Ученые выяснили в какое время года упал астероид, уничтоживший динозавров
Ученые по окаменелостям рыб определили, в какое время года на Землю упал метеорит, уничтоживший динозавров
Динозавры вымерли 66 миллионов лет назад в результате падения на Землю большого метеорита. Ученым уже удалось восстановить события и выяснить как это происходило. Однако до последнего момента оставалось загадкой в какое время года произошла катастрофа. Но, похоже, что палеонтологам все же удалось найти ответ. Помогли в этом окаменелости древних рыб обнаруженные на участке Танис, который расположен в формации Хелл-Крик (Северная Дакота). Это одно из немногих мест, где имеется четкая граница между меловым и палеогеновым периодом. Здесь ученым удалось найти множество окаменелостей динозавров, древних растений, первых млекопитающих, рыб и прочих живых организмов. Причем все они отлично сохранились, на некоторых скелетах даже видны остатки мягких тканей. Именно благодаря такой отличной сохранности окаменелостей ученым и удалось найти ответ на интересующий вопрос.
Участок Танис запечатлел гибель динозавров от астероидов
Участок Танис обнаружили в 2008 году. С тех пор к нему было приковано внимание многих ученых ввиду вышеописанных его особенностей. В 2019 году исследователи пришли к выводу, что Танис является еще более ценным местом, чем они предполагали, так как зафиксировал момент катастрофы, в результате которой погибли динозавры. Об этом свидетельствуют несколько факторов. В первую очередь подтверждают предположение окаменелости динозавров, которые присутствуют в слоях вплоть до границы мелового и полигенного периода. Кости встречаются точно на границе, но не после нее их уже нет.
Кроме того, ученые нашли крошечные стеклянные шарики, полученные из расплава пород. Как известно, место падения метеорита находится в районе полуострова Юкатан. Однако при столкновении с Землей обломки метеорита разлетелись на тысячи километров. Расплавленные шарики были обнаружены не только в породах, но и скелетах некоторых рыб. Скорее всего, в колеблющихся водах реки рыбы могли заглатывать шарики, которые падали сверху.
Кратер, оставшийся после падения метеорита, уничтожившего динозавров
Еще одно свидетельство — следы так называемых стоячих волн, похожих на качели, которые обычно возникают в замкнутых или частично замкнутых водоемах. Эти волны образовались в результате отдаленного удара в Мексике. Столкновение вызвало сейсмические волны, которые сотрясли Землю. В результате вода с большой скоростью начала заходить в речные русла и выходить. Это привело к смешиванию морской воды и пресной.
Как окаменелости рыб помогли установить время падения метеорита
В своем исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature, ученые исследовали кости современного, недавно погибшего осетра. В результате они обнаружили, что в костях плавника происходит наслоение, по которому можно определить возраст рыбы. Более того, по наслоениям, а точнее, их химическому составу, можно заметить чередование пресной воды в летний период и соленой воды зимой.
По окаменелостям осетров ученые смогли вычислить время катастрофы
Обнаружив такую особенность, ученые исследовали кости наиболее хорошо сохранившихся скелетов рыб мелового периода. Оно показало, что рыбы погибли в период перехода от весны к лету в северном полушарии. Другими словами, катастрофа могла возникнуть в мае или июне.
Растения подтвердили результаты исследования
Выводы, сделанные учеными относительно времени столкновения метеорита с Землей, соответствуют более ранним исследованиям, основанным на изучении ископаемых растений. Они так же показали, что катастрофа произошла в начале июня.
Палеоботаник Джек Вульф обнаружил место в Вайоминге, в котором было зафиксировано воздействие падения метеорита на пресноводное озеро. После удара оно было заморожено, в результате чего сохранило в себе ископаемые растения. К слову, недавнее исследование показало, что после падения метеорита Земля на длительное время погрузилась в «ядерную зиму».
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Сравнивая древние кувшинки, сохранившиеся в озере, с аналогичными современными растениями, ученые выяснили, что они погибли в момент образования листьев, цветов и плодов. Эти биологические процессы приходятся на начало июня. отсюда следует, что ошибки быть не может — ученым удалось точно определить время катастрофы, произошедшей десятки миллионов лет назад. Однако не стоит во всем винить катастрофу, и думать, что если бы не она, динозавры дожили бы до наших дней. Исследования говорят о том, что динозавры начали вымирать гораздо раньше. Это значит, что они вымерли бы и сами по себе, аналогично мамонтам.
Источник: hi-news.ru
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