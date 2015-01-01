Опасность технологии 5G для самолетов: правда или вымысел?

Опасения, что 5G-вышки могут навредить самолетам, действительно существуютНесмотря на то, что многие люди до сих пор верят в теории заговора вокруг технологии 5G, мобильные операторы продолжают устанавливать вышки для раздачи скоростного интернета. Однако, недавно компании AT&T и Verizon были вынуждены остановить установку башен в аэропортах, потому что технология действительно несет некоторую долю опасности. По словам представителей Федерального авиационного управления, если люди будут использовать 5G-интернет вблизи аэропортов, возникнет риск того, что идущие на посадку самолеты будут разбиваться. Вероятность очень мала, однако когда речь идет о жизни людей, всегда стоит действовать максимально осторожно. Технология 5G может нарушить работу самолетов потому, что работает на тех же частотах. Возникает вопрос — неужели в аэропортах не будет высокоскоростного интернета? Решить проблему можно несколькими способами, но какой из них самый лучший, на данный момент не ясно.Что такое 5G-интернет?5G-интернет — это новое поколение мобильной связи. Сегодня большинство смартфонов работают в сетях 4G, который обеспечивает скорость до 100 мегабит в секунду. Известно, что пятое поколение мобильного интернета способно обеспечить в 100 раз большую скорость передачи данных. К тому же, устройства с поддержкой 5G потребляют меньше энергии — как минимум смартфоны могут обзавестись более продолжительной автономной работой при уже имеющемся объеме аккумулятора. Заодно с высокой скоростью передачи информации и энергоэффективностью, новая технология способна обеспечить связью гораздо более обширные территории.Технология 5G может существенно облегчить нашу жизнь, но ее все боятсяО том, как работает 5G-интернет, я писать не буду — об этом уже отлично рассказали мои коллеги в этом видео.Почему люди боятся 5G интернета?К сожалению, из-за плохой информированности, люди не понимают преимуществ нового поколения интернета. Большинство даже не догадывается, что сети 5G позволят скачивать любимые фильмы в высоком качестве за несколько секунд, а также выведут медицину, образование и другие сферы нашей жизни на новый уровень.Протесты против 5G в ШвейцарииЗато общество легко верит во всевозможные теории заговора. К сожалению, так совпало, что развертывание технологии 5G началось почти в то же время, что и пандемия коронавируса. Из-за этого люди начали считать, что строящиеся вышки высвобождают излучение, которое ослабляет иммунную систему человека — из-за этого, якобы, люди и заболевают. Существует множество интерпретаций этой теории заговора, причем одна из них гласит, что никакого вируса не существует и коронавирус придуман только для того, чтобы скрыть губительное воздействие 5G-вышек.Любители теорий заговора считают, что 5G вредит здоровью людейКонспирологические теории в свое время навели много шума. Так, в 2020 году жители Великобритании начали поджигать вышки сотовой связи. Всего им удалось испортить около 50 вышек, но этим все не закончилось — заодно сторонники теорий заговора повредили несколько башен для раздачи 3G и 4G. В мае того же года появилась новость о том, что некий житель американского штата Вашингтон запустил в продажу «лосьон» для защиты от 5G. Есть мнение, что он заработал на своей идее 500 000 долларов. На данный момент его сайт, конечно же, закрыт.Лосьон против вредного воздействия 5GЧитайте также: Можно ли остановить распространение теорий заговора о коронавирусе?Опасность 5G для самолетовНа организм людей сети пятого поколения плохо не влияют. Однако, недавно компании AT&T и Verizon остановили развертывание технологии рядом с аэропортами из-за риска возникновения сбоев в работе самолетов. Дело в том, что используемый ими интернет работает на так называемом C-диапазоне, которому соответствуют частоты между 3,7 и 3,98 гигагерц. На близких частотах (4,2–4,4 гигагерц), работают и радиовысотомеры — приборы, которые помогают пилотам определять высоту самолета при тумане и других ограничениях.Карта развертывания сетей 5G компанией AT&TПредставители Федерального авиационного управления опасаются, что при использовании 5G-интернета вблизи аэропортов, могут возникнуть ошибки, которые способны привести к катастрофе во время приземления в условиях недостаточной видимости. Считается, что если радиовысотомер самолета совершит ошибку хотя бы на одну секунду, последствия могут оказаться ужасными. Вероятность такого стечения обстоятельств мала и научных доказательств наличия риска нет, но когда речь идет о жизни людей, осторожность не помешает.Радиовысотомер самолетаЧитайте также: Как арендовать личный самолет и сколько это стоит?Появится ли 5G в аэропортах?Интернет пятого поколения в некоторых аэропортах уже есть, причем он тоже работает на частотах C-диапазона. Например, вышки 5G в Великобритании работают на частоте 4 гигагерц. Потенциально опасное воздействие на аэропорты снижается за счет отсутствия вокруг них гор. Некоторые страны используют частоты выше, чем те, которые задействуются на авиационной технике. Например, в Европейском союзе 5G работает на частотах до 3,8 гигагерц — при желании, американские компании тоже могут прибегнуть к такой хитрости.Несмотря на протесты, в Великобритании 5G-интернет уже естьВ идеале же необходимо, чтобы сети 5G работали на очень больших частотах от 24 до 47 гигагерц. Это бы обеспечило не только безопасность для самолетов, но и более высокую скорость передачи данных. Но есть один нюанс — зона покрытия при таких частотах значительно уменьшается, поэтому потребуется установка гораздо большего количества 5G-вышек. Учитывая, какую репутацию они имеют в обществе, это не самая лучшая идея.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ну и наконец, можно изменить диапазон частот, на которых работают установленные на самолеты радиовысотомеры. Только эта затея может обойтись во много миллионов долларов, поэтому заниматься этим вряд ли кто-то будет. Ведь не может быть такого, чтобы из-за необходимости провести 5G-интернет в аэропорты, инженеры начали менять конструкцию самолетов?

Источник: hi-news.ru