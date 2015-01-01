На коже лабораторной мыши вырастили человеческие волосы

Та самая мышь с пучком человеческих волосСегодня многие люди, особенно мужчины старше 30 лет, страдают от алопеции — патологического выпадения волос на голове. Причина облысения может быть разной, начиная от сильного стресса и заканчивая серьезными заболеваниями вроде рака. Так уж повелось, что роскошные волосы на голове считаются очень привлекательной особенностью людей, поэтому многие пытаются всеми способами не допустить или вылечить алопецию. На данный момент самым эффективным способом устранения облысения считается пересадка волос из других частей тела вроде подбородка, груди, ног и даже паховой области. Но ученые со всего мира пытаются создать средство, которое запускает рост волос без прибегания к хирургической операции. Недавно представители компании dNovo опубликовали фотографию лысой лабораторной мыши, на теле которой вырос пучок человеческих волос. Неужели они разработали эффективное средство против облысения?Лабораторная мышь с человеческими волосамиКомпания dNovo отправила фотографию частично «вылеченной» от облысения мыши авторам MIT Technology Review. На снимке видно, что на боку облысевшего грызуна действительно вырос густой пучок волос. По словам руководителя dNovo Эрнесто Лухана (Ernesto Lujan), они смогли достичь такого эффекта путем создания волосяных фолликулов из клеток крови и жира человека. То есть, они взяли имеющиеся у человека в большом количестве обычные клетки и провели генетическую модификацию таким образом, чтобы они превратились в волосяные фолликулы.Сегодня, в области биологии, мы воспринимаем клетки не как что-то строго определенное. Мы можем превращать одни типы клеток в другие, — объяснил предприниматель.Причины облысения человекаИсследователи сообщают, что каждый человек рождается со строго определенным количеством волосяных фолликулов. В течение жизни их количество не возрастает, а наоборот, сокращается. Это происходит по самым разным причинам, но самой распространенной является, конечно же, старение. Также причинами могут быть выработка недостаточного количества тестостерона, серьезные заболевания вроде рака и коронавируса. Если быть точнее, в результате патологических процессов гибнут даже не сами волосяные фолликулы, а стволовые клетки, из которых состоят волосы.Алопеция развивается по разным причинам и затрагивает очень много людейЧитайте также: Дерматологи научились выращивать волосяные луковицы при помощи 3D-принтераНовая технология лечения облысенияКомпания dNovo, которая представила фотографию с выращенным на теле грызуна пучком человеческих волос, задалась целью превращать обычные клетки в стволовые. И, судя по снимку, она уже успела достигнуть в этом деле определенных успехов. Долю скепсиса вызывает только то, что представители компании не стали делиться более детальными подробностями о проведенной ими работе. Из-за этого, на снимок обрушилась определенная доля критики.Органоид кожи, покрытый волосяными фолликуламиНапример, профессор Карл Келлер (Karl Koehler) из Гарвардского университета весьма справедливо заметил, что сегодня фотографиями мышей с выращенными на них человеческими волосами уже никого не удивить. По его словам, волосяные фолликулы представляют собой сложные структуры, которые возникают при взаимодействии разных типов клеток на молекулярном уровне. Исследователь призвал людей каждый раз при виде таких фотографий учитывать, что сработавшая на мышах технология не обязательно будет эффективна на людях.Фотография мышей, которым вылечили облысение при помощи противораковых лекарствВажно подчеркнуть, что исследователь Карл Келлер прав — фотографии с обретшими волосы лабораторными мышами, это уже давно не сенсационная новость. В далеком 2015 году на нашем сайте уже публиковалась новость о том, что вылечить как минимум один вид облысения могут противораковые средства. Авторы научной работы втирали в кожу лабораторных мышей экспериментальный крем и тоже делились снимках с обросшими грызунами. Но уже тогда возникал вопрос — неужели люди будут использовать против облысения лекарства, предназначенные для лечения рака? Это было довольно интересное открытие, но достичь особых успехов в области лечения алопеции оно не помогло.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!На данный момент самым эффективным способом лечения облысения является пересадка волос. К этой операции прибегают многие знаменитости, в числе которых есть основатели «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров, певец Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи. Подробно о том, как проводится операция по пересадке волос, мы рассказывали в этом материале.

Источник: hi-news.ru