ТОП 10 самых интересных Telegram-каналов — лучшие паблики на которые стоит подписаться

ТОП 10 самых лучших Телеграм каналовTelegram давно состоялся не только как мессенджер, но и источник информации. Он во многом практичнее и удобнее веб-порталов и традиционных соцсетей. Вы можете мгновенно переключаться между разными каналами, и листать ленты, даже не имея высокоскоростного интернет-соединения. Правда, в последнее время всевозможных пабликов стало настолько много, что найти среди них действительно интересные и полезные не так-то просто. Чаще они просто копируют друг друга, и ничем примечательным не отличаются. Чтобы вы не тратили свое время на поиски интересного контента, мы подготовили для вас подборку лучших Телеграм каналов, в которую вошли самые интересные паблики, достойные того, чтобы на них подписаться. Тематика самая разная, поэтому среди них вы обязательно найдете что-то интересное для себя.Строй СамВ последнее время становится модным делать ремонт в жилье своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, и очень увлекательно. Конечно, необходимо обладать определенными знаниями. Получить их вы можете на канале Строй Сам.Многие советы, которые вы здесь найдете, действительно ускорят и упростят задачу. Вот типичная ситуация — в дерево плохо вкручивается саморез. Проблема легко решается при помощи мыла.Подписаться на канал Строй СамПП Рецепты | Здоровое питаниеРецептов много не бывает, а особенно, если они действительно полезные для здоровья. Поэтому предлагаю вашему вниманию отличный канал, где вы найдете множество именно таких рецептов. Здесь есть и первые и вторые блюда, всевозможные закуски, салаты, десерты и пр. Большинство рецептов достаточно простые, по которым приготовить может каждый.К примеру, обратите внимание на рецепт индейки с баклажанами. Все ингредиенты простые и доступные, которые можно приобрести в каждом супермаркете или на рынке. Зато сам результат вас приятно удивит.Подписаться на канал ПП Рецепты | Здоровое питаниеReal NatureЕсли вы любите животных, скорее подписывайтесь на канал. Правда, он больше юмористический, чем познавательный. В основном авторы выкладывают забавные видео с домашними питомцами, а также снятие в дикой природе, которые заставляют улыбнуться.Хотя есть среди них и такие, которые удивляют. К примеру, посмотрите, как умывается эта жаба.Подписаться на канал Real NatureСделай самПо названию канала не сложно догадаться о его тематике. Он посвящен самоделкам и рукоделию. Причем, в отличие от большинства подобных пабликов, может быть интересен не только женской аудитории, но и мужской. Хотя большая часть контента предназначена все же для женщин.Вот интересная идея по созданию дачной мебели из пластиковых водопроводных труб. Вообще, используя их как конструктор, можно построить что угодно, к примеру, стеллаж для банок или даже летнюю беседку.Подписаться на канал Сделай самКобура от ТеслыЕсли вы интересуетесь технологиями будущего, наукой, последними разработками в области роботостроения, транспорта, искусственного интеллекта и т.д., то вам обязательно надо подписаться на канал Кобура от Теслы. С ним вы будете в курсе того, что нас ожидает в ближайшем будущем, и сможете наблюдать как фантастика постепенно превращается в нашу реальность.Наверняка вы слышали о том, что разные компании сейчас создают летающие автомобили и мотоциклы. А как насчет летающих автобусов. Пока это только концепт. По задумке автобус сможет перевозить до 40 пассажиров со скоростью свыше 500 км/ч.Подписаться на канал Кобура от ТеслыBlack HistoryЗнать прошлое не менее увлекательно, чем будущее, в чем вы можете убедиться на канале Black History. Здесь собраны различные увлекательные исторические факты, которые порой удивляют. А иногда они оказываются весьма поучительными.Ярким тому примером служит история с Энцо Феррари, основателем компании, которая создает легендарные спортивные автомобили. Когда-то в 1918 году он устроился на завод Фиат, но его уволили, посчитав абсолютно бесполезным для компании.Подписаться на канал Black HistoryСундук Али-Бабы | Топчик с AliExpressНе секрет, что на AliExpress много доступный, качественных и действительно полезных товаров. Однако отыскать их среди огромного количества не всегда удачных предложений не так просто. По этой причине многие отказываются совершать покупки на этой торговой площадке, а зря. С каналом Сундук Али-Бабы, на котором подобраны лучшие товары, проблема решается.Все что представлено на канале, было опробовано авторами лично, или имеет большое количество положительных отзывов от реальных пользователей. Здесь вы найдете всевозможные мелочи, аксессуары для гаджетов и многое другое. К примеру, вот эта свеча на батарейках в жизни выглядит совершенно потрясающе. Ее огонек колеблется и мерцает, в результате чего со стороны сложно заметить, что это не настоящая свеча.Подписаться на канал Сундук Али-БабыAppleInsider.ru #скидочкиРаз уж мы вспомнили про гаджеты, вот вам еще один полезный канал, предназначенный для владельцев “яблок”. На нем вы найдете огромное количество полезных и интересных приложений, а также игр. Но самое главное, что это не просто подборка отличного софта. На канал попадают только те игры и программы, на которые действует большая скидка или они вообще распространяются бесплатно.Если вам кажется, что все необходимое уже установили, рекомендую этот космосим. Абсолютно залипательная игра, которую приобрести можно всего за 279 рублей, вместо 450 рублей, как она стоила изначально.Подписаться на канал AppleInsider.ru #скидочкиНаучные МемыЛюбите мемасики? Тогда предлагаю пройти на канал Научные Мемы. Да, все они здесь так или иначе связаны с наукой, и от того порой еще более забавные. Отличный канал, для того, чтобы отвлечься от работы и поднять себе настроение.Некоторые мемы высмеивают ученых, и повод для этого, согласитесь, действительно есть. Совсем недавно исследование показало, что летучие мыши действительно сталкиваются.Подписаться на канал Научные МемыДизайн | DesignКанал, посвященный дизайну интерьера. Он создан специально для любителей красиво обустраивать жилье. Здесь вы найдете огромное количество интересных дизайнерских решений, которые помогут даже без особой роскоши сделать жилье красивым, стильным и уютным.Маленькая кухня — беда многих квартир, построенных в советские времена. Но и для них найдутся интересные идеи. Согласитесь, кухня выглядит симпатично, и при этом практично.Подписаться на канал Дизайн | DesignБонус от Hi-NewsНапоследок предлагаем вашему вниманию небольшое бонус. Если вы еще не подписаны на канал Hi-News, поспешите это сделать. Здесь не только статьи, которые выходят на сайте, но и много другого не менее интересного контента. А еще у нас есть чат, где можно обсудить материалы и просто пообщаться с другими нашими подписчиками.

Источник: hi-news.ru