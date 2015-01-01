100 лет назад был сделан первый укол инсулина. Кому он спас жизнь?

Фредерик Бантинг — человек, который спас мир от сахарного диабетаПо данным Всемирной организации здравоохранения, сахарный диабет является одной из главных причин возникновения слепоты, почечной недостаточности и ряда других серьезных проблем со здоровьем. В 2019 году это заболевание стало девятой по значимости причиной гибели людей — из-за него погибло 1,5 миллиона человек. До 23 января 1922 года сахарный диабет вовсе считался неизлечимым, поэтому из-за него ежегодно умирали сотни тысяч людей. Такая же участь ждала и мальчика Леонарда Томпсона, который был сильно истощен, потому что единственной терапией, позволяющей хотя бы ненамного продлить жизнь при сахарном диабете, было голодание. Его спасло лишь то, что он стал первым человеком, которому была сделана инъекция инсулина, которая сегодня спасает огромное количество жизней. С момента этого укола прошло целое столетие, поэтому это отличный повод вспомнить важное историческое событие.Что такое сахарный диабет?Сахарный диабет — это серьезное заболевание, которое возникает из-за недостатка гормона инсулина. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой и отвечает за перенос сахара в крови к другим органам человеческого организма. Когда инсулина нет, возникает гипергликемия — стойкое увеличение уровня глюкозы в крови.Сахарный диабет возникает из-за избытка глюкозы в кровиСуществует два типа сахарного диабета:первый тип возникает у детей и подростков при неспособности поджелудочной железы вырабатывать инсулин;второй тип обычно развивается у взрослых людей из-за того, что их организмы теряют чувствительность к этому гормону.Признаками сахарного диабета являются слабость, долгое заживление ран, сухость кожи, постоянное чувство жажды и ощущение сухости во рту. Сахарный диабет может развиться по разным причинам, среди которых самыми распространенными являются нездоровое питание, наследственная предрасположенность и стресс.Неправильное питание — одна из главных причин возникновения сахарного диабетаИстория лечения сахарного диабетаДо 1922 года сахарный диабет считался смертельным заболеванием. Чтобы хотя бы немного продлить жизнь пациентов, врачи назначали голодание, из-за чего они сильно теряли вес и выглядели ужасно. Все изменилось только благодаря канадскому врачу Фредерику Бантингу, который в ходе изучения литературы по работе поджелудочной железы наткнулся на интересную историю.Канадский врач Фредерик БантингВ те времена ученые уже знали, что сахарный диабет возникает из-за нарушения работы поджелудочной железы. Удаление этого органа равнялось скорой гибели человека. Но в одном из медицинских документов рассказывалось о пациенте, который выжил даже при неработоспособности протоков, которые отвечают за передачу гормонов из поджелудочной железы. Именно тогда Фредерик Бантинг понял, что за выработку инсулина отвечает не столько сама поджелудочная железа, сколько островки Лангерганса.Строение поджелудочной железыЧтобы убедиться в своем предположении, он решил провести эксперимент. Вместе со своими коллегами он перекрыл собаке протоки поджелудочной железы, чтобы орган атрофировался, но сами островки Лангерганса остались здоровыми. Эксперимент удался не сразу, потому что из-за неопытности ученых собаки умирали от потери или заражения крови. Но, в конечном итоге, они достигли намеченной цели и извлекли из островков Лангерганса инсулин, который впоследствии вкололи в организм собаки. Как и ожидалось, симптомы сахарного диабета пропали.1) Фредерик Бантинг нагнулся над испытуемой собакой; 2) Устройство для извлечения инсулина; 3) Биохимик Джеймс Коллип очищает инсулин от примесей; 4) Джон Маклеод, который запустил массовое производство инсулинаЧитайте также: Как сделать уколы менее болезненными?Первый укол инсулина человеку с диабетомВ начале января 1922 года Фредерик Бантинг и его помощник ввели себе инсулин для того, чтобы убедиться в его безопасности для человеческого организма. Опыт прошел успешно, поэтому следующий укол был сделан упомянутому выше Леонарду Томпсону. Первая инъекция вызвала у мальчика сильную аллергию, поэтому инсулин пришлось провести через систему очистки. И вот наконец, 23 января 1922 года, укол инсулина продемонстрировал свою живительную силу. Уже через неделю к мальчику вернулся аппетит и он обрел здоровый вид. На протяжении всей последующей жизни он зависел от уколов, но все же смог прожил еще 13 лет. Известно, что врач Фредерик Бантинг постоянно спрашивал о его состоянии здоровья.Леонарду Томпсону до и после инъекции инсулинаСтоит отметить, что о функции островков Лангерганса ранее догадывались и другие ученые. Например, в 1900 году советский биолог Леонид Соболев первым доказал, что островки Лангерганса вырабатывают гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Несколько лет спустя, в 1916 году, румынский врач Николае Паулеску выделил инсулин и успешно испытал его на собаке. Он опубликовал свою работу за несколько лет до эксперимента Фредерика Бантинга, но не смог доказать свой приоритет.Румынский врач Николае ПаулескуСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Таким образом получилось, что изобретателем метода лечения сахарного диабета стал Фредерик Бантинг. В 1923 году, совместно с шотландским врачом Джоном Маклеодом, он получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине. Шотландский коллега был руководителем лаборатории, в которой проводились эксперименты. Также он стал человеком, который запустил массовое производство инсулина.

Источник: hi-news.ru