Вода на Марсе существовала на один миллиард лет дольше

Вода на Марсе существовала дольше, чем предполагали ученыеМарс представляет собой безжизненную замороженную пустыню, совершенно непригодную для жизни. Но, как известно, планета не всегда была такой. Когда-то она имела атмосферу, а на ее поверхности плескался жидкий океан. Но потом Марс утратил магнитное поле, а вслед за ним атмосферу и воду. До последнего момента считалось, что вода окончательно исчезла на Красной планете в период с 4,1 до 3,7 миллиардов лет назад. Однако в недавнем своем исследовании, основанном на длительных наблюдениях за Марсом, ученые НАСА пришли к выводу, что вода на планете оставалась гораздо дольше — присутствовала еще 2 миллиарда лет назад. Об этом свидетельствуют отложение хлоридной соли, которые оставила проточная вода. Они были обнаружены на снимках, полученных с Марсианского разведывательного аппарата (MRO), который работает на орбите планеты с 2006 года. Снимки сделаны при помощи спектрометра видимого и ближнего инфракрасного излучения (CRISM), установленного на борту данного аппарата.Соляные отложения на Марсе появились позже, чем подозревали ученыеВпервые соляные отложения были обнаружены на Марсе 14 лет назад космическим кораблем Mars Odyssey. Однако детально изучить их удалость только с появлением MRO. Этот аппарат обладает более современным оборудованием, которое позволяет делать снимки в высоком разрешении, а значит предоставляет более детальную информацию. В результате ученым удалось провести в последнее время множество исследований, направленных на изучение проточности воды на планете.“Ценности MRO заключается в том, что мы начинаем узнавать о планете все больше подробностей” — говорит Лесли Тамппари, сотрудник НАСА, один из авторов исследования.Сотрудники НАСА изучили десятки снимков, сделанных с борта разведывательного аппарата, и пришли к выводу, что соляные отложения возникли в то время, когда, согласно официальным данным, воды на Марсе уже быть не могло. Для определения возраста отложений, они использовали метод “подсчета кратеров”. Принцип достаточно простой — чем моложе регион, тем на нем меньше кратеров. При этом делается поправка на атмосферу планеты.Марсианский разведывательный аппарат позволил исследовать отложения солей на МарсеКакой была последняя вода на МарсеКак отмечают авторы работы в своем исследовании, опубликованном в журнале AGU, отложения хлоридной соли отражают последнюю стадию жидкой воды, присутствующей на поверхности Марса, поэтому вызывают особый интерес. Они обычно располагаются на подстилающей поверхности (взаимодействующей с атмосферой путем тепло- влагообмена), часто связаны с каналами. Иногда располагаются над глубокими кратерами, и охватывают широкий диапазон высот.Зачастую отложения находятся на вершинах молодых вулканических областей, по краям древней местности. В результате авторы работы сделали вывод, что отложения намного моложе лежащих под ними древних ландшафтов. Они продолжают формироваться в период 2,3-2 миллиарда лет назад.Толщина отложений на участках, где их можно измерить, обычно составляет менее 3 м. Причем она намного больше со стороны входного канала. Это говорит о том, что источником воды был поверхностный сток, а не глубинные подземные воды, поднимающиеся на поверхность. Небольшое количество воды возникало, скорее всего, из-за периодического таяния льда.Равнина Босфорского плоскогорья на Красной планете с белыми соляными отложениямиВода могла иметь значение для жизни на МарсеИтак, согласно исследованию ученых, вода на красной планете существовала 2 миллиарда лет назад. Конечно, это уже был не полноценный океан, а отдельные озера и каналы, которые их соединяли. Но какое это имеет значение? Казалось бы, миллиардом больше, миллиардом меньше — разницы особой нет.Но, как утверждают ученые, наличие воды могло иметь большое значение для жизни на Марсе. К примеру, род Homo существует на Земле всего 2,8 миллиона лет. То есть за это время теоретически могли возникнуть и исчезнуть целые виды живых существ. Кроме того, время исчезновения воды имеет значение с точки зрения геологической истории.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Кроме того, ученые составили карты высот при помощи широкоугольной камеры, которым оснащен аппарат MRO, а также увеличенных изображений в высоком разрешении, полученных с камеры HiRISE. Как утверждают специалисты, она способна обнаружить небольшие кратеры, размером с марсоход, такой как Curiosity или Perseverance. Создание карты Марса также поможет больше узнать об истории планеты.Напоследок напомню, что марсоход Perseverance обнаружил на марсианских породах налет пурпурного цвета. На Земных камнях такой налет возникает в результате бактерий. Поэтому есть вероятность, что марсоход обнаружил следи жизни.

Источник: hi-news.ru