирийской дикой породы (гемиона).Согласно древним текстам, кунги высоко ценились в те времена и были дорогими животными. Высокая их стоимость очевидно была связана со сложностью их разведения. Дело в том, что эти животные были бесплодным, как и ряд других гибридов, таких как мулы.Соответственно, для получения кунг необходимо было спаривать домашних самок с дикими ослами. Последних вначале надо было поймать. Это достаточно сложная задача, так как дикие ослы быстро бегали и превосходили по скорости даже кунг.“Древние люди действительно выводили этих гибридов при помощи биоинженерии” — говорит один из авторов исследования Ева-Мария Гейгл, сотрудник Института Жака Моно.Сирийские дикие ослы со временем измельчалиКак говорят авторы работы, археологи и ранее подозревали, что кунги были гибридами осла, но не знали с каким животным. Некоторые эксперты отрицали возможность использования для создания гибридов сирийских диких ослов, так как они слишком малы. Высота этого животного не превышала одного метра. Однако авторы работы нашли этому объяснение.Последний на земле дикий сирийский оселУченые изучили геном гемиона, умершего около 100 лет назад, с геномом этого же животного, умершим более 10000 лет назад. Сравнение показало, что ученые исследовали геном одного и того же вида. Однако древний дикий осел был гораздо крупнее. Другими словами, гемионы стали мелкими сравнительно недавно. Очевидно, что в бронзовом веке они были более крупными.Сирийских диких ослов на Земле больше не существует. Последний гемион умер в 20-х годах прошлого столетия в зоопарке в Вене. Останки его хранятся в музее в этом же городе.Кунги возникли в результате скрещивания домашних и диких ословДревние боевые ослыПо мнению историков, первыми кунг начали разводить шумеры. Они были широко распространены до 2500 года до нашей эры. Как утверждают древние тексты, последователи шумеров, в том числе ассирийцы, продолжали разводить кунг на протяжении сотен лет. К слову, первых лошадей разводили для мяса, а уже после они стали ездовыми животными.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Как говорят ученые, кунги были даже более быстрыми, чем лошади. Поэтому их могли использовать в качестве тягловых животных для боевых повозок даже после появления в Мессопотамии лошадей. Кости кунга, которые использовались для исследования, датированы периодом от 3000 и до 2000 лет до н.э.Но в конце концов от кунги люди отказались. Вероятно, это произошло по той причине, что разводить лошадей было гораздо проще. К слову, лошади в те времена тоже не были такими большими как сейчас. Их размер был сравним с маленькими пони.

Источник: hi-news.ru