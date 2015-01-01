Что происходит: 13 ключевых мутаций Омикрона

Мы изобрели эффективные вакцины, но не смогли обеспечить их справедливое распределение, что привело к усиленной мутации коронавируса.«Война миров» – один из моих любимых фильмов. Я смотрела его бесчисленное количество раз, но лишь недавно задумалась о концовке. Могущественные жители Марса уничтожили большую часть людей и шансов выжить у человечества практически не было. Но какими бы сильными и умными ни были пришельцы, эту войну они проиграли – невидимые вирусы и бактерии расправились с незваными гостями в два счета. К счастью, на Марсе не живут описанные Гербертом Уэллсом пришельцы, но вывод напрашивается сам собой – исходы многих войн и судьбы цивилизаций нередко определяли отнюдь не полководцы и короли. За них это делали вирусы и бактерии. На самом деле вся наша история – это история борьбы со смертельными болезнями и сегодня мы вновь на войне. COVID-19 появился в результате естественных эволюционных процессов и за пару лет перевернул все вверх дном. Все наше тщеславие и уверенность в собственном превосходстве пасуют перед крошечным инфекционным агентом со скромным названием SARS-CoV-2. Но как понять становится ли наш враг сильнее или напротив, стремительно отступает?Омикрон и его производныеВирус, который впервые обнаружили в китайском Ухане в конце 2019 года, сегодня не представляет угрозы. Но его потомки (или варианты) распространяются по миру с невиданной скоростью. Вирус оказался хитрее и научился обходить иммунную защиту, совершенствуя навыки с помощью мутаций. С одной из таких мы боремся прямо сейчас, но на подходе следующие.Отличительной чертой Омикрона стали способность к распространению и сходство с обычной простудой. Дошло до того, что без специальных тестов практически невозможно определить что именно является причиной вашего недуга – безобидное ОРВИ или все-таки ковид?Основные мутации нового коронавирусИсследователи полагают, что Омикрон родом из Южной Африки, где помимо ковида бушуют другие болезни, а уровень вакцинации неприлично мал. По этой причине Омикрон быстро обзавелся собственными субвариантами. Недавно мы рассказывали о новом варианте BA-2, который вызывает беспокойство ученых. Причина их волнений ясна – ошеломительное количество мутаций позволило Омикрону совершить поразительно большой скачок в своей эволюции. Но как?Чтобы всегда быть в курсе появления новых штаммов COVID-19, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram! Так вы точно не пропустите ничего интересного!Чтобы ответить на этот вопрос ученые пытаются выяснить как Омикрон использовал новые мутации в свою пользу. Каждый раз, когда вирус размножается внутри клетки, существует небольшая вероятность того, что клетка создаст дефектную копию своих генов. Многие из этих мутаций сделали бы новые вирусы дефектными и неспособными конкурировать с другими инфекциями. Но в случае с Омикроном этого не произошло.Эволюционный скачокНенадолго вернемся в 2020 год, когда коронавирус не торопясь шагал по планете постепенно приобретая мутации. Эволюционный процесс шел медленно и неуклонно, вплоть до декабря – именно тогда британские исследователи обнаружили в Англии новый вариант COVID-19, насчитывающий 23 мутации, которых не было в оригинальном варианте, выделенном в Ухане. Этот вариант получил название Альфа и вскоре стал доминирующим в мире.2021 год принес с собой другие, быстро распространяющиеся варианты. В то время как некоторые оставались ограниченными определенными странами или континентами, вариант Дельта с 20 отличительными мутациями вытеснил Альфу и стал доминирующим штаммом в течение лета. Затем появился Омикрон с его 53 мутациями и прямо сейчас он вытесняет Дельту.Различия двух вариантов COVID-19Некоторые мутации были общими для Омикрона, Дельты и других вариантов. Это позволяет предположить, что они возникали несколько раз и что естественный отбор благоприятствовал им снова и снова, – рассказали авторы нового исследования The New York Times.Затем они обратили пристальное внимание на шиповидный белок (или спайковый), который закрепляет поверхность Омикрона и позволяет ему прикрепляться к клеткам. Всего было обнаружено порядка 30 мутаций в одном только спайковом белке, а 13 из них чрезвычайно редко встречаются у других коронавирусов — даже у их дальних вирусных родственников, обнаруженных у летучих мышей.Выходит, если мутация была бы полезной для вируса или даже нейтральной, ученые встречали бы ее чаще. Но если мутации встречаются редко или вовсе отсутствуют, это, как правило, является вредным признаком для вируса, предотвращая его размножение. И все же Омикрон пренебрегал этой логикой – вариант не просто не вымирал, он буквально взлетел – ничего подобного ученые прежде не встречали.Вам будет интересно: Как COVID-19 стимулирует опасные антитела и “усыпляет” иммунную систему13 мутаций: что будет дальше?Исследователи считают, что 13 мутаций не случайно разбросаны по поверхности Омикрона. Они образуют три кластера, каждый из которых изменяет небольшую часть белка. И каждая из этих трех областей играет большую роль в уникальности Омикрона.Два кластера изменяют шиповидный белок вблизи кончика, позволяя вирусу эффективно заражать даже людей, прошедших вакцинацию или переболевших ковидом. Третий кластер мутаций изменяет шиповидный белок ближе к его основанию: эта область включается в действие, как только кончик шипа цепляется за клетку, позволяя вирусу доставлять свои гены внутрь нового хозяина.Вариант варианту розньЭтот новый путь заражения может помочь объяснить, почему Омикрон переносится не так тяжело как его предшественники. Клетки верхних дыхательных путей могут легко поглощать Омикрон, но до легких он добирается реже.Вероятно, Омикрон обратил серию из 13 плохих мутаций в свою пользу, эволюционировав в необычных условиях, например в организме хозяина со сниженным иммунитетом. Люди с хроническими инфекциями могут стать эволюционными лабораториями, в которых будут храниться многие поколения коронавирусов, – пишут авторы научной работы.Более того, ученые не исключают, что подобные мутации могут возникать снова и снова у одного и того же человека. Это продолжается до тех пор, пока Омикрон не обживется правильной комбинацией мутаций, позволяющей ему в высшей степени хорошо распространяться среди здоровых людей.Читайте также: Встречаем омикрон – что точно известно о новом варианте COVID-19?Пандемия вряд ли закончится в ближайшие пару лет. Но надежда умирает последнейИтак, о чем нам говорят результаты проведенных исследований? В целом работа показала насколько сложно реконструировать эволюцию вируса, даже того, который возник недавно. Что касается новых вариантов, то по мнению многих исследователей со временем коронавирус все больше будет походить на грипп или ОРВИ.Однако время от времени могут возникать более серьезные варианты SARS-CoV-2, так как коронавирус продолжает мутировать. И все же, у нас есть повод для оптимизма – скорее всего следующие варианты в большинстве случаев будут напоминать легкую простуду. Природа делает все по своему, чтобы держать нас в смирении.

Источник: hi-news.ru