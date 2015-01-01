Ученые смогут выявлять риск ранней смерти по глазам

Ученые научились определять биологический возраст человека по сетчатке глазаО том, что по глазам можно получить много информации о человеке, было известно давно. К примеру, медики могут определить некоторые неврологические заболевания, остроту слуха. Психологи даже научились выявлять некоторые личностные характеристики человека. Но, как оказалось, и это далеко не все, о чем могут рассказать глаза. Недавнее исследование китайских ученых показало, что по сетчатке глаза можно выявлять истинный биологический возраст человека. Если говорить точнее, о биологическом возрасте говорят микрососуды, которые содержатся внутри глаза. По ним легко выявить разницу между хронологическим возрастом и биологическим. От этой разницы возраста зависит риск скорой смерти человека.Риск ранней смерти связан с биологическим возрастом человекаРиск смерти обычно увеличивается естественным образом с увеличением хронологического возраста. Однако у людей одного возраста он сильно варьируется. Причина кроется в биологическом возрасте, который может быть разным, так как на него влияет не только время, но и многие другие факторы. Не так давно мы рассказывали, что даже регулярный недосып приводит к увеличению биологического возраста. Учитывая, что этот показатель является индивидуальным, современной медицине необходим надежный механизм, который позволит определять его с достаточно высокой точностью.Ученые давно занимаются поисками индикаторов, по которым можно определять биологический возраст человекаДля этих целей ученые изучали самые разные возможные биомаркеры, такие как гены, кровяное давление, когнитивные способности, работу иммунитета и пр. В ходе исследований ранее ученые обнаружили, что светочувствительная нервная ткань в глазном яблоке может быть индикатором биологического возраста. Последнее исследование китайских ученых, которое было опубликовано в издании British Journal of Ophthalmology подтвердило, что сетчатка является“Сетчатка представляет собой уникальное “окно”, через которое можно оценить патологические процессы системных сосудистых и неврологических заболеваний, связанные с риском смерти” — сообщают авторы новой работы.Искусственный интеллект научился определять биологический возрастУченые обратились к искусственному интеллекту, чтобы вычислять биологический возраст человека на основе анализа сетчатки глаза. Чтобы система определяла возрастные отклонения, авторы работы использовали технологии машинного обучения. В результате она проанализировала 80 тысяч изображений глазного дна, которое было отснято более чем у 40 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.Чтобы выяснить, насколько точно система научилась определять биологический возраст, ей дали проанализировать 19 тысяч изображений глазного дна участников эксперимента, которые обладали относительно хорошим здоровьем. Как предполагают ученые, у людей с хорошим здоровьем биологический возраст близок к хронологическому. В результате предположение подтвердилось — система показала достаточно высокую точность. Расхождение между биологическим и хронологическим возрастом составляло до 3,5 лет.У некоторых людей разница между биологическим и хронологическим возрастом составляет более 10 летЗатем они проанализировала снимки глазного дна более 30 тысяч человек, собранные за последние 11 лет. Состояние здоровья этих людей медикам не было известно. Искусственный интеллект показал, что у 4,5% людей разница между хронологическим и биологическим возрастом составляла более десяти лет. У 28% участников разница в возрасте оказалась более 5 лет. У 51% людей эта составляла более 3 лет. Фактически, глаза у большинства людей были старше их реального возраста.Риск ранней смерти зависит от биологического возрастаДальнейшие исследования показали, что повышенный биологический возраст увеличивает риск смерти по причинам, не связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком, на 49-67%. С каждым годом разницы в возрасте увеличивается риск летальности на 2% по любой причине и на 3% по причинам, не связанным с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Интересно то, что авторы работы не нашли взаимосвязи между состоянием сетчатки глаза и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, исследование имело наблюдательный характер, поэтому ученые не смогли установить причинно-следственную связь. Но работа показала самое главное — сетчатка глаза может быт важным биомаркером, определяющим старение.

Источник: hi-news.ru