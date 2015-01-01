На Кавказе найдены древние «трубочки» для совместного распития пива

Древние приспособления для совместного распития пиваВ 1897 году исследовательская группа под руководством русского археолога Николая Веселовского проводила раскопки на территории Адыгеи. В ходе работ им удалось тщательно изучить одно из самых известных захоронений бронзового века, которое связано с майкопской культурой. В одном из курганов они обнаружили скелеты трех человек и сотни драгоценных предметов. Особенно их внимание привлекли восемь серебряных и золотых трубок возрастом более 5 000 лет. На концы некоторых из них были насажены фигурки в виде быков, которые были сделаны из тех же материалов. Сначала исследователи считали, что это шесты для балдахина — матерчатого навеса, который устанавливался над повозками для защиты пассажиров от солнца, дождя и других природных явлений. Однако, результаты новой научной работы намекают на то, что эти трубки использовались для совместного распития пива.Майкопская культура была распространена на территории Северного Кавказа в раннем бронзовом веке. Представители этой культуры в основном занимались скотоводством и земледелием. Они жили в довольно простых конструкциях из столбиков и досок. Судя по находкам, они умели изготавливать предметы из бронзы и других металлов, путешествовали и торговали с другими народами.Древний обычай совместного распития пиваОб истинном предназначении загадочных трубок узнали российские ученые — об их открытии рассказало научное издание Antiquity. Сначала изделия действительно были похожи на шесты для балдахина. Однако, по словам ведущего автора научной работы Виктора Трифонова, на внутренней поверхности одной из трубочек они нашли следы ячменного крахмала. Исходя из этого ученые предположили, что найденные трубки использовались для употребления напитков. И тот факт, что приспособления имели метровую длину, исследователей ничуть не удивляет.Древние соломинки для распития пиваНасаженные на соломинки фигуркиДело в том, что подобные соломинки действительно использовались некоторыми народами древности. Например, совместное распитие пива было обычном делом в культуре Шумера примерно с III тысячелетия до нашей эры. На картинах тех времен можно заметить людей, которые употребляют напитки из общих сосудов при помощи длинных соломинок. Российские ученые нашли между изображенными и найденными трубочками много общих особенностей. Так что их предположение основано не только на найденных частицах ячменного крахмала, которые могли попасть в сосуд случайно.Рисунок, на котором изображены пьющие пиво людиКультура Шумера — одна из ярких культур Месопотамии, историко-географического региона на Ближнем Востоке. Она активно развивалась в конце IV и в III тысячелетиях до нашей эры. Одним из самых красивых архитектурных творений культуры Шумера является храм в городе аль-Убайде, посвященный богине плодородия Нинхурсаг.Вдобавок ко всему этому, в большинство трубочек были установлены металлические фильтры. Скорее всего, они предназначались для очистки древнего пива от примесей. Дело в том, что тысячи лет назад технологии изготовления пива были на примитивном уровне, поэтому напитки вряд ли были чистыми. Если предположение исследователей не является ошибкой, можно сказать, что ученые нашли самые древние соломинки для питья. В отличие от современных, они были метровой длины и изготавливались из дорогих материалов вроде серебра и золота.Пример совместного распития пиваЧитайте также: Уари использовали пиво с наркотиком для присоединения новых территорийПрошлое и будущее пиваНаверное, вы уже прекрасно знаете, что пиво является одним из самых древних алкогольных напитков. Ранее считалось, что этот напиток появился на территории Китая около 6 000 лет назад. Однако, в сентябре 2021 года американские ученые нашли свидетельства того, что это произошло еще раньше, примерно 9 000 лет назад. Предположение было выдвинуто после того, как в китайском городе Цяотоу нашлись древние сосуды, которые были наполнены пенным напитком. В те времена в качестве агента брожения использовалась рисовая шелуха. Даже для Китая это был редкий ингредиент, так что пиво явно было очень дорогим напитком.Древний сосуд, в котором хранилось пивоСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Не исключено, что через несколько десятилетий стоимость пива снова возрастет. Дело в том, что из-за климатических изменений урожай ячменя может заметно сократиться. По прогнозам ученых, это может привести к повышению стоимости пива на 50-300%. То есть, нынешняя бутылка пива стоимостью в 4 доллара в будущем может обойтись в 24 доллара. Подробнее обо всем этом вы можете почитать тут.

Источник: hi-news.ru