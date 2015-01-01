Что такое курс валюты и почему он постоянно меняется?

Курс валюты зависит от многих факторов, о которых мы сейчас и поговоримПрактически у каждой страны есть своя валюта: в США это доллар, в Китае — юань, а в России используются рубли. Так как государства постоянно торгуют между собой, очень важно знать, сколько валюта одной страны стоит в пересчете на валюту другого государства. Для этого существует курс валют — он определяет, сколько рублей стоит один доллар, а также другие соотношения между денежными единицами разных стран. Стоимость валюты, как и любого другого товара, постоянно меняется. Если говорить вкратце, цена зависит от того, насколько валюта востребована. На первый взгляд, все это звучит как что-то сложное, но все можно объяснить простыми словами. Это я сейчас и постараюсь сделать, потому что от курса валюты напрямую зависят цены на продукты, электронику и другие важные для нас товары.Почему курс валют меняется?Как я уже отметил выше, стоимость каждой валюты зависит от того, насколько она востребована. Для большего понимания давайте представим, что одна из стран собирается развить производство какого-либо товара. Предприниматели нуждаются в деньгах и привлекают инвесторов, обещая им хороший доход. Если среди инвесторов оказываются иностранцы, им становится нужна местная валюта. Спрос возрастает, что приводит к повышению ее курса.На курс валюты влияют спрос и предложениеДавайте рассмотрим еще один пример. Иногда стране приходится расплачиваться по внутренним долгам. Для этого государство «включает печатный станок» — так принято называть процесс, при котором центральный банк начинает печатать деньги на нужды правительства. Валюты становится очень много и ее курс падает.Кто формирует курсы валют?Установлением и обнародованием валютного курса в России занимается Центробанк. Он следит за происходящими в стране экономическими процессами и, в случае необходимости, может управлять ситуацией. Для изменения курса валюты регулирующий орган может покупать и продавать иностранные деньги, совершать различные действия со своими запасами и так далее.Здание Центрального банка РоссииБывает и такое, что центральные банки стран теряют контроль над ситуацией — в этом случае стоимость валюты падает. Такое происходит при войнах, революциях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.На курс валют влияют даже стихийные бедствия и политические новостиНо корень курса валют находится на бирже. Курс валют формируется в результате совершаемых в течение дня сделок и на этот показатель государства не влияют. При ежедневном формировании и публикации информации о курсе валют Центробанк ориентируется именно на показатели биржи. Например, для определения курса американского доллара по отношению к рублю, используются данные о сделках на Московской бирже. А курс евро определяется на основе официального курса доллара США.Читайте также: Запрет на покупку криптовалют и майнинг в России. Что это значит?Что такое валютный режим?На курс валюты может повлиять огромное количество факторов. В современном мире в этом деле большую роль играют даже политические новости. Однако, курс валюты некоторых стран никогда не меняется. Дело в том, что существуют валютные режимы, согласно которым государство имеют разный уровень контроля над этим показателем.Есть три валютных режима:свободно плавающий, при котором власти не вмешивается в курс валюты;управляемо плавающий, при котором Центробанк может контролировать курс;фиксированный, при котором государство устанавливает определенный курс валюты и не меняет его.Валютные режимы в РоссииДо 1990 года в нашей стране действовал фиксированный валютный режим. Это значит, что Центральный банк привязал курс своей валюты к денежной единице определенной страны. Благодаря этому жители 1960-1970-х году точно знали, что один доллар стоит 60 копеек — ни больше, и не меньше.Советский бюллетень курсов иностранных валютОднако, после 1990 года соблюдение фиксированного валютного режима стало невозможным, потому что курс начал определять рынок. Центробанк перешел на управляемо плавающий режим, то есть в случае необходимости мог контролировать курс рубля. Для того, чтобы он не совершал резких скачков, применялись разные методы. Например Центробанк иногда начинал покупать или продавать иностранную валюту. В 2014 году валютный режим России стал плавающим, потому что в то время экономика испытала большой шок в виде падения цены на нефть и других событий.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Само собой разумеется, все это — максимально краткое описание формирования курсов валют. На самом деле, это очень многогранное явление, для описания которого можно написать целую книгу. Если вам есть, что добавить, пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru