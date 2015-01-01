Обнаружен окаменелый цветок, который заставляет пересмотреть эволюцию растений

В Китае обнаружили окаменелость цветка, который не должен был существоватьКитайские ученые на днях сообщили, что ими на территории Китая была обнаружена окаменелость древнего цветка. Самое удивительное в этой находке — ее возраст, который оставляет 164 миллиона лет. Конечно, ученые иногда находят и более древние окаменелости растений. Однако ранее считалось, что цветковые растения появились в более поздний период. Другими словами, находка является самым древним на сегодняшний день образцом цветочной почки, который отодвигает появление таких растений на юрский период (временной промежуток от 145 до 201 млн лет назад). Окаменелость, обнаруженная в районе Внутренней Монголии, имеет длину немногим более 4 см и ширину 2 см. Окаменелость включает в себя стебель, листовую ветвь, лукообразный плод, а также небольшой бутон самого цветка размером всего несколько квадратных миллиметров. Цветку дали название Florigerminis jurassica.Самое древнее цветковое растение — что о нем известноРастения бывают двух основных типов — цветковые, которые еще называют покрытосеменными, а также нецветущие, или голосеменные. Исследование бутона цветка и плода найденной окаменелости показало, что растение относится к покрытосеменному виду, а не голосеменному, как можно было бы предположить, учитывая его возраст.Крупный план плода и бутона цветка Florigerminis jurassicaГолосеменной вид преобладал в юрский период. Покрытосеменные растения начинают появляться гораздо позже, начиная с мелового периода (66 и 145 млн лет назад). Поэтому ученые были уверены, что в юрский период такие растения еще не существовали. Однако последняя находка, которая была подробно описана в издании The Geological Society, говорит об обратном.“Окаменелость сильно удивила многих палеоботаников, так как она противоречит тому, что пишут в книгах” — говорит старший автор исследования Синь Ван, научный сотрудник Китайской академии наук.Покрытосеменные цветы могли быть распространены в юрском периодеКак утверждают исследователи, обнаруженная окаменелость далеко не самый древний образец цветка. В 2008 году была обнаружена другая окаменелость, возраст которой составляет 174 миллиона лет. Это был цветок рода Nanjinganthus, который был обнаружен тоже в Китае. Однако, в отличие от последней находки, с этим растением не все так однозначно.Ученые не уверены, что Nanjinganthus действительно является покрытосеменным растением. Дело в том, что обнаруженные цветы, как говорят исследователи, достаточно простые по своей конструкции, поэтому мало чем отличаются от листовых структур. Кроме того, цветы сами по себе очень нежные, поэтому им сложно окаменеть, сохранив свою структуру. По этой причине их трудно отличить от прочего растительного материала. Но, если относительно Nanjinganthus у ученых нет четкого ответа, то F. jurassica не вызывает никаких сомнений — это действительно покрытосеменное растение.«Окаменелая находка доказывает наличие покрытосеменных растений в юрском периоде. Поэтому требуется переосмысление эволюции покрытосеменных растений” — пишут авторы работы.Как считает Синь Ван, к виду покрытосеменных могут относится и другие растения юрского периода, такие как Juraherba, Jurafructus, Yuhania , Schmeissneria и Xingxueanthus. Ранее ученые считали их голосеменными только по той причине, что они датированы юрским периодом. Однако, не имея их хорошо сохранившихся окаменелостей, ничего утверждать нельзя.Растение Nanjinganthus возрастом 174 миллиона лет могло быть покрытосеменнымПочему цветы юрского периода не удавалось обнаружить раньшеКак говорит эксперты, если допустить, что покрытосеменные растения произрастали до мелового периода, они были малочисленны в сравнении с голосеменными. И, скорее всего, встречались только на определенной местности. Все это говорит о том, что вероятность найти хорошо сохранившуюся окаменелость цветка крайне мала. Как мы рассказывали ранее, процесс окаменения сам по себе достаточно сложный и случается редко.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Возможно, обнаруженное окаменелое растение F. Jurassica является эволюционным звеном, расположенным между более древними растениями, такими как Nanjinganthus, и поздними, окаменелости которых датированы меловым периодом.Напоследок отмечу, что в последнее время ученые находят много интересных окаменелостей, которые дают нам представления о древних животных, растениях и насекомых. Не так давно мы рассказывали о многоножке, возрастом более 300 миллионов лет, длиной с автомобиль.

Источник: hi-news.ru