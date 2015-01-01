Ученые выяснили, что рыбы умеют разговаривать звуками о еде и сексе

Ученые выяснили, что рыбы общаются под водой при помощи звуковПринято считать, что рыбы — это достаточно примитивные существа, которые имеют плохую память, а их поведение обусловлено самыми простыми рефлексами. Однако в последнее время все чаще ученые опровергают эти представления. Как выяснилось, они могут помнить информацию гораздо дольше, чем 30 секунд как считалось ранее. Да и поведение не дает повода называть рыб совсем примитивными существами. Недавнее исследование ученых Корнеллского университета является очередным тому подтверждением. В нем говорится, что рыбы не просто издают под водой звуки, но и общаются акустическим способом между собой. Причем некоторые виды научились это делать не менее 155 миллионов лет назад. Более того, ученым удалось выяснить, о чем обычно разговаривают рыбы. По словам экспертов, у них распространены те же темы, которые наиболее популярны у людей.Как рыбы общаются в водеПо словам исследователей, ученые давно обнаружили, что рыбы в воде издают звуки. Однако ранее считалось что это странность, которая происходит очень редко, за исключением рыб-жаб, которые кричат часто и очень громко. Ученые Корнеллского университета во главе с Аароном Райсом решили выяснить, действительно ли зафиксированные звуки рыб, были случайностью или существует закономерность, свидетельствующая об акустическом способе общения.В своем исследовании, которое было опубликовано в журнале BioOne, ученые исследовали лучеперых рыб. Это самый распространенный вид, к которому относятся 99% всех известных рыб на Земле. Исследование ученых показало, что из 175 изученных ими семейств треть использовала для коммуникации звук. Надо сказать, что звуки в воде распространяются еще лучше, чем в воздухе, в то время как видимость не всегда хорошая. Поэтому общение звуками является действительно удобным способом коммуникации.Большинство рыб на земле относятся к виду лучеперыхВ результате дальнейшего исследования ученым удалось выяснить, что звук играет настолько важную роль, что акустическое общение эволюционировало как минимум 33 раза в течение десятков миллионов лет. Как утверждают авторы работы, благодаря многолетним исследованиям эволюции взаимоотношений рыб, ученым удалось понять, как развивалось их поведение.“Данные, которые мы получаем, помогут лучше понять движущие силы акустической коммуникации рыб, а также то, как этот способ общения продолжает развиваться” — говорит один из авторов исследования, профессор Уильям Э. Бемис.Рыбы чаще всего «разговаривают» о еде и о сексеО чем говорят рыбыВ своем исследовании авторы работы для анализа брали информацию с трех источников — аудиозаписей, научных статей и письменных источников XIX века. Кроме того, ученые уделили внимание анатомии рыб. Она позволяет выяснить, имеются ли у нх инструменты специально для создания звуков. Рыбы могут издаваться звуки не гортанью, как это делают люди и животные. Для этих целей может использоваться воздушный пузырь, определенная группа мышц, кости и т.д.«Звуковой коммуникации обычно не уделяют внимания, однако рыбы на земле составляют более половины всех позвоночных. Скорее всего отсутствие интереса к их коммуникации связано с тем, что за рыбами сложнее наблюдать и их не просто услышать. Наука в основном занимается исследованием акустической коммуникации дельфинов и китов. Однако рыбы тоже имею голоса” — говорит Эндрю Басс, один из авторов исследования.Как говорит Аарон Райс, рыбы “говорят” почти о том же самом, что и люде — о сексе и еде. Звуками рыбы привлекают партнера, защищают территорию либо источник пищи. Кроме того, могут сообщать другим рыбам, где находится пища.По словам ученых, людям давно известно о том, что рыбы издают звуки. Поэтому даже многие названия основаны на звуках, которые они издают — пищащий сом, трубач, горбыль, рыба-кабан и т.д.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Свое исследование ученые начали 20 лет назад, и намерены продолжать отслеживать поведение рыб и обнаруживать звуки, которыми они общаются, тем самым пополняя собственную базу “говорящих рыб”. При этом они отмечают, что рыбы гораздо более сложные существа, чем принято полагать. Они летают, дышат воздухом, едят все на свете, спят в темное время суток. Как говорят эксперты, их больше ничего не может удивить, что касается рыб и звуков, которые они способны издавать.

Источник: hi-news.ru