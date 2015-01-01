Что происходит: эффект плацебо

Эффект плацебо удивительным образом помогает избавиться от боли и депрессивных симптомовЧто вы знаете об эффекте плацебо? Я, например, удивилась когда узнала что слово плацебо появилось еще в Средневековье из-за песен плакальщиков на похоронах – им платили за отпевание мертвых, а в тексте были слова «Placebo Domino in regione vivorum» — «ублажу Господа в стране живых». Сегодня в медицинском и научном понимании плацебо называется любая намеренная симуляция лечения. Суть в том, что больному без его ведома намеренно дают «таблетку-пустышку» благодаря которой его состояние улучшается. К слову, этот эффект я не раз наблюдала у себя и знакомых. Более того, в некоторых случаях плацебо дает результат, аналогичный лечению, с которым его сравнивают. Причина заключается в том, что то, во что мы верим, часто влияет на то, что мы чувствуем. Так, прием плацебо от боли часто действительно ее уменьшает. А несколько лет назад ученые выяснили что происходит в мозге во время эффекта плацебо – у тех, кто чувствовал облегчение боли, наблюдалась большая активность в области средней лобной извилины головного мозга, которая находится в префронтальной коре и покрывает около одной трети лобной доли этого сложного органа.Лечение, которого нетВ нашем далеком прошлом магическое мышление было делом обыкновенным. Считалось, что если человек получил ранение, то вылечить его может специальная мазь, которой обрабатывали не рану, а оружие. Наш разум –удивительно сложная машина, обладающая мощным целебным инструментом.Эффект плацебо — это нечто большее, чем позитивное мышление – вера в то, что лечение или процедура сработают. Речь идет о создании более прочной связи между мозгом и телом и о том, как они работают вместе, – говорит профессор Тед Капчук из Гарвардского медицинского центра, его исследования сосредоточены на эффекте плацебо.Важно понимать, что эффект плацебо не вылечит от болезни, но стимулирует исцеление и существует уже тысячи лет. И лишь недавно ученым удалось установить, что при правильных обстоятельствах плацебо может быть столь же эффективным, как и традиционные методы лечения. Интересно, что сила эффекта плацебо зависит от таких неожиданных факторов, как внешний вид таблеток и то, как ведет себя врач у постели больного.Цветные таблетки-пустышки оказались по-настоящему эффективныЦветные таблетки работают лучше, чем белые; инъекции и более дорогие на вид препараты также более эффективны. Люди могут испытывать эффект плацебо, даже когда им говорят, что таблетки, которые они принимают, не содержат действующего вещества.Долгое время эффект плацебо использовался хитрыми врачами или родителями, ухаживающими за больными детьми. Но с годами его значение в медицинских исследованиях возросло. Новые данные о плацебо объясняют понимание того, почему альтернативные методы лечения, такие как иглоукалывание и рейки, помогают некоторым людям.Плацебо: депрессия и больИтак, сегодня в строгих клинических испытаниях половина участников получает настоящее лекарство, в то время как остальные довольствуются поддельным лечением в виде сладких таблеток, которые выглядят одинаково и имеют одинаковый вкус (если вы когда-нибудь принимали, например, оциллококцинум или другие гомеопатические препараты, то знаете о чем речь).В последние годы ученые также обнаружили, что интенсивность любой испытываемой боли определяется не только степенью повреждения тела. Бессознательная обработка информации в определенных областях мозга может усиливать или ослаблять поступающие болевые сигналы. Таким образом, ожидание того, что лекарство помогает облегчить боль, может изменить способ обработки поступающих в мозг нервных сигналов.Это ожидание также способно изменить иммунный ответ. Если крысам дают сладкий напиток с добавлением препарата, который многократно подавляет их иммунную систему, а затем дают только сладкий напиток, их иммунная система реагирует так, как если бы им вводили препарат, – отмечают исследователи.Эффект от применения плацебо не является таким же надежным, как эффект от использования настоящих лекарствВыходит, эффект плацебо работает, потому что пациенты верят, что действительно получают лечение. Результаты проведенных исследований также показали, что ожидание лечения похоже на ожидание награды когда в мозге происходит высвобождение нейромедиатора дофамина – химического вещества, ответственного за то, что симптомы хронической боли и депрессии становятся менее выраженными.Это интересно: Прием антидепрессантов снижает смертность от COVID-19. Что нужно знать?Во всем виноваты геныТомас Фурмарк, психолог из Уппсальского университета в Швеции, подозревает, что еще один нейромедиатор играет определенную роль в реакции плацебо на социальное тревожное расстройство (САД) – ненормальный страх быть осужденным другими.Визуализации головного мозга показали, что миндалевидное тело – область мозга, которая регулирует реакцию на страх, необычайно активна у пациентов с САД. Более того, у здоровых людей с определенными вариациями двух генов, регулирующих выработку нейромедиатора серотонина, наблюдается больше активности в миндалевидном теле.плацебо стало основой для двойных слепых испытаний препарата, когда одной группе людей давали реальное средство, а другой — пустышку.Фурмарк и его коллеги провели плацебо-контролируемое исследование с участием 108 пациентов, у которых ранее был диагностирован САД. Добровольцы были случайным образом распределены для приема либо нового лекарства на основе серотонина, либо гомеопатических шариков в течение 8 недель.В начале испытания пациенты должны были подготовить и произнести речь перед небольшой группой людей – событие, вызывающее тревогу, в то время как ученые отслеживали активность миндалевидного тела с помощью позитронно-эмиссионной томографии. Этот метод позволяет отслеживать кровоток и, следовательно, активность в различных областях мозга. Участники исследования должны были произнести аналогичную речь в конце периода лечения, чтобы исследователи могли оценить, изменилась ли их мозговая активность.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Ученым наконец удалось определить участки мозга, ответственные за эффект плацебоРезультаты оказались удивительными – самого обычного сахара было достаточно для того, чтобы побороть печаль, характерную для больных депрессией. Из 25 пациентов, получавших плацебо, 10 сообщили о снижении тревожности к концу исследования.Сканирование мозга во время второй речи также выявило снижение активности миндалины. А генетический анализ и вовсе показал, что у восьми человек, получивших эффект плацебо, присутствовала особая версия гена, регулирующего выработку серотонина.Не пропустите: Что такое народная медицина и безопасна ли она?Эффект плацебо и коронавирусНу а теперь держитесь – согласно результатам нового исследования , большое количество побочных эффектов, о которых сообщают пациенты после вакцинации, можно отнести к эффекту плацебо.Авторы научной работы обнаружили, что после первого укола две трети людей испытывали побочные эффекты, такие как головная боль и усталость. Именно они по мнению специалистов были связаны с эффектом плацебо. Поразительно, но почти четверть испытуемых получивших ложное лекарство почувствовали боль в руке после инъекции.Вакцины против коронавируса доказали свою эффективностьИмеющиеся данные также свидетельствуют о том, что такого рода информация может привести к неправильной трактовке обычных ежедневных ощущений, возникающих в результате вакцинации. Это, наряду со всеми данными о безопасности вакцин против коронавируса, рисует четкую картину того, что вакцины остаются безопасным и важным инструментом в борьбе с пандемией. О том, как мир сражается с новым вариантом ковида мы рассказывали ранее, не пропустите.

Источник: hi-news.ru