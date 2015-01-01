Что случится с Землей в случае ядерной войны?

Ядерная война между двумя странами будет иметь катастрофические последствия для всей планетыВероятность того, что кто-то из глав государств сознательно решится на ядерную войну, крайне мала. Какими бы напряженными ни были отношения меду странами, все политики сходятся во мнении, что она недопустима. Тем не менее на Земле уже несколько десятков раз возникали ситуации, когда человечество оказывалось в полушаге от ядерного апокалипса из-за банальных ошибок. Среди их причин была восходящая луна, стая пролетающих лебедей, незначительные неполадки с компьютером, солнечная буря и т.д. Однажды в 1958 г. американский бомбардировщик случайно уронил атомную бомбу на ферму, расположенную в Южной Каролине, что вызвало взрыв колоссальной силы. Но, к счастью, бомба была учебной, да и хозяев фермы не было дома, поэтому уничтожены были только строения и цыплята, которых разводили фермеры. Но если представить, что очередная подобная ошибка станет фатальной и ядерная война все же произойдет, что случится с нашей планетой, выживет ли человечество?Ядерное оружие не уничтожит все живое?В последнее время количество ядерных боеголовок на Земле сильно сократилось. Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, общее количество ядерного оружия на Земле в 2021 году составляло 13 080 единиц. Для сравнения, во времена холодной его количество достигало 70 000 единиц.На Земле в 2021 году было 13000 ядерных боеголовокКоличество развернутых боеприпасов, то есть готовых к мгновенному удару, в прошлом году составляло 3825 единиц. Около 90% этих боеголовок принадлежат России и США. Но, по мнению экспертов, в ядерном ударе будут задействованы не все боеголовки. Часть из них уничтожат системы обороны. Часть попросту не сможет вылететь из пусковых шахт, так как много лет находятся на боевом дежурстве. Правда, ситуация ухудшится, когда появятся гиперзвуковые ракеты, так как они пока неуязвимы для существующих систем противоракетной обороны.Что касается разрушительной силы ядерного оружия, одна бомба весом в мегатонну создает огненный шар на площади 3-5 квадратных километров, который уничтожает все живое. Ударная волна сносит здания на площади в 155 квадратных километров. Она убивает большое количество населения, но не 100%. Ознакомиться с радиусом поражения бомб любой мощности можно на этом сайте.В результате взрыва бомбы мощностью в одну мегатонну возникает огненный шар, который выжигает все живое в радиусе нескольких километровСледует учитывать, что далеко не все ядерные боеголовки имеют мощность в одну мегатонну. Чаще она составляет 150-550 килотонн. Путем нехитрых математических подсчетов можно прийти к выводу, что имеющегося ядерного оружия недостаточно, чтобы уничтожить все население даже одной крупной страны, такой как Китай, Россия или США. Очевидно, уничтожены будут крупные города, объекты инфраструктуры, военные объекты и т.д.Климатические последствия ядерного взрываНе так давно ученые из Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо смоделировали последствия полноценного ядерного удара между США и Россией, в котором будет задействован весь ядерный потенциал обеих стран. Как утверждают авторы в своем исследовании, опубликованном в журнале Journal of Geophysical Research, последствия вся планета будет ощущать не менее десяти лет.В результате пожаров, которые возникнут после ядерных взрывов, в атмосферу поднимется порядка 150 миллионов тонн сажи. В течение нескольких недель аэрозоли, разносимые ветром, окутают весь земной шар. Так как солнечный свет будет скрыт за плотными облаками, средняя температура на Земле опустится на 9°C, другими словами, начнется ядерная зима.Ядерная зима охватит Землю не менее, чем на семь летИсключением будет только Арктика и северная Евразия. Северный полярный вихрь здесь усилится в первый год после войны, в результате чего температура повысится, но будет оставаться ниже точки замерзания воды. Также последствия ядерных ударов приведут к исчезновению сезона дождей, возникнет значительная изменчивость цикла Эль-Ниньо.Для того, чтобы сажа развеялась, понадобится не менее 7 лет. Однако, чтобы восстановился нормальный уровень солнечного света, такой как был до войны, потребуется еще не менее трех лет. За это время могут погибнуть многие животные и растения, так как уже после 200 дней ядерной зимы наступает так называемая “точка невозврата”. Подробнее об этом мы рассказывали в статье о ядерной зиме, вызванной падением астероида, уничтожившего динозавров.Составленная учеными модель сходится с результатами другого исследования, которое в 2007 году было проведено Институтом космических исследований НАСА. Однако последнее исследование получилось более точным и показало более серьезное понижение средней температуры на планете.Какова будет радиация на Земле после ядерного взрываРадиация — еще одно смертоносное последствие ядерной войны. Однако, как и кинетическое разрушение, оно тоже не затронет всю планету. Наиболее опасными станут первые недели после войны. Дело в том, что между длительностью периода полураспада и выделяемой радионуклидами энергией, то есть мощностью радиоактивного излучения, существует взаимосвязь. Чем меньше период полураспада, тем больше выброс энергии, и наоборот.Радиоактивное заражение быстро слабеет и перестает быть опасным спустя несколько недельПосле взрыва современного оружия, по словам экспертов, осадки быстро убивают. Однако спустя несколько недель уровень радиации даже в зоне удара перестает быть смертельным. За это время наиболее опасные изотопы распадутся. Конечно, останутся те, у которых период полураспада составляет сотни лет, но их излучение незначительное. Единственное, оно приведет к заражению почвы и водоемов.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Сразу после удара осадки перенесут радиационную пыль на сотни километров, но до отдаленных регионов не дойдут. Кроме того, следует учитывать, что они будут неравномерны. Поэтому на Земле возникну зоны с сильной радиацией, а также те, которых радиация вовсе не коснется.Таким образом, наиболее глобальной остается угроза ядерной зимы. Кроме того, следует учитывать, что ядерная война повлечет за собой экономический коллапс и голод. Поэтому, несмотря на то, что она не убьет все человечество, последствия ее будут ужасающими для всего земного шара.

Источник: hi-news.ru