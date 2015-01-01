Какие космические телескопы работают в космосе?

Помимо «Джеймса Уэбба», в космосе работают и другие телескопыНа поверхности Земли есть множество огромных обсерваторий, которые занимаются изучением далеких галактик, планет и других космических объектов. Однако, они не всегда хорошо справляются с поставленными перед ними задачами — атмосфера нашей планеты обладает неоднородной плотностью, скоростью движения воздуха и другими свойствами. Это приводит к тому, что на фотографиях космоса возникают дефекты, которые увеличивают вероятность ошибочных открытий. В 1966 году ученые нашли эффективное, но дорогое решение этой проблемы — они запустили на орбиту первые в истории космические обсерватории Orbiting Astronomical Observatory (OAO). Благодаря их нахождению в космосе, фотографии далеких от нас планет и галактик получались максимально качественными. Космические телескопы регулярно сменяют друг друга — недавно к работе приступил телескоп Джеймса Уэбба, запуска которого мы ждали несколько десятилетий. По-моему, это отличный повод вспомнить, какие космические телескопы на данный момент работают во благо науки и какие открытия они совершили.Важно отметить, что вот уже несколько лет астрономическим наблюдениям с Земли мешает обилие искусственных спутников. Особенно много проблем исследователям доставляют интернет-спутники Starlink — недавно этому появилось наглядное доказательство.Космический телескоп «Хаббл»Запущенный 24 апреля 1990 года телескоп «Хаббл» является живой легендой. Это совместный проект NASA и Европейского космического агентства (ESA). Он вращается вокруг нашей планеты на высоте примерно 540 километров — чтобы совершить один оборот, ему потребуется 95 минут. Ожидалось, что космический аппарат проработает всего лишь несколько лет но, благодаря возможности ремонта, он функционирует уже более 30 лет. Скорее всего, он будет выведен с орбиты только после 2030 года, потому что даже после недавних поломок инженерам NASA удалось его восстановить.Телескоп «Хаббл»За три десятка лет работы, космический телескоп провел более одного миллиона наблюдений. На основе результатов этих исследований было написано более 18 тысяч научных работ.Спиральная галактика NGC 5194, снятая телескопом «Хаббл»Вот самые главные открытия телескопа «Хаббл»:благодаря его наблюдениям, ученые узнали возраст Вселенной — 13,8 миллиардов лет;в 1992 году, на основе предоставленных им данных, было доказано, что за пределами Солнечной системы тоже есть планеты;телескоп рассказал многое о погоде на Юпитере;он первым сфотографировал Плутон, который был открыт в далеком 1930 году;телескоп подтвердил наличие в ядрах Галактик сверхмассивных черных дыр;он нашел водяной пар на экзопланете K2-18b, однако наличие жизни на ней очень маловероятно.Следить за новыми фотографиями и открытиями телескопа «Хаббл» можно на YouTube и Instagram.Читайте также: Телескоп «Хаббл» поделился новыми фотографиями Юпитера, Сатурна, Урана и НептунаКосмический телескоп «Чандра»«Чандра» является еще одной легендой в космической отрасли. Агентство NASA вывело его на земную орбиту в 1999 году и, вместо запланированных пяти лет, он работает уже более двух десятилетий. Его главной задачей является изучение очень горячих точек Вселенной вроде мест взорвавшихся звезд, скоплений галактик и материй вокруг черных дыр. В плане надежности он даже круче упомянутого выше «Хаббла», потому что работает без проведения ремонта.Космическая обсерватория «Чандра»Благодаря обсерватории «Чандра» ученые получили тысячи фотографий космических объектов и явлений, благодаря чему узнали многое о строении Вселенной.Туманность Пламя, снятая телескопом «Чандра»Телескоп «Чандра» обнаруживает черные дыры, остатки взорвавшихся звезд и совершает другие интересные открытия:благодаря его работе, ученые смогли уточнить постоянную Хаббла — число, которое определяет скорость расширения Вселенной;во время столкновения сверхскоплений галактик были получены доказательства существования темной материи;в галактике Сигара был обнаружен совершенно новый вид черных дыр.За новыми фотографиями и открытиями космической обсерватории «Чандра» можно следить через YouTube и Instagram.Космический телескоп «Ферми»В 2008 году в космос была запущена обсерватория «Ферми», которая предназначена для изучения космоса в диапазоне гамма-излучения. При помощи него исследователи следят за процессами, которые происходят в активных ядрах галактик, пульсарах и других высокоэнергетических источниках. Космическая обсерватория находится на высоте 565 километров, делает один оборот вокруг Земли за 95 минут и сканирует небо регулярностью в 3 часа.Космический телескоп «Ферми»За всю историю существования телескоп «Ферми» открыл очень много экстремальных явлений Вселенной:в 2008 году обсерватория зафиксировала вспышку гамма-излучения в созвездии Киля рекордной мощности — она превышала мощь 9 тысяч обычных сверхновых;в 2010 году телескоп обнаружил загадочную структуру, которая выглядит как пара пузырей сверху и снизу от центра галактики Млечный путь. Они получили название «пузыри Ферми»;в 2012 году, при извержении Солнца, обсерватория зафиксировала вспышку рекордной мощности.У телескопа «Ферми» есть аккаунт в твиттере, но он редко обновляется. На всякий случай, подпишитесь на наш Telegram-канал — если произойдет что-то важное, мы обязательно об этом расскажем.Космический телескоп TESSТелескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) — довольно новая обсерватория агентства NASA. Он был запущен на околоземную орбиту в апреле 2018 года и занимается поиском экзопланет транзитным методом, когда они проходят на фоне своей звезды и выглядят как маленькие точки. На данный момент этот телескоп изучил около 75% неба и официально открыл 66 экзопланет.Космический телескоп TESSВот самые важные открытия телескопа TESS на данный момент:в 2018 году он открыл первую для себя экзопланету в системе звезды Pi Mensae — она находится на расстоянии около 60 световых лет от Земли;в 2019 году представители NASA объявили об открытии экзопланеты HD 21749c, которая по размерам сравнима с Землей. Она вращается вокруг звезды HD 21749, которая находится на расстоянии 53 световых лет от нас;в 2020 году телескоп TESS обнаружил экзопланету TOI 700 d, которая так же имеет сравнимые с Землей размеры, но располагается в обитаемой зоне. Это значит, что она находится достаточно близко к своей звезде TOI 700, что на ней, возможно, существует жизнь.Следить за открытиями телескопа TESS можно в твиттере.Космический телескоп «Спектр-РГ»В 2019 году Россия и Германия запустили в космос орбитальную обсерваторию «Спектр-РГ», которая на данный момент занимается созданием полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. Конструкция состоит из двух телескопов: первым является немецкий eROSITA, а вторым — российский ART-XC. Ожидается, что исследовательский аппарат проработает примерно 6,5 лет. Сначала обсерватория будет сканировать все небо, а потом будет концентрироваться на определенных точках по заказу научного сообщества. На данный момент «Спектр-РГ» находится на высоте 1,5 миллионов километров от Земли.Космический телескоп «Спектр-РГ»Особых открытий обсерватория не совершала, но в 2025 году от нее ждут подробную карту Вселенной. Следить за обновлениями «Спектр-РГ» можно в твиттере.Телескоп Джеймса УэббаТелескоп «Джеймс Уэбб» — долгожданная обсерватория, запуск которой переносился десятки раз по самым разным причинам. Это самый мощный космический телескоп, который когда-либо был создан людьми. Его разработка обошлась агентству NASA в баснословные 10 миллиардов долларов. Космическая обсерватория настолько мощная, что способна заглянуть в пылевые облака и посмотреть, как рождаются звезды и планетные системы.Космический телескоп «Джеймс Уэбб»Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Телескоп был запущен 25 декабря 2021 года. Все прошло настолько хорошо, что он сэкономил топливо и вместо 5-10 лет работы сможет прослужить гораздо дольше. Недавно он достиг пункта своего назначения и скоро займется работой. О том, чем именно он займется, рассказала моя коллега Любовь Соковикова — вот ссылка.

Источник: hi-news.ru