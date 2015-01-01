Почему Европа сокращает добычу газа на фоне энергетического кризиса

В Европе добыча газа сокращается с каждым годомВ конце прошлого года Европа столкнулась с небывалой ценой на природный газ. Вместе с тем возникли серьезных проблем в энергетике, связанных во многом с истощением водохранилищ. Напомню, что гидроэлектроэнерга является важным источником электричества во многих европейских странах. Все это грозит масштабным энергетическим кризисом, который серьезно отразится на промышленности и населении. Невольно возникает вопрос, почему Европа не обеспечивает себя собственным газом, а вместо этого строит дополнительный трубопровод? На самом деле добыча ведется, однако объемы небольшие, и с каждым годом они сокращаются. К примеру, в 2020 году страны ЕС добыли на 22,8% меньше газа чем в 2019. Причем такая тенденция наблюдается уже на протяжении более десяти лет. В то же время спрос на природный газ продолжает расти.В Нидерландах прекращается добыча газаОдним из крупнейших производителей природного газа были Нидерланды, но сейчас здесь наблюдается наибольшее сокращение добычи. К примеру, в 2020 году страна добыла на 28% меньше газа, чем в 2019 году. Причина во многом связаны с тем, что запасы Горингенского месторождения исчерпаны более чем на 80%. Оно было в 1959 году, и с тех пор из него было выкачано порядка 2,7 трлн метров кубических газа.Казалось бы, при таком объеме, остаток в 20% — это огромное количество газа, которое могло бы отодвинуть энергетический кризис в Европе на длительное время. Однако все не так просто — в районе месторождения начиная с 1994 года регулярно возникают землетрясения. За это время было зафиксировано более 900 случаев, правда, магнитуда не более 3,6 баллов. Однако в случае дельнейшей добычи, взаимосвязь с которой установлена, ситуация может сильно усугубиться.Из-за добычи газа с 1994 года в Нидерландах произошло более 900 землетрясенийВ результате правительство Нидерландов было вынуждено наложить ограничение на добычу газа и регулярно ее ужесточать. Более того, было принято решение полностью прекратить добычу. Вначале остановка газодобывающей отрасли была запланирована на 2030 год, однако в начале 2021 года стало известно о намерении правительства Нидерландов прекратить добычу уже в середине этого года.Добыча газа в Германии не имеет перспективВ Германии не на много лучше обстоят дела с добычей газа, чем в Нидерландах. В 2020 году объемы сократились на 16%, то есть с 6,1 млрд кубических метров до 5,2. Причем такая тенденция сохраняется с 2004 года. Ожидается, что в ближайшее десятилетие добыча будет прекращена полностью.Причина заключается в том, что запасы на крупнейших месторождениях быстро сокращаются. Но, по большому счету, не имеет значения, продолжит Германия добывать газ или прекратит, так как его объемы не способны изменить ситуацию на рынке энергоресурсов Европы. Для сравнения, Газпром в сутки добывает 1,5 млрд куб. метров газаДобыча газа в Германии может быть полностью прекращена в течение 10 летНадо сказать, что такая же ситуация складывается в Румынии. Объемы добычи упали настолько, что в 2021 году она стала активно закупать газ в России.Норвегия — единственный крупный производитель газа в ЕвропеВ настоящее время Норвегия является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу после России. В 2021 году страна нарастила добычу до уровня пятилетнего максимума. Объем поставок в страны ЕС сейчас достигает 330 млн метров кубических в сутки. Однако и здесь, судя по всему, ситуация в ближайшее время может измениться.Надо сказать, что запасы нефти в Норвегии начали иссякать давно. Даже если она действительно способна возобновляться, все равно появится здесь не скоро. Правительство Норвегии в связи с этим планировало увеличить объемы добычи газа и тем самым покрыть снижение доходов от нефти. Согласно первоначальным прогнозам, пик добычи газа должен был прийтись на 2030 год. Но дальнейшие исследования показали, что газ может закончиться гораздо быстрее.Норвегия — крупнейший производитель газа в ЕвропеОстается надежда на разработку новых газовых месторождений в Баренцевом море. Предположительно перспективные запасы газа в стране составляют 47,7 трлн метров кубических. Однако помешать разработке новых месторождений может развитие климатического регулирования в Европе, а также протесты природоохранных организаций. Поэтому по оценке аналитиков добыча газа в Норвегии сократится до 50 млрд метров кубических в год к 2027 году. Это примерно 50% от того объема, который добывается сейчас.“С 1997 года, когда было открыто месторождение “Ормен Ланге”, подобных по запасам газа других месторождений больше в Норвегии не находили. Причем нет оснований верить, что они будут открыты на шельфе в будущем. Северное море уже отлично разведано, а в Баренцевом удалось разработать только месторождение «Снёвит”. Возможно, директорат планирует открыть еще месторождения вблизи Лофотенских островов. Однако вряд ли нефтяникам позволят это сделать природоохранные организации” — говорит Хьелль Ареклетт, профессор шведского университета Упсалы.Почему Европа отказалась от сланцевого газаТеоретически многие страны Европы могли бы начать добычу сланцевого газа, и тем самым решить проблему энергетического кризиса. Однако по ряду причин от этой идеи пришлось отказаться.Разработка сланцевого газа требует много времени. По оценкам The Economist, необходимо около 5 лет на разведку месторождений. Еще не менее 5 лет уходит на организацию технологического процесса. Но и это еще не все. Чтобы нарастить промышленные объемы добычи понадобится еще несколько лет.Но длительность процесса является не главной причиной отказа Европы от сланцевого газа. Дело в том, что этот процесс связан с сильным загрязнением окружающей среды. В результате особенностей технологии гидроразрыва, в зоне месторождения образуются большие объемы отработанной воды, загрязненной токсичными веществами. Они неизбежно попадают в почву. В результате грунтовые воды загрязняются толуолом, диметилбензолом, бензолом, мышьяком и другими опасными веществами.Добыча сланцевого газа вызывает сильное загрязнение окружающей средыПо этой причине разработка сланцевого газа запрещена в Нидерландах, Люксембурге, Франции и ряде других стран. В Германии также все работы в этом направлении поставлены на паузу. В Австрии добыча сланцевого газа возможна теоретически, однако экономически не оправдана из-за высоких расходов. Крупнейшее месторождение сланцевого газа находится в Польше, однако его добыча здесь тоже не выгодна, так как он находится на гораздо большей глубине чем, к примеру, в США.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Если подытожить все вышесказанное, в Европе нет перспективных месторождений газа. Поэтому объем добычи будут продолжать сокращаться с каждым годом. Возможно, в будущем во многих странах будет пересмотрено решение относительно сланцевого газа. Однако, даже если закрыть глаза на катастрофические последствия для экологии и длительность процесса разработки, она требует колоссальных финансовых вложений. Именно поэтому Европой с оптимизмом было воспринято строительство новой ветки газопровода СП-2. К слову, пока Европа борется с газовым кризисом, в Туркменистане он уже полвека сам выходит из из-под земли, и при этом горит. В настоящее время ищут способ Яндекс.Дзен-канале.

Источник: hi-news.ru