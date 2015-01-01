Почему некоторые люди умирают во время секса?

Иногда люди умирают прямо во время секса и причина всегда оказывается разнойРегулярные занятия сексом хорошо влияют на человеческий организм. Результаты многочисленных исследований доказали, что после полового акта у мужчин и женщин снижается кровяное давление, укрепляется иммунитет и улучшается сон. Известно, что после оргазма организм высвобождает окситоцин, который также известен как «гормон любви». Он очень важен для установления доверия между людьми а это, в свою очередь, делает нас счастливыми. Однако, у занятий сексом есть темная сторона — иногда случается так, что в время или спустя несколько часов после полового акта человек внезапно умирает. Такие случаи очень редки и составляют всего лишь 0,6% от числа всех внезапных смертей. Но сам факт существования такой вероятности может напрягать. Недавно ученые рассказали, с чем связаны случаи гибели во время занятия любовью.Внезапная смерть во время сексаСлучаи, когда люди умирали во время или после секса, известны уже давно. Причина гибели людей всегда оказывалась разной. В большинстве случаев, люди умирали из-за чрезмерного физического напряжения во время полового акта. Также были случаи, когда причиной гибели становились отпускаемые по рецепту препараты для лечения эректильной дисфункции — неправильная дозировка, непереносимость компонентов и другие факторы делали свои дела. Вдобавок ко всему этому, иногда смерть во время интимной близости происходила из-за передозировки наркотиками. В общем, определенной причины нет, все индивидуально.Иногда лекарства действительно могут стать причиной серьезных проблем, например, иногда они приводят к слепотеСчитается, что риск внезапной смерти повышается с возрастом. В 2006 году ученые изучили 32 000 случаев внезапной смерти в Германии за период с 1972 по 2004 годы. Оказалось, что во время секса люди умирали только в 0,2% случаев. В основном ужасная участь постигала мужчин возрастом около 59 лет. Как правило, причиной смерти в ходе полового акта оказывался сердечный приступ. Эти данные оказались актуальными как для США, так и для Франции и Южной Кореи.Читайте также: Что такое «гормон любви» и кому его не хватает?Причины смерти во время сексаНедавно исследователи из Лондонского университета Святого Георгия выяснили, что внезапная смерть во время секса может настигнуть и более молодых людей. Более того, это может произойти не только с мужчинами, но и женщинами. В рамках научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале JAMA Cardiology, исследователи изучили 6847 случаев внезапной смерти из-за остановки сердца. В частности, речь идет о случаях, зафиксированных в период между январем 1994 года по августом 2020 года.Внезапная смерть во время секса может возникнуть и у молодых людейИз более шести тысяч случаев внезапной смерти, только 17 возникли во время полового акта или в течение одного часа после этого. Средний возраст погибших составил 38 лет, причем почти половина умерших людей были женщинами. В то время как пожилые внезапно умирают из-за сердечного приступа, более молодые люди уходят в мир иной по другим причинам. В половине случаев структура сердца людей была нормальной — проблема заключалась только в нарушении сердечного ритма. В медицинской среде это явление называется синдромом внезапной смерти от аритмии (SADS).Во время интимной близости может возникнуть синдром внезапной смерти от аритмииЕще одной причиной гибели людей во время или после секса было расслоение аорты. В результате сильного напряжения, слои стенок самой большой артерии в организме человека могут разорваться. Это приводит к тому, что в пространство между ними попадает кровь, которая становится причиной раздутия и разрыва. В остальных случаях смерть настигала людей из-за структурных аномалий вроде кардиомиопатии. Так называется заболевание сердечной мышцы, из-за которого сердцу труднее перекачивать кровь в остальные части тела.Аорта — самая большая артерия в организме человекаВ конечном итоге получается, что смерть во время или после секса в основном возникает по трем причинам. Пожилые люди чаще становятся жертвами сердечного приступа, а молодые мужчины и женщины погибают из-за синдрома внезапной аритмической смерти или кардиомиопатиями. Авторы научной работы считают, что людям с проблемами в работе сердца нужно проконсультироваться со своими лечащими врачами о риске, связанным с сексуальной активностью. А в целом, опасаться особо нечего, потому что случаи такой смерти очень редки.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Так что отбой — бояться интимной близости не нужно. Как я уже упоминал в начале статьи, активная половая жизнь хорошо влияет на здоровье человека. Иногда для получения пользы достаточно просто поспать рядом с любимым человеком.

Источник: hi-news.ru