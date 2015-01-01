Компания Neuralink почти готова имплантировать чипы в мозги людей

Возможно, скоро технология Neuralink будет испытана на людяхВ ближайшие годы основанная Илоном Маском в 2016 году компания Neuralink начнет имплантировать в человеческие мозги настоящие чипы. Об этом свидетельствует то, что компания опубликовала вакансию на должность директора по клиническим испытаниям. Вопреки опасениям сторонников теорий заговора, крошечные устройства не будут управлять разумом людей. Ожидается, что они соединят разум человека с компьютером и помогут врачам в лечении паралича конечностей, депрессии и других проблем, связанных с работой головного мозга. Ранее сотрудники Neuralink уже смогли проследить за мозговой активностью свиньи и даже позволили обезьяне управлять компьютером при помощи силы мысли. Если компания Neuralink успешно преодолеет некоторые трудности с получением разрешения на испытание технологии на людях, мы узнаем о внедрении чипа в человеческий мозг уже в 2022 году.Испытание технологии Neuralink на людяхО том, что компания Neuralink ищет человека на должность директора по клиническим испытаниям, рассказало издание Bloomberg. Согласно вакансии, нанятый человек будет контролировать испытание чипа для соединения мозга с компьютером на людях. Работая в калифорнийском городе Фремонт, ему придется тесно работать с самыми передовыми врачами и ведущими инженерами, а также с первыми участниками клинических испытаний Neuralink.Считается, что модуль Neuralink будет практически незаметенРанее издание Wall Street Journal поделилось, что Илон Маск планирует начать испытание технологии на людях уже в 2022 году. Но его словам мало кто поверил, потому что предприниматель уже много раз делал слишком оптимистичные прогнозы, которые в конечном итоге не сбылись. Так, во время презентации в 2019 году он сообщил, что испытания на людях начнутся через год, но кроме экспериментов с животными мы ничего не увидели.Обезьяна с имплантированным чипом NeuralinkИспытание на людях — это очень серьезное и рискованное дело. Поэтому компании нужно доказать, что технология Neuralink безопасна и получить одобрение со стороны Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Журналисты пытались узнать, на каком этапе находятся переговоры между Neuralink и FDA, но ни одна из сторон не захотела делиться подробностями. Как правило, производители медицинских устройств нанимают директора по клиническим испытаниям на ранних этапах переговоров с управляющими органами — благодаря его труду, шансы на получение одобрение значительно повышаются.Как работает технология Neuralink?На данный момент нам известно, что чип Neuralink выполнен в форме небольшой монеты размером 2,3×0,8 миллиметров. Он крепится к внешней стороне черепной коробки и прячется под кожей. От чипа к мозгу идут 1024 электрода толщиной от 4 до 6 микрометров — они тоньше человеческого волоса. Считывая информацию об активности головного мозга, чип отправляет ее на компьютер при помощи технологии Bluetooth Low Energy (BLE), которая потребляет минимум энергии. Данные могут передаваться на расстояние до 10 метров со скоростью 1 мегабит в секунду. Одного заряда хватает день работы — для восполнения энергии используется беспроводная технология.Внешний вид чипа NeuralinkКак минимум для животных технология Neuralink безопасна. После внедрения чипа исследователи отмечали, что подопытные свинья и обезьяна чувствуют себя хорошо. Но как на внедренный чип отреагирует человеческий организм — не ясно. На данный момент еще интересно, каким образом сотрудники компании будут отбирать людей, которые примут участие в испытании технологии. Возможно, добровольцами станут совершенно здоровые мужчины и женщины, которые смогут выдержать эксперимент. Но, если учесть, что технология в первую очередь предназначена для лечения людей, к испытанию могут привлечь пациентов с параличом, депрессией и другими проблемами со здоровьем.Для внедрения чипа в организм человека планируется использовать роботаЧитайте также: Зачем Илон Маск хочет чипировать людей?У Neuralink уже есть конкурентыСтоит отметить, что компания Neuralink является не единственной, которая хочет создать технологию по подключению человеческого мозга к компьютеру. Эту задачу также взял на себя стартап Synchron, который тоже достигает определенных успехов. Исследователи не могут похвастаться успешными испытаниями на животных, но во второй половине 2021 года компания получила от FDA разрешение на проведение клинических испытаний. Стартап смог получить одобрение раньше Neuralink потому, что чип размером меньше спички не встраивается непосредственно в мозг, а вводится в организм через кровеносные сосуды. Подробнее об этой технологии я рассказывал тут.Чип Synchron внутри кровеносного сосудаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Что вы думаете о создании интерфейса «мозг-компьютер»? Есть ли у технологии будущее, или это слишком опасная затея? Своим мнением делитесь в комментариях или нашем Telegram-чате.

Источник: hi-news.ru