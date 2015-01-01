Tesla превращается в производителя роботов Optimus: скоро они появятся на заводах

Скоро Tesla может стать больше известной как производитель роботов, а не автомобилейВ 2021 году, в рамках мероприятия «День искусственного интеллекта», глава компании Tesla Илон Маск объявил о намерении заняться созданием роботов. Показанный на слайдах робот Tesla должен быть официально представлен уже в текущем году — ожидается, что мы увидим человекоподобного робота, который способен выполнять человеческую работу. Предприниматель предупредил, что сначала робот наверняка будет совершать ошибки, но потом сможет брать на себя ответственность даже за трудные задачи. Кажется, Илон Маск настроен серьезно. Во время отчета Tesla за год он объявил, что в будущем разработка роботов может стать для его компании более важным делом, чем производство электрических автомобилей. В 2022 году компания не будет выпускать новые модели, а сконцентрируется на ускорении темпа работ на новых заводах. Дефицит рабочих рук будет восполнен при помощи роботов Tesla.Особенности человекоподобного робота TeslaПо данным Bloomberg, робот Tesla уже обзавелся официальным названием — он будет известен как Optimus. Сегодня о нем известно мало, но интересные сведения все же есть. Облик робота мы уже видели на слайдах прошлого года: как и у настоящего человека, у него есть туловище, руки и ноги. Голова на плечах тоже имеется, только вот вместо лица установлен дисплей для отображения информации. Какие именно данные будут показываться на дисплее, до сих пор не известно.Робот Tesla будет максимально похожим на человекаРобот похож на людей не только внешностью, но и физическими параметрами. Его рост будет равен 173 метрам, а масса составит около 57 килограммов. Насчет бега ничего не известно, но скорость ходьбы сможет достигать 8 километров в час — все как у людей. Физической силы хватит на поднятие объектов разной формы массой до 20 килограммов. Решения будут приниматься компьютером Dojo, который оснащен нейронными сетями, которые «распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем».На заводах Tesla скоро начнут трудиться роботыИлон Маск уже упоминал, что на первых порах робот Optimus наверняка будет совершать ошибки. Поэтому сначала он будет использоваться исключительно на заводах Tesla. А уже потом, когда инженеры убедятся в его работоспособности и безопасности, компания сможет продавать его третьим лицам. На данный момент одним из самых популярных роботов для выполнения производственных задач является Spot от Boston Dynamics. Он стоит около 74 тысяч долларов и имеется в распоряжении даже российской компании «Сбер». Стоимость робота Tesla на данный момент неизвестна — на этот счет нет даже каких-либо слухов.Читайте также: Илон Маск показал «Мехазиллу» — башню для ловли ракеты Super HeavyПроблемы компаний Tesla и SpaceXПо словам Илона Маска, на данный момент компания Tesla испытывает проблемы с цепочками поставок. Также наблюдается нехватка рабочих, из-за чего в 2022 году заводы не смогут работать на полную мощность. Есть надежда на то, что роботы Optimus смогут частично решить проблему дефицита кадров. Но, на самом деле, в это особо не верится — как бы не случилось так, что их неправильная работа не стала причиной возникновения более серьезных проблем вроде выпуска бракованных автомобилей. Если из-за ошибок пострадают люди, и без того не самая лучшая репутация Tesla может заметно испортиться.На заводах Tesla наблюдается дефицит кадровВозможно, многих людей расстроит тот факт, что в 2022 году компания Tesla не выпустит ни один новый автомобиль. То есть, нам не стоит ждать ни долгожданного пикапа Cybertruck, ни электрического грузовика Semi Truck. А ведь помимо них поклонники компании ожидают анонса самого дешевого автомобиля Tesla — сообщалось, что он будет стоить около 25 000 долларов, что является рекордом дешевизны. Остается надеяться, что в текущем году мы хотя бы увидим реально работающего робота Optimus, а не только изображения из презентаций. Возможно, мы стоим на пороге нового этапа развитии компании Tesla, в которой она из крупного производителя автомобилей превращается в успешного поставщика роботов.В 2022 году мы не увидим официального релиза Tesla CybertruckСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!В завершении стоит отметить, что проблемы испытывает не только компания Tesla, но и SpaceX. В то время как одна производит автомобили и разрабатывает робота, другая пытается построить огромный космический корабль Starship. В конце 2021 года стало известно, что инженеры слишком медленно работают над созданием двигателей Raptor, которые являются одними из самых важных частей аппарата для космических путешествий. Ситуация оказалась настолько серьезной, что Илону Маску даже пришлось отказаться от запланированного отпуска. Подробнее об этой ситуации я рассказывал тут.

Источник: hi-news.ru