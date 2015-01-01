Ученые объяснили, почему Уран и Нептун окрашены в разные оттенки синего

Слева Нептун, а справа — УранПо своей массе, составу и другим параметрам планеты Уран и Нептун являются чуть ли не близнецами. Они похожи между собой даже внешне — эти ледяные гиганты окрашены в голубоватый цвет и отличить их можно только по оттенку. В то время как Уран на фотографиях выглядит бледно-синим, названный в честь древнеримского бога морей и океанов Нептун имеет глубокий синий оттенок. За всю историю наблюдений, ученые хорошо изучили почти все планеты Солнечной системы. А вот эта парочка всегда оставалась где-то на стороне — астрономы изучали их только вскользь, лишь время от времени давая космическим аппаратам облетать их. Из-за этого, ученые до сих пор даже не могли внятно объяснить, почему одна планета имеет насыщенный синий оттенок, а другая является более бледной. Недавно эта загадка наконец-то была раскрыта.По данным издания IFL Science, планеты Уран и Нептун действительно мало изучены. Начиная со второй половины XX века ученые успели отправить космические аппараты практически ко всем планетам Солнечной системы и даже к некоторым астероидам. А Уран и Нептун, в свою очередь, удостоились только нескольких облетов космическим зондом «Вояджер-2». И произошло это очень давно — аппарат достиг Урана в январе 1986 года, а Нептун был изучен в августе 1989 года. Фотографии этих планет были сделаны при помощи технологий 70-х годов.Космический аппарат «Вояджер-2»Читайте также: Можем ли мы отправить миссию на Уран или Нептун?Особенности УранаУран является пятой планетой Солнечной системы, которая почти полностью состоит изо льда. Из-за этой особенности, вместе с Нептуном, он относится к категории «ледяных гигантов». Атмосфера этой планеты в основном состоит из водорода и гелия но, помимо них, ученые обнаружили следы метана. Облака на Уране состоят изо льда, а также твердых аммиака и водорода. Само собой разумеется, на ледяном гиганте очень холодно — по расчетам ученых, его температура равна −224 градусам Цельсия. На фотографиях, сделанных аппаратом «Вояджер-2», не видно следов штормов и других природных явлений. Однако на новых снимках они видны, то есть на планете есть сезонные изменения и погодные явления. Скорость ветра на Уране достигает 900 километров в час.Снимок Урана, сделанный в 1986 годуИнтересный факт: Уран является первой планетой, которая была открыта при помощи телескопа. Это произошло в 1781 году, благодаря труду астронома Уильяма Гершеля.Особенности НептунаНептун — восьмая планета Солнечной системы, которая находится на самом большом расстоянии от Солнца. Как и Уран, этот ледяной гигант обладает атмосферой, которая богата водородом и гелием. Также он имеет огромное количество льда трех разных видов: водного, аммиачного и метанового. Нептун является очень неспокойным местом, потому что скорость ветра на нем достигает 2160 километров в час. Как и подобает ледяному гиганту, температура на нем достигает −220 градусов Цельсия.Снимок Нептуна, сделанный в 1989 годуИнтересный факт: Нептун является первой планетой, открытой при помощи математических вычислений. Это произошло в 1846 году, благодаря труду французского математика Урбена Жан Жозеф Леверье.Почему Уран и Нептун окрашены в голубой цвет?Причина голубого свечения ледяных гигантов известна уже давно — такой оттенок им придает метан. Свет любой планеты Солнечной системы является отраженным. Метан обладает свойством поглощать свет длиной волны 600 нанометров, который находится в красной части спектра. При этом он без всяких препятствий отражает синий цвет.Снимки Урана, сделанные телескопом «Хаббл»Ученых всегда интересовало, почему Уран имеет бледноватый оттенок, в то время как Нептун — насыщенно синий. Чтобы дать объяснение этому явлению, ученые изучили данные, собранные космическим аппаратом «Вояджер-2», телескопом «Хаббл» и наземными обсерваториями. Ответ оказался достаточно простым — модели показали, что Уран имеет более плотную атмосферу, чем Нептун. Из-за этой особенности он кажется человеческому глазу бледнее.Снимки Нептуна, сделанные «Хабблом» в 1994 годуПо словам одного из авторов научной работы Патрика Ирвина (Patrick Irwin), планета Уран обладает определенным слоем атмосферы, который на данный момент носит название Аэрозоль-2. Причину того, почему у Урана более плотная атмосфера, ученые не назвали — для этого нужно провести дополнительные исследования. Но даже полученный результат радует, потому что ученым удалось раскрыть очередную загадку космоса.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок отмечу, что недавно телескоп «Хаббл» поделился новыми фотографиями Урана и Нептуна — посмотреть на них можно в этом материале.

Источник: hi-news.ru