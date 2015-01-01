В Китае обнаружили гробницы воинов, который были похоронены заживо

Ученые нашли гробницы возрастом 3000 лет с заживо похороненными людьми и лошадьмиВо время раскопок в городе Аньян в Китае исследователями был обнаружен комплекс гробниц возрастом около 3000 лет, который принадлежал богатому клану. Находка была обнаружены среди руин города Инь, столицы самой ранней династии в Китае, известной как Шан. Эта царская семья правила в период с 1600 по 1046 годы до нашей эры. В гробницах находились воины, их боевые кони, а также колесницы, которые они перевозили. Ученые сразу предположили, что животные были принесены в жертву на похоронах, чтобы быть похороненными вместе со своими владельцами. На останках некоторых мужчин исследователи обнаружили шляпы, украшенные ракушками. На головах лошадей также были украшения в виде бронзовых накладок с золотым шпоном. Как показало дальнейшее исследование, в жертву скорее всего были принесены не только животные, но и сами похороненные здесь воины.Столица древнего государства Шан-ИньАрхеологи раскапывали город Инь в течение двух лет. В настоящее время уже удалось найти руины 18 зданий, среди которых и комплекс гробниц. По мнению исследователей, это место является основным жилым центром клана ”Се”, или “Цэ”. Судя по всему, в комплексе гробниц были похоронены люди, служившие Цэ. Об этом свидетельствуют бронзовые сосуды, обнаруженные во многих гробницах. На них была нанесена надпись “Цэ” в виде китайского иероглифа.“Эмблема клана Цэ имеется на многих бронзовых изделиях, обнаруженных на этом месте. Это говорит о том, что клан проживал на этой территории и вел свою деятельность” — говорит Конг Деминг, директор городского Института культурных реликвий и археологии.В гробницах были обнаружены изделия из бронзы и других материаловКак отмечают исследователи, расхитители гробниц, судя по всему, разграбили самую большую и главную гробницу. Но зато остальные могилы были не тронутыми. В них археологи нашли много хорошо сохранившихся артефактов. Кроме бронзовых изделий были обнаружены изделия из нефрита, костей, раковин и других материалов.Богатые украшения воинов и лошадей говорят об исключительном статусе и могуществе хозяина, которому они служили. То, что воины были похоронены заживо не вызывает среди ученых удивления. Согласно исследованиям Пенсильванского государственного университета, практика захоронения живых слуг на похоронах влиятельных людей в Китае во время правления династии Шан была обычным явлением.Слуг и воинов во времена правления династии Шан закапывали живыми рядом с хозяиномДругие находки древнего города ИньКак сообщает Конг Демин, исследователи нашли несколько хорошо сохранившихся фундаментов зданий. Один из них имеет также ступени и декоративную стену. Руины могут рассказать о технологиях строительства во времена династии Шан.Согласно предварительной информации, обнаруженные руины принадлежат строениям, которые были возведены во времени позднего периода правления Шан. Еще эту династию называли Инь, то есть аналогично столице древнего государства.В прошлом году в ходе раскопок ученые нашли несколько других гробниц, домов, колодцев, а также печей, которые относятся к этому же периоду. Здесь также были обнаружены более полутора сотен различных изделий из нефрита, керамики, бронзы и пр.Табличка с текстом времен правления династии ШанСамая древняя китайская династияСогласно официальной истории, королевство династии Шан находилось в землях к северу от реки Хуанхэ. Этот регион считается родиной китайской цивилизации. Царская семья правила до 1046 года до нашей эры, пока ее не свергла другая династия — Джао. Надо сказать, что в китайской истории упоминаются и другие династии, более ранние чем Шан. Известно, что 5300 лет существовала развитая культура Лянчжу, которая потом исчезла. Однако династия Шан является самой ранней, которая подтверждена археологическими раскопками. Кроме того, существуют многие письменные свидетельства ее существования.Надо сказать, что самые древние образцы письменности также относятся к периоду правления Шан. Однако они настолько сложные, что многие ученые относят появление письменности к более раннему периоду. В этом есть своя логика, так как должно пройти достаточно много времени, чтобы письменность успела настолько развиться.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.После обнаружения комплекса гробниц с заживо похороненными воинами, ученые хотят больше выяснить о клане “Цэ”, а также его отношении к царской семье Шан. Как утверждают исследователи, упоминание о клане Цэ имеется в текстах, написанных на панцирях черепах, которые были обнаружены во время раскопок древнего города Инсю. Эти тексты являются на сегодняшний день самыми древними китайскими письменами.Возможно, в ближайшее время появится больше информации о клане “Цэ” а также городе Инь и государстве Шан-Инь в целом. Напоследок напомню о том, что недавно ученым удалось разгадать тайну «людей Сяохэ», загадочных мумий из китайской пустыни.

Источник: hi-news.ru