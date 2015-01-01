Тревога может быть симптомом серьезного заболевания
Тревога может свидетельствовать о развитии тяжелых заболеваний
Приступы беспокойства и подавленности у мужчин могут свидетельствовать о развитии таких серьезных проблем со здоровьем, как диабет второго уровня, сердечно-сосудистые заболевания, и даже связаны с риском возникновения инсульта. Как правило, эти заболевания развиваются в среднем возрасте. Однако по словам ученых, тревога, связанная с ними, может проявиться гораздо раньше — в юности или даже в детстве. К такому мнению пришли американские ученые на основе своего исследования, в котором проанализировали историю болезни и симптомы более полутора тысяч мужчин, возраст которых в 1975 году составлял около 53 лет. По словам исследователей, склонным к тревоге людям, надо уделять больше внимания своему здоровью, особенно факторам риска развития вышеперечисленных заболеваний. Другими словами, необходимо поддерживать здоровый вес, следить за давлением, регулярно проходить медосмотр, отказаться от вредных привычек и т.д.
Как чувство тревоги взаимосвязано с опасными заболеваниями
Чтобы выяснить какая существует взаимосвязь между беспокойством и риском развития опасных заболеваний с течением времени, авторы исследования, которое было опубликовано в издании Journal of the American Heart Association, проанализировали данные 1561 мужчины, которые участвовали в другом исследовании 1961 года, в котором изучались процессы старения.
При невратизме у людей преобладают негативные эмоции
Невротизм всех мужчин оценивали по шкале от 0 до 9. Кроме того, авторы работы оценили как часто мужчины испытывали тревогу по шкале от 0 до 4. Следует отметить, что само по себе беспокойство — это естественное чувство, которое вызывают ситуации, исход которых неясен. Часто беспокойство стимулирует нас принимать конструктивные решения. Но бывает беспокойство болезненным. Человек не может его контролировать, в результате чего оно начинает мешать повседневной жизни (работе, сну, отношениям с близкими и т.д.). Часто степень такого беспокойства не соответствует масштабу проблемы.
Невротизмом называется неспособность человека контролировать негативные эмоции. Люди с высокой степенью невротизма часто испытывают страх, гнев, тревогу, печаль и т.д. Возникающие ситуации оценивают в негативном ключе.
После оценивания частоты беспокойства и невротизма, участники исследования регулярно проходили медицинский осмотр и сдавали анализы каждые 3-5 лет. Кроме того, медики обращали внимание на маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Наблюдение за участниками исследования велось вплоть до 2015 года. За наличие каждого из маркеров риска возникновения заболевания участникам присваивался один балл.
По словам исследователей, наличие шести маркеров говорит о том, что у человека разовьется в ближайшее время или уже развилось заболевание. В среднем за каждое десятилетие участники в возрасте от 33 до 65 лет получали один балл. К 65 годам они имели 3,8 балла. Однако участники с высоким уровнем невротизма и беспокойства, независимо от возраста, имели более высокий балл, то есть более высокий риск развития болезни.
Частые тревоги повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Как правило, при высоком уровне невротизма, мужчины имели шесть или даже больше маркеров заболевания. К примеру, фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей был повышен на 13%. А высокий уровень беспокойства повышал риск этого же заболевания на 10%.
Другими словами, у всех мужчин с возрастом повышается риск возникновения вышеперечисленных заболеваний. Однако у людей, склонных к тревоге и беспокойству, этот риск особенно высокий.
Связь между тревогой и заболеваниями может быть не только у мужчин, но и у женщин
Поможет ли лечение чувства тревоги
Результаты исследования сразу вызывают вопросы о причинно-следственной связи. Чувство тревоги — это ранний симптом заболевания или может, наоборот, постоянная тревога вызывает сердечно-сосудистые заболевания? К сожалению, ученые пока не могут ответить на этот вопрос, так как исследование было основано лишь на статистике.
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Также авторы работы не знают, было ли диагностировано у участников тревожное расстройство. Сейчас это заболевание лечится методом психотерапии и препаратами. Кроме того, ученые отмечают, что взаимосвязь между тревогой и опасными заболеваниями, скорее всего, касается не только мужчин, о и женщин.
Очевидно, что требуются дополнительные исследования, которые дадут ответы на все эти вопросы, поэтому в ближайшее время они обязательно будут проведены. Ну а напоследок интересный факт — бороться с тревогой помогают кошки и собаки. О том, как они это делают, можно почитать здесь.
Источник: hi-news.ru