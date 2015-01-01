«Ложные» бананы могут спасти миллионы людей от голода

Одной из самых голодающих стран является Африка, но эту проблему можно решитьОдной из самых главных проблем человечества во все времена являлся массовый голод. Особо тяжелой для людей выдалась первая половина XX века, но до 2010 годов число голодающих людей в мире было не особо большим. Однако, потом голод снова начал охватывать нашу Землю и уже в 2020 году от недостатка пищи пострадало 9,9% мирового населения. В год начала пандемии коронавируса продовольствия не хватило 811 миллионам человек — большая часть из них живет в азиатских странах, а Африка занимает второе место. Причиной голодания являются как климатические изменения, так и недостаточное финансирование. Недавно исследователи объявили, массовый голод можно частично устранить при помощи так называемых «ложных» бананов. Давайте разберемся, что это такое и сколько людей при помощи него можно спасти от голода.Интересный факт: в 2011 году на территории всей Восточной Африки началась засуха. Она стала причиной гуманитарной катастрофы — от недостатка еды погибли 50 до 100 тысяч жителей н Сомали, Кении, Эфиопии, Уганды и Джибути.Что такое «ложный» банан?«Ложным» бананом называется растение энсета вздутая (Ensete ventricosum). Оно является родственником обычных бананов и в некотором количестве произрастает на территории африканского государства Эфиопия. Его дикие виды обладают горьким вкусом и их вряд ли кто-то осмелится есть. Однако, одомашненный ложный банан очень сладкий и является основным продуктом питания для 20 миллионов человек. Важно отметить, что это пятая часть всей Эфиопии — места, который является домом для 116 миллионов людей. Недавно исследователи объявили, что ложный банан может спасти от голода почти всю Эфиопию и, возможно, весь африканский континент.Листья энсеты вздутойВ отличие от обычных бананов, энсета вздутая обладает удобными для фермеров особенностями. Во-первых, домашний ложный банан имеет гибкий график сбора урожая. Во-вторых он не требует особых условий хранения и поэтому обладает большим сроком годности. В-третьих, ложный банан устойчив к засухе и болезням растений. Несколько лет назад я рассказывал, что обычные бананы могут исчезнуть с лица нашей планеты из-за «панамской болезни». Так вот, энсета вздутая имеет от нее некоторую защиту.Плоды ложного бананаЧитайте также: Почему невкусная еда нам кажется вкусной, когда мы голодные?Как решить проблему голодания в Африке?Из-за всех перечисленных выше особенностей, растение даже имеет неофициальное название «дерево против голода». Однако, при всех этих преимуществах, энсета вздутая выращивается только в некоторых регионах Эфиопии. Авторы новой научной работы решили выяснить, можно ли выращивать растение в других регионах — оказалось, что с этим не должна возникнуть никаких проблем. То, что ложные бананы выращиваются только в Эфиопии, обусловлено только историческими, культурными и географическими ограничениями.Эфиопия на карте АфрикиГосударство Эфиопия известно как «крыша» африканского континента. Его территория изолирована низинами, которые сухие настолько, что никоим образом не подходят для роста растений. Ученые считают, что это естественный барьер стал причиной того, что информация о выращивании ложных бананов в древние времена не попали в другие регионы Африки. А вот если бы Эфиопия не была настолько изолирована, энсета вздутая была бы распространена по Африке так же хорошо, как и картофель и помидоры по всему миру. Не исключено, что при отсутствии этого барьера или более раннем его обнаружении, многих смертей от голода удалось бы избежать.Обычные бананы слева и ложные справаК счастью, сейчас ученые уже знают, что площадь выращивания ложных бананов можно увеличить в 12 раз. Так что вполне может быть, через несколько лет эта культура будет выращиваться на всей территории Эфиопии и прокормит сотни миллионов людей. Также его могут начать выращивать в Кении и Уганды, где тоже много случаев смертей от голода. Не исключено, что благодаря своим свойствам, ложные бананы смогут спасать людей даже при воздействии последствий глобального потепления.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ранее я уже рассказывал об увеличении количества голодающих людей. Их число увеличивается даже при условии, что сегодня производится достаточное количество еды, чтобы прокормить всех жителей нашей планеты. Если хотите узнать, какие еще существуют причины массового голода и какие страны больше всего от этого страдают, читайте этот материал.

Источник: hi-news.ru