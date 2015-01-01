Китайские ученые выяснили как алкоголь помогает при коронавирусе

Ученые выяснили как потребление алкоголя влияет на риск заражения коронавирусомС самого начала пандемии многих людей интересует вопрос — помогает ли алкоголь в качестве профилактики коронавруса? Большинство медиков сходятся во мнении, что от употребления алкоголя стоит отказаться. Однако последнее исследование китайских ученых говорит о том, что не все так однозначно. Воздействие на организм во многом зависит от типа напитка и дозы потребления. По словам исследователей, у людей, которые каждую неделю пьют красное не крепленое вино, риск заболеть коронавирусом снижается до 17%. А вот любителей пива ученые огорчили — потребление этого напитка, наоборот, повышает риск заболевания. К такому выводу пришли сотрудники Шэньчжэньской больницы Каннин, проанализировали привычки потребления спиртных напитков более 470 тысяч человек.Какие спиртные напитки снижают риск заражения коронавирусомТак как ранее не исследовалась связь между заражением COVID-19 и потреблением алкоголя, то есть частотой, дозой потребления, типом и подтипом потребляемых напитков, китайские ученые решили самостоятельно провести исследование. В нем приняли участие почти 500 тысяч человек со средним возрастом 69 лет. То есть в расчет бралась самая уязвимая часть населения. Более 16 тысяч участников исследования были заражены COVID-19.Для удобства все люди были поделены на несколько групп: пьющие, пьющие в прошлом и не пьющие. Также по частоте потребления они были разделены на три группы: потребляющие менее трех раз в неделю, потребляющие более трех раз в неделю и никогда не пьющие.«Наше исследование показало, что потребление различных алкогольных напитков имеет взаимосвязь с разными рисками заражения COVID-19» — говорят исследователи.Потребление красного вина снижает риск заразиться коронавирусом на 10-17%Результаты показали, что потребление красного вина, а также белого вина и шампанского оказывает защитное действие на организм, предотвращая заболевание коронавирусом. Наиболее эффективным оказалось красное вино — оно снижает риск заболевания, как было сказано выше, на 10-17%. Причем потребление красного не крепленого вина обеспечивает защитный эффект при потреблении напитка в количестве от одного, до более пяти бокалов в неделю.Что касается красного крепленого вина, защитный эффект возникает только при потреблении небольшого его количество — до трех бокалов в неделю. При большем потреблении крепкого вина риск заражения снижается незначительно.Специалисты не рекомендуют потреблять более трех бокалов шампанского в неделюБелое вино и шампанское показало меньшую эффективность — при потреблении не более четырех бокалов в неделю риск заражения снижается на 7-8%. При употреблении большего количества этих напитков защитный эффект снижается. Об этом ученые сообщают в своем исследовании, которое было опубликовано в издании Frontiers in Nutrition.Какие спиртные напитки увеличивают риск заражения коронавирусомАвторы работы также исследовали связь между риском заражения COVID-19 и другими напитками. В частности, их интересовало пиво и сидр. Оказалось, что эти напитки, независимо от частоты и количества потребления, увеличивают риск заболевания коронавирусом на 7-28%. Кроме того, потребление крепких алкогольных напитков в количестве более пяти станков в неделю также увеличивает риск заболевания.От потребления пива во время пандемии следует отказатьсяНо, самое интересное, что ученым не удалось выявить взаимосвязь между смертностью от COVID-19 и потреблением любых алкогольных напитков в любых количествах. Правда, следует учитывать, что среди участников исследования не было алкоголиков, которые потребляют спиртные напитки в чрезмерных количествах. Поэтому связь между чрезмерным употреблением алкоголя и смертностью от COVID-19 должна быть дополнительно изучена.Почему вино защищает от коронавирусаНапомню, что потребление красного вина в умеренных количествах, особенно сухого, оказывает и ряд других положительных воздействий на организм, о чем мы рассказывали ранее. Что касается защиты от коронавируса, ученые связывают это свойство с содержанием в напитке большого количества полифенолов, которые обладают антиоксидантными свойствами.Красное вино содержит в своем состав большое количество фенольных соединений, таких как стильбены, проантоцианидины и ресвератрол. Они понижают кровяное давление, снижают воспаление, а также подавляют вирусы, которые воздействуют на дыхательные пути.Красное вино содержит в своем составе большое количество полезных полифиноловСледует отметить, что пиво тоже содержит полифенолы, такие как халконы и флаваноны, однако защитным эффектом оно не обладает. Скорее всего, это связано с тем, что лишь определенный класс полифенольных компонентов способны снижать риск заражения COVID-19. Также очевидно, что сам по себе алкоголь никакими положительными свойствами не обладает.Ученые планируют провести дополнительное исследование полифенолов, чтобы выяснить какие компоненты и каким образом снижают риск заражения коронавирусом. Напомню, что согласно одному из исследований, снижать риск заражения коронавирусом также может курение, однако при этом оно повышает риск тяжелого течения болезни и смертности.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Напоследок отмечу, что в любом случае здоровый образ жизни должен быть приоритетным направлением в области профилактики коронавируса. Учитывая последние данные китайских ученых, на период пандемии стоит отказаться от потребления пива и сидра. Относительно красного вина, следует учитывать, что результаты еще не были подтверждены другими исследованиями. Кроме того, потребление алкоголя, даже красного сухого вина, имеет ряд противопоказаний. Поэтому не стоит воспринимать данный материал как призыв к действию.

Источник: hi-news.ru