Какой телефон купить в 2022 до 20000 рублей

Redmi Note 11 — это недорогой и очень хороший смартфонМы живём в очень интересное время. Несмотря на пандемию, постоянные перебои с поставками комплектующих и очевидно возросшие темпы инфляции, производители смартфонов продолжают делать невозможное. Они умудрились не только удержать объёмы производства старых аппаратов на прежнем уровне, но и начали выпускать новые, ещё более доступные, чем раньше. Взять хотя бы Redmi Note 11 и Redmi Note 11S, которые при откровенно невысокой цене обладают техническим оснащением, характерных для устройств более высокого ценового сегмента. О них и поговорим.Redmi Note 11 и Redmi Note 11S — это новые смартфоны Redmi, относящиеся к доступной линейке устройств. Несмотря на это, производитель укомплектовал их по полной программе. Так что они смогут удовлетворить запросы даже самых взыскательных пользователей, предлагая едва ли не лучшее на рынке сочетание цены, дизайна и характеристик.Redmi Note 11 и Redmi Note 11S — характеристикиRedmi Note 11 и Redmi Note 11S не отличаются внешне, но сильно отличаются друг от друга техническим оснащениемПервое, что бросается в глаза, — это внешний вид смартфонов. Обычно производители не очень заморачиваются над оформлением недорогих аппаратов на Андроид, но тут с дизайном всё очень даже ок. Кому-то он, возможно, напомнит iPhone 13 своими рубленными гранями, но о копировании не идёт даже речи. Новинки абсолютно самобытны — как по оформлению камеры, так и по цветовой гамме, не говоря уже о том, что название бренда Redmi красуется едва ли на на самом видном месте.Несмотря на то что Redmi Note 11 и Redmi Note 11S отличаются одной только литерой S в названии, технически они довольно разные. Сначала пробежимся по совпадающим характеристикам, а потом перечислим различия:Дисплей — 6,43 дюйма, 90 Гц, 700 нитАккумулятор — 5000 мА*ч, 33 ВтПлатформа — Android 11 (MIUI 13)Отличия Redmi Note 11 и Redmi Note 11S:Процессор: RN11 — Snapdragon 680, RN11S — Helio G96Память: RN11 — 4/64, 6/128 ГБ, RN11S — 6/64, 6/128, 8/128 ГБКамера: RN11 — 50 Мп, RN11S — 108 МпФронталка: RN11 — 13 Мп, RN11S — 16 МпВ целом отличия видны невооружённым глазом. Большая часть характеристик Redmi Note 11 и 11S не совпадают друг с другом, причём весьма ощутимо. Процессор старшей модели обладает более высокой производительностью, а вкупе с 8 ГБ оперативной памяти, которая доступна в топовой конфигурации, смартфон превращается в мощное игровое устройство. На таком без проблем пойдёт большинство современных игр, пожалуй, даже на самых высоких настройках. Так что, если вы геймер, то это ваш выбор.Основная камера у Redmi Note 11S — и вовсе едва ли не самая топовая. Всё-таки 108 Мп встречаются даже не у каждого флагмана на Android, не говоря уже о среднем ценовом сегменте. Это явно указывает на то, что этот смартфон безоговорочно ориентирован на качественную фото- и видеосъёмку. Он способен даже фотографировать в условиях недостаточного освещения, используя предустановленный ночной режим.Какой смартфон Redmi купитьRedmi Note 11 — самая доступная модель, но чрезвычайно сбалансированная. Redmi Note 11S — более дорогая, но и более продвинутаяВпрочем, за такие спецификации нужно будет заплатить. В базе Redmi Note 11S стоит 18 тысяч рублей. Это немного по меркам рынка, но ощутимо в сравнении с классическим Redmi Note 11, цена которого стартует от 13 тысяч рублей. Поэтому, когда будете выбирать, желательно заранее определиться, готовы ли вы доплачивать — внимание, именно доплачивать, а не переплачивать — за более высокую производительность и улучшенные фото-возможности.Если ваша цель — сэкономить, берите классический Redmi Note 11, не разочаруетесь. Правда, я бы всё-таки рекомендовал обратить внимание на 6-гигабайтную версию. Ведь смартфон с 4 ГБ ОЗУ в 2022 году может оказаться недостаточно хорошим для некоторых задач. А 30-процентный прирост оперативки позволит вам чувствовать себя свободнее. Всё-таки благодаря ей и приложения в фоновом режиме будут работать вольготнее, и общее количество открытых вкладок в браузере будет больше.Купить Redmi Note 11Купить Redmi Note 11SНо и в том, и в другом случае у вас есть возможность сэкономить, воспользовавшись промокодом N110WH2000 на скидку 2500 рублей при покупке от 17 500 рублей и N110WH2500 на 2000 рублей при покупке от 14 000 рублей. Они будут действовать в течение суток с 27 по 28 января, но только для первой тысячи покупателей. Поэтому торопитесь, особенно, если вы уже давно собирались приобрести себе новый смартфон.Линейка Redmi Note 11 хороша своей обширностью. В зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете выбрать один из подходящих вам смартфонов с соответствующими техническими спецификациями. Это может быть как самая начальная модель с базовыми характеристиками, так и вполне себе продвинутая с высоким уровнем производительности, высоким качеством фото- и видеосъемки и большим запасом оперативной и встроенной памяти.Неважно, какой смартфон вы выберете в итоге. В любом случае вы получите стабильное качество Xiaomi, длительную поддержку оболочки MIUI, которую китайцы обновляют даже тогда, когда смартфон уже перестал получать новые версии Android, узнаваемость в глазах пользователей, но при этом не потратите невероятные деньги, чтобы выделиться на фоне всех остальных. Redmi — это настоящий топ за свои деньги.

Источник: hi-news.ru