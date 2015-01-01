Ученые выяснили в какое время года упал астероид, уничтоживший динозавров

Ученые по окаменелостям рыб определили, в какое время года на Землю упал метеорит, уничтоживший динозавровДинозавры вымерли 66 миллионов лет назад в результате падения на Землю большого метеорита. Ученым уже удалось восстановить события и выяснить как это происходило. Однако до последнего момента оставалось загадкой в какое время года произошла катастрофа. Но, похоже, что палеонтологам все же удалось найти ответ. Помогли в этом окаменелости древних рыб обнаруженные на участке Танис, который расположен в формации Хелл-Крик (Северная Дакота). Это одно из немногих мест, где имеется четкая граница между меловым и палеогеновым периодом. Здесь ученым удалось найти множество окаменелостей динозавров, древних растений, первых млекопитающих, рыб и прочих живых организмов. Причем все они отлично сохранились, на некоторых скелетах даже видны остатки мягких тканей. Именно благодаря такой отличной сохранности окаменелостей ученым и удалось найти ответ на интересующий вопрос.Участок Танис запечатлел гибель динозавров от астероидовУчасток Танис обнаружили в 2008 году. С тех пор к нему было приковано внимание многих ученых ввиду вышеописанных его особенностей. В 2019 году исследователи пришли к выводу, что Танис является еще более ценным местом, чем они предполагали, так как зафиксировал момент катастрофы, в результате которой погибли динозавры. Об этом свидетельствуют несколько факторов. В первую очередь подтверждают предположение окаменелости динозавров, которые присутствуют в слоях вплоть до границы мелового и полигенного периода. Кости встречаются точно на границе, но не после нее их уже нет.Кроме того, ученые нашли крошечные стеклянные шарики, полученные из расплава пород. Как известно, место падения метеорита находится в районе полуострова Юкатан. Однако при столкновении с Землей обломки метеорита разлетелись на тысячи километров. Расплавленные шарики были обнаружены не только в породах, но и скелетах некоторых рыб. Скорее всего, в колеблющихся водах реки рыбы могли заглатывать шарики, которые падали сверху.Кратер, оставшийся после падения метеорита, уничтожившего динозавровЕще одно свидетельство — следы так называемых стоячих волн, похожих на качели, которые обычно возникают в замкнутых или частично замкнутых водоемах. Эти волны образовались в результате отдаленного удара в Мексике. Столкновение вызвало сейсмические волны, которые сотрясли Землю. В результате вода с большой скоростью начала заходить в речные русла и выходить. Это привело к смешиванию морской воды и пресной.Как окаменелости рыб помогли установить время падения метеоритаВ своем исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature, ученые исследовали кости современного, недавно погибшего осетра. В результате они обнаружили, что в костях плавника происходит наслоение, по которому можно определить возраст рыбы. Более того, по наслоениям, а точнее, их химическому составу, можно заметить чередование пресной воды в летний период и соленой воды зимой.По окаменелостям осетров ученые смогли вычислить время катастрофыОбнаружив такую особенность, ученые исследовали кости наиболее хорошо сохранившихся скелетов рыб мелового периода. Оно показало, что рыбы погибли в период перехода от весны к лету в северном полушарии. Другими словами, катастрофа могла возникнуть в мае или июне.Растения подтвердили результаты исследованияВыводы, сделанные учеными относительно времени столкновения метеорита с Землей, соответствуют более ранним исследованиям, основанным на изучении ископаемых растений. Они так же показали, что катастрофа произошла в начале июня.Палеоботаник Джек Вульф обнаружил место в Вайоминге, в котором было зафиксировано воздействие падения метеорита на пресноводное озеро. После удара оно было заморожено, в результате чего сохранило в себе ископаемые растения. К слову, недавнее исследование показало, что после падения метеорита Земля на длительное время погрузилась в «ядерную зиму».На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Сравнивая древние кувшинки, сохранившиеся в озере, с аналогичными современными растениями, ученые выяснили, что они погибли в момент образования листьев, цветов и плодов. Эти биологические процессы приходятся на начало июня. отсюда следует, что ошибки быть не может — ученым удалось точно определить время катастрофы, произошедшей десятки миллионов лет назад. Однако не стоит во всем винить катастрофу, и думать, что если бы не она, динозавры дожили бы до наших дней. Исследования говорят о том, что динозавры начали вымирать гораздо раньше. Это значит, что они вымерли бы и сами по себе, аналогично мамонтам.

Источник: hi-news.ru