Тревога может быть симптомом серьезного заболевания

Тревога может свидетельствовать о развитии тяжелых заболеванийПриступы беспокойства и подавленности у мужчин могут свидетельствовать о развитии таких серьезных проблем со здоровьем, как диабет второго уровня, сердечно-сосудистые заболевания, и даже связаны с риском возникновения инсульта. Как правило, эти заболевания развиваются в среднем возрасте. Однако по словам ученых, тревога, связанная с ними, может проявиться гораздо раньше — в юности или даже в детстве. К такому мнению пришли американские ученые на основе своего исследования, в котором проанализировали историю болезни и симптомы более полутора тысяч мужчин, возраст которых в 1975 году составлял около 53 лет. По словам исследователей, склонным к тревоге людям, надо уделять больше внимания своему здоровью, особенно факторам риска развития вышеперечисленных заболеваний. Другими словами, необходимо поддерживать здоровый вес, следить за давлением, регулярно проходить медосмотр, отказаться от вредных привычек и т.д.Как чувство тревоги взаимосвязано с опасными заболеваниямиЧтобы выяснить какая существует взаимосвязь между беспокойством и риском развития опасных заболеваний с течением времени, авторы исследования, которое было опубликовано в издании Journal of the American Heart Association, проанализировали данные 1561 мужчины, которые участвовали в другом исследовании 1961 года, в котором изучались процессы старения.При невратизме у людей преобладают негативные эмоцииНевротизм всех мужчин оценивали по шкале от 0 до 9. Кроме того, авторы работы оценили как часто мужчины испытывали тревогу по шкале от 0 до 4. Следует отметить, что само по себе беспокойство — это естественное чувство, которое вызывают ситуации, исход которых неясен. Часто беспокойство стимулирует нас принимать конструктивные решения. Но бывает беспокойство болезненным. Человек не может его контролировать, в результате чего оно начинает мешать повседневной жизни (работе, сну, отношениям с близкими и т.д.). Часто степень такого беспокойства не соответствует масштабу проблемы.Невротизмом называется неспособность человека контролировать негативные эмоции. Люди с высокой степенью невротизма часто испытывают страх, гнев, тревогу, печаль и т.д. Возникающие ситуации оценивают в негативном ключе.После оценивания частоты беспокойства и невротизма, участники исследования регулярно проходили медицинский осмотр и сдавали анализы каждые 3-5 лет. Кроме того, медики обращали внимание на маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа. Наблюдение за участниками исследования велось вплоть до 2015 года. За наличие каждого из маркеров риска возникновения заболевания участникам присваивался один балл.По словам исследователей, наличие шести маркеров говорит о том, что у человека разовьется в ближайшее время или уже развилось заболевание. В среднем за каждое десятилетие участники в возрасте от 33 до 65 лет получали один балл. К 65 годам они имели 3,8 балла. Однако участники с высоким уровнем невротизма и беспокойства, независимо от возраста, имели более высокий балл, то есть более высокий риск развития болезни.Частые тревоги повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеванийКак правило, при высоком уровне невротизма, мужчины имели шесть или даже больше маркеров заболевания. К примеру, фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей был повышен на 13%. А высокий уровень беспокойства повышал риск этого же заболевания на 10%.Другими словами, у всех мужчин с возрастом повышается риск возникновения вышеперечисленных заболеваний. Однако у людей, склонных к тревоге и беспокойству, этот риск особенно высокий.Связь между тревогой и заболеваниями может быть не только у мужчин, но и у женщинПоможет ли лечение чувства тревогиРезультаты исследования сразу вызывают вопросы о причинно-следственной связи. Чувство тревоги — это ранний симптом заболевания или может, наоборот, постоянная тревога вызывает сердечно-сосудистые заболевания? К сожалению, ученые пока не могут ответить на этот вопрос, так как исследование было основано лишь на статистике.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Также авторы работы не знают, было ли диагностировано у участников тревожное расстройство. Сейчас это заболевание лечится методом психотерапии и препаратами. Кроме того, ученые отмечают, что взаимосвязь между тревогой и опасными заболеваниями, скорее всего, касается не только мужчин, о и женщин.Очевидно, что требуются дополнительные исследования, которые дадут ответы на все эти вопросы, поэтому в ближайшее время они обязательно будут проведены. Ну а напоследок интересный факт — бороться с тревогой помогают кошки и собаки. О том, как они это делают, можно почитать здесь.

Источник: hi-news.ru