Какие тайны хранит марсианский кратер, похожий на пень?

Марсианский кратер, снятый космическим аппаратом ExoMars Trace Gas OrbiterВ июне 2021 года космический аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter отправил ученым фотографию марсианского кратера, который расположен на территории ацидалийской равнины. На первый взгляд может показаться, что на поверхности Красной планеты когда-то давно произрастало огромное дерево и кто-то его срубил, оставив лишь гигантский пень. Но это всего лишь кратер, который образовался от столкновения с неизвестным космическим объектом. От центра кратера тянутся линии, которые очень напоминают годичные кольца у деревьев. Они образованы водяным льдом и, время от времени, меняют свою толщину в ответ на изменения температуры воздуха на Марсе. Как и годичные кольца на деревьях, эти структуры могут рассказать много интересного об объекте, на котором они находятся. Итак, какие же тайны в себе хранит кратер на поверхности Марса?Интересный факт: герой фантастического романа Энди Уира «Марсианин», который из-за песчаной бури остается на Марсе, выживает на ацидалийской равнине. Вы наверняка знаете эту историю благодаря экранизации от Ридли Скотта, снятому в 2015 году.Насколько холодно на Марсе?По данным научного издания Science Alert, на планете Марс регулярно происходит смена времен года. Но это не значит, что летом там очень комфортно — даже в этот сезон температура воздуха может опускаться до −53 градусов. Зимой природа планеты преподносит еще более суровые сюрпризы в виде морозов на уровне -100 градусов Цельсия. Одним словом, планета Марс является очень экстремальным местом и жить там тяжелее, чем на земной Антарктиде.Планета Марс обладает очень суровым климатомЗагадочный кратер на МарсеМногие кратеры на ацидалийской равнине постоянно содержат в себе водяной лед. Снятый космическим аппаратом ExoMars Trace Gas Orbiter объект — не исключение. В этом нет сомнений как раз из-за наличия колец, похожие на те, что имеются на срезе деревьев. Ученые уверены, что эти кольца образованы водяным льдом, потому что их толщина постоянно меняется. Когда на Марсе становится холоднее, водяной лед расширяется, а когда теплее — он сжимается. Все это отчетливо видно на спутниковых снимках. Так как расширение и сжатие происходит многократно, помимо колец, на дне кратера образуются трещины.Полную версию фотографии модно скачать на сайте Европейского космического агентства (ESA)Ученые могут узнать много интересного даже из одной фотографии. В описанном случае исследователи смогли узнать, что линии на дне кратера образовались очень давно. Исследователи считают, что сегодня на месте расположения кратера слишком тепло для образования льда. Но так было не всегда, потому что помимо наклона оси, из-за которой происходит смена времен года, у Марса также меняется угол наклона оси. Это происходит очень долго, от сотен тысяч до миллионов лет. Исходя из этого можно предположить, что ледяные отложения на дне кратера образовались очень давно во времена, когда наклон оси делал климат Красной планеты еще более суровым, чем сейчас.Космический аппарат ExoMars Trace Gas OrbiterЧитайте также: Вода на Марсе существовала на один миллиард лет дольшеПочему ученые изучают Марс?Открытие может показаться несущественным — авторы научной работы даже не смогли назвать точный временной промежуток образования ледяных образований. Но даже такие крупицы знаний важны, потому что в будущем люди хотят колонизировать Марс и, возможно, даже жить на нем. Это будет очень сложный и важный период в жизни человечества, потому что космическим путешественникам придется выживать в совершенно неизвестном для них мире. Перед первым полетом необходимо узнать о нем как можно больше полезной информации.Ученым нужно максимально хорошо изучить Марс, потому что в ближайшие годы его хотят колонизироватьПервыми на Марс хотят отправиться американцы — компания SpaceX до сих пор надеется сделать это в 2024 году. Но есть одна большая проблема, заключающаяся в неготовности космического корабля Starship. Из-за отсутствия прогресса в разработке ракетных двигателей Raptor, в декабре 2021 года Илон Маск даже заговорил о скором банкротстве своей компании.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Так что США в новой космической гонке вполне может обогнать Китай. Если все другие страны будут откладывать первый полет на Марс (а вероятность этого очень высока), китайские путешественники смогут отправиться на Красную планету уже в 2033 году. Подробнее о планах китайских исследователей я рассказывал в этом материале.

Источник: hi-news.ru