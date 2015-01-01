Пандемия может усугубить рост супербактерий — назревает еще один кризис?

Опасные супербактерии — еще одна серьезная угроза человечествуС момента начала пандемии медики во всем мире строго настрого запрещают самолечение. Но стоит ли говорить, что к ним прислушиваются единицы? Нередко люди обращаются за медицинской помощью только при тяжелом течении болезни, в противном случае принимают лекарства, в том числе и антибиотики, без назначения врачей. Поэтому эксперты в области общественного здравоохранения обеспокоены тем, что неправильное и чрезмерное использование антибиотиков во время пандемии может усугубить другой продолжающийся кризис — появление патогенов, которые устойчивы к этим препаратам. Как известно, со временем бактерии эволюционируют, и чем больше люди используют антибиотики для лечения, тем, соответственно, быстрее это происходит. В настоящее время ежегодно от устойчивых к антибиотикам микробов умирают порядка 750 000 человек. К 2050 году это число может увеличиться до 10 миллионов. Однако в результате пандемии ситуация, возможно, усугубится еще больше. Медицина может быть отброшена в начало прошлого века, когда антибиотиков не существовало.Почему при коронавирусе не стоит употреблять антибиотикиВ первые месяцы пандемии, когда у пациентов с COVID-19 появились такие симптомы, как кашель, лихорадка, одышка, и при этом на рентгенограммах грудной клетки врачи стали обнаруживать воспаление легких, напоминающее бактериальную пневмонию, многим больным прописывали антибиотики. В США, к примеру, более половины пациентов, госпитализированных в период с февраля по июль 2020 года, получали как минимум один антибиотик в течение первых 48 часов после госпитализации.Супербактерии устойчивы к воздействию антибиотиков“Многие из нас, вероятно, прописывали большое количество антибиотиков. Без четкого понимания того, с чем мы имеем дело, мы делали все, что могли в то время” — говорит врач-инфекционист Медицинского центра Мэрилендского университета Жаклин Борк.Более того, многие врачи до последнего момента назначали своим пациентам антибиотик. Лишь с появлением штамма Омикрон ситуация изменилась, и медики начали предостерегать от употребления этих препаратов. Но имело ли смысл вообще назначать антибиотики при коронавирусе? Дело в том, что они уничтожают только бактерии, но не вирусы. А SARS-CoV-2, как известно, является именно вирусом. Отсюда можно прийти к выводу, что принимать антибиотики вообще бессмысленно. Но на самом деле не все так однозначно.Следует учитывать, что на фоне COVID-19 может возникнуть грибковая или бактериальная инфекция. Правда, она развиваются менее чем у 20% пациентов. Однако, по словам экспертов, для людей которые тяжело переносят болезнь, то есть лежат в стационарах с дыхательными трубками и катетерами, антибиотики необходимы. Тяжелое течение часто сопровождается бактериальными инфекциями, которые приводят к сепсису. Другими словами, антибиотики должны назначаться медиками в индивидуальном порядке, тогда, когда это действительно необходимо.Антибиотик часто прописывают при лечении коронавирусаКак развивается устойчивость к противомикробным препаратамСупербактерии появились задолго до того, как люди начали применять антибиотики в медицине. В природе причиной их возникновения является “борьба” бактерий и грибков. Часто последние стараются подавить рост бактерий или убить их, чтобы не делить ресурсы. Для этих целей они используют антибиотик. Недавно я рассказывал, что грибки на коже ежиков начали выделять антибиотики против бактерий еще несколько сотен лет назад.Бактерии же в борьбе за выживание эволюционируют и со временем становятся устойчивыми к этим веществам. То есть начинают производить ферменты, которые инактивируют антибиотик, выводя препарат из бактериальных клеток. Также они могут ограничивать проникновение антибиотика в клетку.Иногда защиту от антибиотиков развивают бактерии, которые даже не были первоначальной мишенью для препарата. Они приобретают соответствующие гены от окружающих резистентных бактерий посредством процесса, называемого горизонтальным переносом генов.Грибки являются причиной возникновения в природе устойчивых к антибиотикам бактерийНо, несмотря на то, что резистентные бактерии возникли без участия человека очень давно, изначально они составляли небольшую часть бактериальной популяции в организме. Но с началом использования антибиотиков в медицине их количество стало возрастать. Причем дело не только в эволюции. Препарат уничтожает восприимчивые бактерии, тем самым устраняя конкуренцию и позволяя резистентным микробам быстро размножаться. Особенно большой вклад в развитие супербактерий вносит неправильное дозирование антибиотиков.К примеру, препарат может уничтожить полезные бактерии в нашем организме и способствовать появлению бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. Больше всего супербактерии распространяются в больницах. Также они могут проникать в организм человека через загрязненную воду, продукты питания, при прямом контакте и т.д. Недавно мы рассказывали о том, что развитие супербактерий стимулирует микропластик.В последнее время все больше людей являются носителями супербактерий, а современные антибиотики становятся все менее эффективными. Это может означать тяжелое и длительное течение болезней, с которыми еще совсем недавно люди легко справлялись.Во многих странах потребление антибиотиков во время пандемии резко увеличилосьКак COVID-19 может усугубить инфекции с лекарственной устойчивостьюВ недавнем опросе ВОЗ, проведенном в конце 2020 года, в 35 из 56 опрошенных стран увеличилось количество назначений антибиотиков во время пандемии. В одной из стран врачи прописывали антибиотики почти во всех случаях COVID-19. Также есть страны, в которых сообщалось о неконтролируемом самолечении этими препаратами.Как правило, врачи прописывали госпитализированным пациентам с COVID-19 такие антибиотики, как азитромицин, доксициклин, фторхинолоны, цефалоспорины и карбапенемы. Амбулаторным пациентам, часто с легкими симптомами COVID-19, также назначают азитромицин и доксициклин.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Надо сказать, что некоторые исследования показали эффективность азитромицина и доксициклина, так как они обладают противовирусными и противовоспалительными свойствами. Хотя более позднее исследование говорит о том, что эти препараты не эффективны при COVID-19.Пока еще нет четких доказательств того, что в мире возросло количество бактерий, устойчивых к антибиотикам. Но надо иметь в виду, что в настоящий момент этой проблеме уделяется крайне мало внимания. Дело в том, что глобальная система надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам и их использованием, которая была запущена ВОЗ в 2015 году, пострадала из-за сокращения персонала. Поэтому, вполне возможно, что применение антибиотиков уже нанесло ущерб, который проявит себя в ближайшее время по окончании пандемии.

Источник: hi-news.ru