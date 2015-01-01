Ученые дали объяснение загадочным магнитным камням с Луны

Ученые объяснили откуда взялись на Луне намагниченные породыОдной из задач миссии НАСА “Аполлон” была доставка лунного грунта на Землю, который должен был дать ответы ученым на многие вопросы о нашем спутнике и его происхождении. Американские космонавты с этой задачей успешно справились, однако доставленные образцы вызвали еще больше вопросов. Самая главная загадка, которой до сих пор нет объяснения — почему некоторые горные породы на Луне возникли в условиях магнитного поля, такого же сильного, как у Земли. Как известно, магнитные поля возникают только у планет, обладающих жидкими электропроводящими ядрами. Однако Луна практически вся твердая и промерзшая, за исключением небольшой внешней части ядра, которая остается жидкой и расплавленной. Соответственно, никакого мощного магнитного поля у этого небесного тела нет. Более того, по версии ученых, спутник Земли остывал очень быстро и равномерно, поэтому никогда не имел мощного магнитного поля. Но откуда же тогда возникли намагниченные камни возрастом 3 миллиарда лет? Объяснение недавно дали ученые Стэнфордского университета.Загадка магнитных камней с Луны и теории их происхожденияПороды, которые были доставлены миссией “Аполлон” в период с 1968 по 1972 год, настолько намагничены, что могли возникнуть лишь в мощном геомагнитном поле. Возможно, даже более мощном, чем у нашей планеты. Очевидно, что спутник Земли таким полем обладать не мог.“Все, что мы знаем о возникновении о генерации магнитных полей ядрами планет, противоречит способности Луны генерировать поля, такие же как у Земли” — говорит планетолог Александр Эванс, сотрудник Университета Брауна.Что еще больше удивило ученых, далеко не все породы на Луне были намагничены. Магнетизм обнаружили только на нескольких скалах. Другие же породы подтверждают теорию о том, что спутник Земли не имел мощного магнитного поля.По одной из версий магнетизм на Луне мог возникнуть в результате взаимодействия с ЗемлейЗа последние полвека, которые прошли с того момента, как американцы побывали на Луне, ученые придумали довольно много объяснений этому явлению. Согласно одной из них, Луна не замерзала так быстро, как предполагают ученые. При этом в результате взаимодействия с Землей в ее недрах возникли сильные колебания остывающей жидкости, что вызвало появление мощного магнитного поля. К слову, Луна тоже оказала колоссальное влияние на Землю. Как предполагают ученые, она могла косвенно повлиять на возникновение кислорода в атмосфере.Подписывайтесь на наш Яндекс.Дзен-канале, где вы найдете еще больше увлекательных материалов.Согласно другой версии, повышенную активность ядра Луны вызвали мощные удары астероидов о поверхность спутника. Но, ученые Стэнфордского университета с этими теориями несогласны, поэтому предложили свое объяснение.На Луне возникали краткие всплески магнетизмаВ своей статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые предположили, что на Луне периодически возникало сильное магнитное поле, а затем ослабевало. В самом начале ее существования она представляла собой сплошной расплав породы. Скорее всего, ядро не сильно отличалось по температуре от мантии. Поэтому конвекция между ними происходила не интенсивно, а значит не могло быть и постоянного сильного магнитного поля.Луна никогда не обладала постоянным мощным магнитным полемОднако минералы, которые содержались в магме, остывали не равномерно. Первыми застыли и опустились в центр небесного тела самые плотные из них, такие как оливин и пироксен. Менее плотные вещества, такие как уран, калий и торий дольше оставались горячими, поэтому находились под самой корой. Однако со временем и они остыли, в результате чего начали опускаться к жидкому ядру. Этот процесс был связан с тем, что в охлажденном состоянии они обладают более высокой массой, чем остальные породы.Охлажденный титан мог стать причиной всплеска магнетизма на ЛунеПо подсчетам ученых титан отдельными пластами до 60 км в диаметре опускался к ядру в течение миллиарда лет. При каждом столкновении одного из таких пластов с раскаленным ядром возникали мощные конвекционные потоки, в результате которых повышалась активность ядра.“Это похоже на каплю воды, падающей на раскаленную сковороду. Внезапно из ядра уходило большое количество тепла, что вызывало взбалтывание расплавленной жидкости” — говорит ученый Александр Эванс.Кратких всплесков магнетизма могло быть вполне достаточно, чтобы порода намагнитились. Это объясняет почему разные породы на Луне обладают разными магнитными сигнатурами. В настоящее время ученые собираются провести дополнительные исследования с породами “Аполлона”. Если они подтвердят предположение ученых, значит тайне лунного магнетизма будет положен конец раз и навсегда. Напоследок напомню, что согласно последним данным ученых, Луна возникла 4,5 млрд лет назад, гораздо раньше, чем изначально предполагали ученые.

Источник: hi-news.ru