Сколько золота у самых богатых стран, где они его хранят и зачем оно нужно

Золото во все времена было больше, чем просто металлом.Золото — это не просто металл или химический элемент. Веками за него проливалась кровь, империи развязывали войны, а его мутный блеск толкал людей на самые безумные поступки самого разного характера. С его сплавами, примесями и чистотой пусть разбираются химики. Мы же поговорим о нем больше с экономической и технологической точки зрения. Когда вы смотрите на золотое кольцо или сережки, то понимаете, что они стоят дорого, а ведь в них всего несколько грамм веса, да и металл не самый чистый, что снижает его стоимость. А теперь представьте тысячи тонн чистейшего золота, которое отлито в слитки весом по 10-14 килограмм. Сами по себе они небольшие из-за высокой плотности химического элемента. Представить себе такой объем сложно, как не укладывается в голове и стоимость такого количества золота. Но оно хранится в совершенно конкретных местах, и сегодня мы поговорим о них.Золотой запас государствРассмотрим примерные запасы золота пяти крупнейших государств мира, а после этого немного поговорим о том, насколько они доверяют этому металлу, как применяют в расчетах и где хранят такие богатства. Объем запасов меняется, поэтому мы возьмем их по состоянию на 2021 год. Хотя изменится они могут в любой момент.Зачем страны скупают золото и хранят егоОтвет на этот вопрос довольно прост. Золото уже давно стало разменным металлом. Оно довольно дорогое при относительно небольшом объеме, поэтому его проще хранить. Кроме этого, оно издревле является символом денег, а еще его количество в обороте хоть и меняется в следствии добычи, но не так быстро, чтобы сильно влиять не его ценность. Его невозможно подделать на уровне химического состава и его всегда можно продать, так как на него всегда будет спрос.Золото наполняет собой ценные бумаги и заставляет ведущие (и не только) государства копить его на случай международной неустойчивости. Если что-то случится с локальной или мировой экономикой, золото все равно будет в цене, и его можно будет выпустить на рынок для стабилизации ситуации. Хотя, конечно, это только звучит просто. На самом деле, чтобы применить такой инструмент, нужно свести воедино много переменных.Многие представляют себе золотой запас примерно так. А ведь в реальности к нему даже нельзя прикасаться без перчаток.А еще это мощный геополитический инструмент. Имея большой золотой запас, можно выпустить его на рынок, обрушив цены. Это не только повлечет за собой цепочку изменений в экономике, но и сможет подпортить нервы другим государствам, запасы которых сильно обесценятся.У кого больше всего золотаНа первом месте в рейтинге стран с золотым запасом находится США. По состоянию на 2021 год эта страна имеет в золотом запасе 8133,5 тонн золота. Это 78,7% всех национальных резервов. Основная его часть хранится в хранилище на базе Форт-Нокс.В Великобритании нашли целое сокровище: золотые монеты возрастом 1400 лет.На втором месте идет Германия, запасы которой намного более скромные. Эта страна накопила ”всего” 3359,1 тонн золота — примерно в 2,5 раза меньше, чем США, но оно составляет 75,5% национальных резервов страны. На это есть целый ряд причин — от экономических и исторических до политики правительства.Третье место занимает, которая уже много лет находится в числе лидеров по запасам золота. Объем ее хранилищ составляет 2451,8 тонн. Это 69,4% национальных резервов.Четвертое место занимает соседняя Франция. Эта страна накопила , вложив в него 65,6 процентов своих национальных запасов.Каждый такой слиток стоит десятки миллионов рублей. А на вид это просто желтый кирпичик.Замыкает пятерку Россия. В нашей стране в золото вложено лишь 22,4 процента всего национального резерва. Это 2295,4 тонны золота.Если включить в этот список международные организации, то место между Германией и Италией займет Международный валютный фонд с результатом 2814 тонн золота. Интересно, что, например, Китай вложил в этот металл всего 3,4% своего национального резерва, что составило 1948,3 тонны. Эта страна расположилась в рейтинге следом за Россией.Самая большая доля национального резерва вложена в золото у Венесуэлы — 83,1%. При этом чистый вес золота, которые принадлежит этой стране, составляет всего 161,2 тонны. То есть, для того, чтобы его увезти, нужно всего 3-4 железнодорожных вагона, которые еще и заполнены будут не до конца из-за той самой высокой плотности металла, о которой я говорил в начале.Следом на Венесуэлой по уровню доверия к золоту идут США (78,7% резерва и 8133,5 тонн), Германия (75,5% резерва и 3359,1 тонн), Португалия (72% резерва и 382,6 тонны), Италия (69,4% и 2458,1 тонн) и Кипр (68,7% резерва и 13,9 тонн).Найденный кусок золота оказался еще более ценным камнем.Международные расчеты золотомНаверное, самым ярким примером расчетов золотом является Иран. Точные объемы его золотого резерва неизвестны. Они разнятся в зависимости от аналитических агенств, занимающихся их подсчетом. Само же государство не публикует такие данные.Золото даже в современном мире можно использовать в расчетах.По оценкам на 2013 год Иран имел от 340 до 900 тонн золота. Впрочем, запасы могут быть и больше, так как по данным швейцарской газеты ”Der Bund”, только в 2008 году Иран забрал из разных банков более 700 тонн принадлежащего ему золота.Для него это важный инструмент, так как на фоне введенных против него международных санкций, ему приходится использовать золото в торговле с другими странами. В частности, такие расчеты ведутся при торговле со странами Африки и с Турцией. Последняя является крупным источником золота, так как рассчитывается им за поставки нефтепродуктов.Где страны хранят свое золотоНе все спешат делиться информацией, где у них лежит ”заначка”. То же самое происходит и на государственном уровне. Но некоторые адреса все же известны.В США бОльшая часть золотого запаса хранится на территории бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки, но есть и другие места. В частности, в хранилище монетного двора в городе Вест-Поинт (штат Нью-Йорк) и в хранилище Денверского монетного двора в штате Колорадо. Еще какая-то часть запасов (по разным данным около 400 тонн) находится в хранилище Федерального резервного банка в Нью-Йорке на Либерти-стрит, 33.Здесь хранится большая часть золотого резерва США.Германия раньше хранила большую часть своих запасов на территории других стран, в частности, в США, Великобритании и Франции. В последние 10 лет резерв постепенно возвращается на территорию Германии. Половина его находится в хранилищах Бундесбанка на улице Wilhelm-Epstein-Straße, 14 во Франкфурте. Остальное золото пока находится на территории других стран.Италия хранит свою ”заначку” во дворце Палаццо по адресу Via Nazionale, 91 в Риме. Там находится примерно 45% всего золотого резерва страны. Около 40% находится в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, а около 15% распределили между собой хранилище в швейцарском Берне и Банке Англии в Лондоне.Борьба с углеродом: могут ли химики превратить грязь в золото?Франция хранит ”все яйца в одной корзине” — в банке Banque de France в Париже на улице Croix des Petits Champs, 31. Это хранилище находится на глубине 29 метров, что даже ниже уровня реки Сены. При этом хранилище может служить бомбоубежищем и приютом для 3000 человек на случай войны.Точной информации, где хранится золотой резерв Российской Федерации, нет. Но предположительно, бОльная часть из них находится в Москве в главном хранилище на улице Правды, 6. Остальные запасы хранятся в других городах, например, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.Золото и сегодня остается главным металлом, который в некоторых случаях может стать настоящей валютой и в этом случае оно будет ценнее криптовалют. В отдельной статье совсем скоро мы расскажем о том, каким именно является это золото, чем оно отличается от того, из чего сделаны серьги и кольца, а самое главное, как его хранят и какие армии его охраняют. Подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.

Источник: hi-news.ru