В документах XII века найдено самое первое упоминание шаровой молнии

Шаровая молния на изображении 1886 годаШаровая молния — это одно из самых загадочных природных явлений в мире. Люди, которым доводилось видеть шаровую молнию, уверяют, что этот плывущий в воздухе сгусток энергии появляется внезапно и так же неожиданно исчезает. При этом шар может стать причиной серьезных разрушений — в некоторых исторических документах говорится, что из-за этого явления иногда погибали люди. Недавно профессор истории Джайлс Гаспер (Giles Gasper) из Великобритании изучал средневековые рукописи и нашел самое древнее упоминание шаровой молнии. Автором документа является Гервасий Кентерберийский — человек, который вел средневековую хронику. Как и многие наблюдатели тех времен, он не мог дать увиденному явлению научное объяснение, поэтому назвал чудом и знамением.Средневековые упоминания шаровой молнииОб интересной находке британского историка было рассказано на сайте Королевского метеорологического общества Weather. Средневековый текст, в котором описывается шаровая молния, была написана примерно 800 лет назад. Он гласит, что 7 июня 1195 года над английской рекой Темза образовалось плотное облако. В один момент оно испустило в воздух белую субстанцию, которая светилась и со временем приобрела форму шара. Поплавав некоторое время по воздуху, он опустился в реку и исчез. По мнению ученых, это самое старое упоминание шаровой молнии, которое известно науке. Сомнений в том, что это именно шаровая молния, нет — ученые сравнили текст со старыми и новыми описаниями этого явления и нашли очень много общего.Самое древнее упоминание шаровой молнии было сделано 800 лет назадДо обнаружения этого документа считалось, что самое первое описание шаровой молнии было сделано в 1638 году. Если верить историческим документам, 21 октября того года шаровая молния образовалась над английской деревней Уидеком-ин-те-Мур. Сгусток плазмы диаметром до 2,5 метров проник внутрь церкви и выбил со стены несколько больших камней, сломал окна и скамейки. После этого шар разделился на две части: одна вылетела наружу, а вторая исчезла где-то внутри церкви. В результате этого случая погибло четыре человека, а несколько десятков людей были ранены.Шаровая молния на гравюре XIX векаТак как шар влетел в церковь и нанес серьезный ущерб, жители Средневековья посчитали это явление пришествием дьявола. Причина для его пришествия, якобы, была — оказалось, что в этот день несколько человек в здании играли в азартные игры. В работе Гервасия Кентерберийского шаровая молния тоже упоминается как нечто сверхъестественное, однако не имеет негативного окраса. Скорее всего, потому что молния никому не навредила.Читайте также: Из-за чего бьет молния и как она появляется?Существуют ли шаровые молнии?Ученые до сих пор не могут внятно объяснить причину возникновения шаровых молний. А когда у них нет данных о каком-либо явлении, некоторые даже начинают сомневаться в их существовании — а что, если это всего лишь галлюцинации людей? На данный момент самая правдоподобная версия гласит, что шаровая молния — это ничто иное, как сгусток плазмы. Некоторым исследователям даже удавалось создавать шаровые молнии в лабораторных условиях. Однако, они были настолько слабы, что пропадали за несколько секунд. Значит, шаровые молнии все же существуют, и ученым нужно только понять, как они образуются в естественных условиях и что придает им настолько большую силу и живучесть.Шаровые молнии образуются редко, поэтому и плохо изученыИ случай, описанный Гервасие Кентерберийским, вряд ли является выдумкой. Ученые изучили другие работы средневекового автора, в которых описываются разного рода явления. Оказалось, что в свое время он в точности описал солнечное затмение 13 сентября 1178 года — предоставленные им данные совпадали со свидетельствами других наблюдателей. Также он описал момент образования на Луне кратера Джордано Бруно. Исходя из всего этого, ученые пришли к выводу, что работы Гервасия являются достаточно достоверными источниками информации о природных явлениях, которые происходили в Средневековье. Так что сомнений в том, что он был одним из первых людей, описавших шаровую молнию.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ученые до сих пор не могут описать природу шаровых молний, но предположения у них уже есть. Относительно недавно мой коллега Андрей Жуков рассказывал, что шаровая молния может являться крупной каплей жидкого атомарного водорода, который находится в возбужденном неустойчивом состоянии. С подробностями вы можете ознакомиться в этом материале.

Источник: hi-news.ru