Ученые нашли возможное местоположение 300 000 метеоритов, упавших на Антарктиду

Антарктида — это кладезь метеоритов разных форм и размеровМетеоритами называются космические объекты, которые являются смесью камней, металлов и других материалов — они являются постоянными гостями нашей планеты. По расчетам ученых, каждый день на Землю падает примерно 6 тонн метеоритов. Если учитывать их количество в год, масса составляет внушительные 2 тысячи тонн. Как правило, после падения, они пропадают в лесах или других отдаленных от людей местах. А другие объекты, вроде челябинского метеорита 2013 года, становятся причиной разрушений — о таких случаях всегда сообщают в новостях. Огромная часть метеоритов пропадает на территории Антарктиды, площадь которой превышает 14 миллионов квадратных километров. Обычно метеориты на заснеженном континенте обнаруживаются случайно, но недавно исследователи разработали метод точечного поиска упавших на Землю небесных тел. Благодаря новой технологии уже найдено местоположение около 300 000 метеоритов.Интересный факт: в 2021 году ученые нашли в Антарктиде следы метеорита, который взорвался над земной поверхностью примерно 430 000 лет назад. Если объект такой величины сегодня взорвался над густонаселенным городом, это стало бы мировой катастрофой.Зачем люди ищут метеориты?Метеориты могут образовываться в самых разных уголках нашей Вселенной. Их масса составляет от нескольких граммов до десятков тонн. Еще одной важной особенностью метеоритов является то, что в зависимости от причины и места образования, они имеют разный состав. Изучая метеориты, ученые могут узнать о строении нашего мира много интересных сведений. В целом, именно с этой целью ученые и занимаются поиском метеоритов.Коллекция метеоритовНо для некоторых людей поиск метеоритов — это интересное увлечение и даже прибыльный бизнес. Многие люди занимаются коллекционированием космических объектов, а другие интересуются ими с целью продажи за большие деньги. Ценность метеоритов зависит от их состава — можно найти космические камни со сплавами, которые на нашей планете не встречаются в чистом виде. Иногда попадаются метеориты, за один грамм которых можно получить несколько тысяч долларов.Метеорит с «идеальным» распределением массы стоит 80 000 долларовЧитайте также: Сколько стоят самые редкие метеориты и где их купить?Метеориты в АнтарктидеЧаще всего ученые и коллекционеры ищут метеориты в зоне экватора и прилегающих территориях. Однако, большое количество космических «гостей» лежит на просторах заснеженной Антарктиды. На сегодняшний день людям удалось найти там около 45 000 метеоритов. На фоне белого снега, по мере его таяния, они становятся очень заметными для космических спутников. Но все это происходит случайно — иногда метеорит дает о себе знать в местах, куда добраться очень сложно. Из-за этого ученые уже давно нуждаются в технологии, которая показывает, где могут лежать метеориты. Благодаря этим знаниям, они могли бы изучать только те места, до которых легче и дешевле добраться. В идеале, они должны быть недалеко от антарктических станций.Метеориты на Антарктиде легче всего искать при помощи спутниковНедавно группа ученых под руководством гляциолога Вероники Толленаар (Veronica Tollenaar) разработала такую технологию. Совместными усилиями они разработали нейронную сеть, который подсказывает возможное местоположение метеоритов на основе следующих данных:толщина и скорость таяния льда;температура поверхности ледяного покрова Антарктиды;состав коренной породы;расположение береговых зон, в которых могут скапливаться вынесенные растаявшей водой метеориты.Приняв во внимание всю эту информацию, нейронная сеть создала карту, на которой отмечены 613 вероятных зон для поиска метеоритов. Некоторые из них, к большому счастью ученых, находятся недалеко от исследовательских станций. В ходе экспедиций ученые могут найти до 300 тысяч объектов космического происхождения. В обычные времена они бы сразу кинулись искать метеориты, но в период пандемии поиск может затянуться. Карта доступна всем желающим, только воспользоваться ею могут только некоторые ученые — для путешествий по Антарктиде необходимо профессиональное оборудование.Карта возможного местоположения метеоритов в АнтарктидеЕсли интересно, ранее я уже рассказывал о том, куда чаще всего падают метеориты и как правильно их искать. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru