ТОП 10 лучших Telegram-каналов — самые залипательные паблики

Подборка лучших Telegram-каналов, которые заставят вас «залипнуть»Telegram стремительно ворвался в нашу жизнь и закрепился в ней надолго. И дело не только в том, что это удобный инструмент для общения. Последние несколько лет мессенджер также стал популярным источником получения информации. Он заменил собой соцсети и тематические порталы, так как во многом оказался более удобным и практичным. Пожалуй, единственный его минус — поисковая система. Найти хороший канал по интересующей теме бывает действительно не просто. Но решить данную проблему помогают подборки, такие как эта. В сегодняшний наш ТОП вошли наиболее выдающиеся каналы в своих нишах, попав на которые вам придется потратить некоторое время, так как просто взять и закрыть вряд ли получится. Они действительно интересные и увлекательные, поэтому заслуживают вашего внимания. Так как темы самые разные, каждый найдет контент на свой вкус.ВыжившийОтличный канал, посвященный выживанию. Но это не значит, что он предназначен только для тех экстремальных парней, которые отправляются на зимнюю рыбалку в тридцатиградусный мороз или на охоту в тайгу. Советы, которые вы здесь найдете, будут полезны всем. К тому же, как пишут сами авторы канала — “Никто не знает, что ждёт тебя завтра…”И правда, разве можно быть уверенным, что завтра, к примеру, тебя не укусит крыса? Ведь случаи нападения этих грызунов бывают не редко. Как действовать в такой ситуации расскажет канал Выживший.Подписаться на канал ВыжившийLifeHackПаблик, предназначенный для людей, которые ищут, как облегчить себе жизнь. Огромное количество полезных советов помогут вам действительно легко решить многие проблемы, с которым приходится сталкиваться практически каждый день.Наверняка вы неоднократно сталкивались с такой проблемой как перелом провода возле штекера. Это случается не только с USB кабелями, как показано в этом посте, но и многими другими, к примеру, от наушников. Посмотрите, как при помощи нитки избавиться от этой проблемы раз и навсегда.Подписаться на канал LifeHackТвитоттаКанал для поднятия настроения, в котором собраны лучшие и самые смешные посты из твиттера. Контент можно охарактеризовать как современный юмор. По сути, здесь есть все — анекдоты, мемы, смешные картинки и т.д. Многие из них заставляют не только улыбнуться, но и от души расхохотаться.Шутки подобраны для смой разной аудитории. Но, имейте в виду, что здесь есть контент для взрослых с нецензурной лексикой.Подписаться на канал ТвитоттаКобура от ТеслыБудущее уже наступило! Вы это сами поймете, как только посетите канал Кобура от Теслы. Здесь можно ознакомиться с последними разработками в области робототехники, увидеть летающие автомобили и мотоциклы, которые поступят в продажу в ближайшие несколько лет, а также узнаете о технологиях, которые внедряются в нашу жизнь уже сейчас.Посмотрите на эту китовую акулу — своими размерами и грациозностью она поражает. Но вы еще больше удивитесь узнав, что это не настоящая рыба, а огромный робот, призванный шокировать и развлекать публику.Подписаться на канал Кобура от ТеслыReal FoodОдин из самых популярных каналов, посвященных кулинарии. Здесь собраны действительно простые рецепты, которыми может воспользоваться каждый. В то же время, благодаря им вы всегда будете удивлять гостей и радовать их вкусными блюдами.К примеру, посмотрите на эти шашлыки, сделанные из куриной грудки. Для их приготовления вам не понадобится мангал, так как они жарятся на обычной сковородке. Зато выглядят на столе не менее эффектно, чем обычные шашлыки. Да и вкус у них тоже незабываемый.Подписаться на канал Real FoodСундук Али-БабыЕще один канал, который можно порекомендовать каждому, ведь здесь собраны всевозможные полезности с AliExpress, которые помогают в повседневной жизни. К каждому товару указана цена, а также имеется короткое описание. Но самое главное, что все товары тщательно отобраны авторами канала и протестированы либо получили наивысшую оценку от большого количества покупателей. Поэтому здесь нет никакой лажи — только топчик.Недавно я заказал себе это автомобильное зарядно-пусковое устройство, которое так актуально в зимнее время. С ним вы заведете свой автомобиль даже в самые лютые морозы даже при полностью севшем аккумуляторе. А еще это мощнейший повербанк емкостью 20000 мАч. То есть от него можно заряжать смартфоны, планшеты и прочую технику.Подписаться на канал Сундук Али-БабыHOMEASY — идеи для домаЕсть люди, для которых выбор дизайна интерьера стал чем-то вроде хобби. Если вы к таким относитесь или просто ищите интересные решения для своего дома, то рекомендую посетить канал HOMEASY — идеи для дома. Фото подобраны действительно со вкусом. Многие из них помогут красиво оформить жилье даже без крупных вложений на ремонт и мебель.Не секрет, что большая часть жилфонда в стране не отличается большой площадью. Для малогабаритных квартир отличным решением является минимализм. А светлые тона визуально расширяют пространство.Подписаться на канал HOMEASY — идеи для домаAppleInsider.ru #скидочкиПоспешите сделать свой iPhone более функциональным. Поможет в этом канал AppleInsider.ru #скидочки. Чем он так хорош? Здесь собрано большое количество различного софта и игр. Еще недавно все это можно было только купить за полную стоимость, а сейчас вы можете скачать бесплатно или приобрести с хорошей скидкой.Вот, к примеру, отличная утилита, которая позволит сделать ваши фото более эффектными и оригинальными благодаря огромному количеству фильтров. Стоимость программы составляла 279 рублей, но теперь она доступна за 170 рублей.Подписаться на канал AppleInsider.ru #скидочкиАвтотелеграмКанал, название которого говорит само за себя — он предназначен для автолюбителей и посвящен автомобилям. Читайте последние новости об авто, тест-драйвы, обзоры и многое другое. В отличие от прочих каналов, посвященных автотематике, он ориентирован на тех пользователей, которые любят старое доброе чтиво, а не короткие посты.Хотя короткие посты здесь тоже есть. Вот, к примеру, отличная новость для поклонников электрокаров. Как известно, один из их недостатков — небольшой запас хода, что особенно неприятно когда не развита инфраструктура. Но, судя по всему, эта проблема в ближайшее время будет устранена с появлением батарей нового типа.Подписаться на канал АвтотелеграмЗаписки домохозяйкиПолезный канал, предназначенный для домохозяек, и вообще всех женщин. Темы контента самые разные — всевозможные диеты, рецепты блюд и коктейлей, лайфхаки, Всевозможные советы по уходу за здоровьем, юмор и многое другое.Знаете ли вы, как отличить качественные брюки от некачественных? Оказывается, есть шесть признаков, по которым вы сможете определить вещь низкого качества, которая быстро придет в негодность.Подписаться на канал Записки домохозяйкиБонус от Hi-NewsВозможно вы не знали, но у Hi-News также есть свой Telegram-канал. Здесь есть не только статьи, которые публикуются на сайте, но и много другого контента — юмор, мемы, интересные факты и многое другое. А еще мы приглашаем всех наших читателей в чат, где можно обсудить опубликованные материалы или просто пообщаться.

Источник: hi-news.ru