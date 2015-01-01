Что такое военные спутники и какие задачи они выполняют

Как минимум пятая часть всех существующих искусственных спутников являются военнымиОсвоение космоса изначально имело сугубо военные цели и было тесно связано с распространением ядерного оружия. Да, армия во многом является двигателем прогресса. Системы спутниковой навигации, Интернет, и даже микроволновая печь — это тоже все военные технологии. Поэтому не удивительно, что одни из первых искусственных спутников Земли были военными. Правда, до ядерного оружия дело все же не дошло. В основном они использовались в разведывательных целях — осуществляли фотосъемку, и затем сбрасывали пленку на Землю. Но с тех пор технологии, в том числе и военные, ушли далеко вперед. Согласно данным из открытых источников, примерно пятая часть от всех спутников являются военными. Они могут не только собирать разведданные, но и выполнять многие другие задачи — отвечают за связь, навигационные системы, защиту от баллистических ракет и многое другое. Вообще, говорить о современных военных технологиях сложно, так как информация в основном находится под грифом строгой секретности. Однако кое-что о них все же известно.Сколько военных спутников находится в космосе на околоземной орбитеНаибольшее количество военных спутников принадлежит США. В прошлом году их было 154 единицы. У России на треть меньше — 100 единиц. Следом идет Китай, у которого имеется 63 военных спутника. Что касается других стран, Таких как Турция, Германия, Франция, Индия, Великабритания и пр., каждая из них имеет меньше десяти военных спутников. Некоторые страны вообще не имеют своих военных спутников. Правда, в последнее время их становится все меньше. К ним, к примеру, относится Украина, а также страны Африки.Больше всего военных спутников имеют США и РоссияСледует учитывать, что оценки количества спутников весьма относительны. Дело в том, что существуют летательные аппараты двойного использования. То есть они могут выполнять задачи, не связанные с военными, но в то же время обладать оборудованием, которое может быть задействовано армией для решения боевых задач. Кроме того, постоянно запускаются новые спутники. Соответственно, их количество постоянно увеличивается.Основные виды военных спутниковВсе официально присутствующие в космосе военные спутники можно поделить на несколько типов. Как уже было сказано выше, самыми первыми были разведчики, которые осуществляли фотосъемку. В настоящее время они не только фотографируют, но и создают карты с рельефом местности, а также ведут другую разведывательную деятельность. Впервые спутники-разведчики появились в СССР и США в начале 60-х годов прошлого века.Затем к ним добавились навигационные спутники. Первая американская система Transit была протестирована в 1960 году. Она включала в себя 5 спутников и могла вносить навигационные корректировки один раз в час. Затем во время холодной войны США начали разработку более совершенной системы, которая используется и по сей день — это GPS. Изначально она использовалась подводными лодками для определения координат при всплытии.Системы спутниковой навигации изначально использовались только армиямиПервые спутники системы GPS были запущены в 1974 году, однако эксплуатационная готовность была достигнута только в 1995 году. Что касается Российской системы ГЛОНАСС, работы над ней начались в 1976 году, а первые испытания были проведены в 1982 году. В эксплуатацию системы была принята в 1993 году.Примерно в то же время многие страны начали разрабатывать системы раннего обнаружения межконтинентальных баллистических ракет. Как мы рассказывали в статье, посвященной гиперзвуковому оружию, МБР большую часть своего пути летят в космосе. Соответственно, спутники являются надежным средством их обнаружения. Первый такой спутник был запущен США в конце 1970 года. В СССР системы предупреждения о ракетном нападении возникли в 1979 году.Не менее важный вид спутников — обеспечивающие связь морских судов и самолетов. Все эти виды аппаратов относятся к не боевым, но кроме них существуют еще боевые, так называемые спутники-перехватчики, или истребители. Они не поражают наземные цели, но способны уничтожить вражеские спутники. О них мы поговорим ниже.Полет-1 — первый спутник-истребитель, созданный СССРБоевые спутники и космические кораблиС самого начала космической гонки страны стали работать над системами уничтожения спутников противника. Начало этому положили США в 1958 году, запустив в космос ракету Bold Orion с бомбардировщика B-47. Ее задача состояла в том, чтобы проверить возможность уничтожения космических аппаратов ядерным зарядом. Результаты этого эксперимента неизвестны.В СССР после этого случая сразу же начали создавать свои системы противокосмической обороны, которые представляли собой спутники-перехватчики со взрывчаткой на борту. В 1963 году был запущен первый маневрирующий спутник “Полет-1”. Тогда еще никто не знал, что это был истребитель с управляемым взрывным устройством, предназначенный для уничтожения спутников-разведчиков «Inspector”.В августе 1970 года советский боевой расчет комплекса противокосмической обороны успешно уничтожил мишень за 45 минут. В 1972 году спутники-перехватчики были приняты в опытную эксплуатацию. Позднее комплекс был модернизирован и в 1979 году поставлен на боевое дежурство войск ракетно-космической обороны.Алмаз — боевая орбитальная станция, способная уничтожать спутники противникаПомимо спутников в те времена США и СССР создавали пилотируемые боевые корабли. В 1963 году NASA начало работу над орбитальной лабораторией, пилотируемым космическим аппаратом, в котором два астронавта могли находиться более месяца. Его задача официально заключалась в радиотехнической и фотографической разведке. СССР в ответ на это создала мирную гражданскую пилотируемую станцию “Салют”, которая на самом деле представляла собой боевую станцию “Алмаз”. На тот момент это был один из самых секретных проектов Советского Союза.Станция была выведена в космос ракетой-носителем «Протон». На ее борту находилась модифицированная авиационная пушка НР-23, которая позволяла уничтожать спутники-перехватчики противника. Скорострельность этой пушки достигала 2500 выстрелов в минуту. Отдача компенсировалась включением двигателей стабилизации.Позже станция “Алмаз” была оснащена радиоуправляемым снарядом с собственным двигателем. Снаряд должен был подлетать к вражеский объектам в космосе и уничтожать их осколками в результате подрыва. В конце 70-х годов проект был закрыт, а все усилия космической отрасли были переориентированы на станцию “Мир”.Зенитный ракетный комплекс С-500, способный сбивать спутники с ЗемлиРакеты вместо спутников-истребителейС 80-х годов СССР перестал вести эксперименты по уничтожению спутников, чтобы не загрязнять околоземное пространство космическим мусором. В новом веке потребность в спутниках-истребителях несколько уменьшилась, так как развились ракетные технологии. То есть многие военные спутники могут быть сбиты ракетами, которые запускаются с земли или поверхности воды.Эффективность такого оружия Россия продемонстрировала 16 ноября 2021 года, поразив в космосе старый советский спутник. Какое именно оружие для этого использовалось, неизвестно. Предположительно это может быть зенитно-ракетных комплекс С-500 либо стратегической противоракетный комплекс А-235 «Нудоль».Американская ракета SM-3, способная сбивать спутникиИзвестно, что ракеты, способные сбивать спутники, есть у США и Китая. Однако это не значит, что страны вовсе отказались от перехватчиков. Они все еще необходимы для поражения спутников, которые находятся на большой высоте. Могут ли ракеты сбивать спутники на большой высоте — пока остается загадкой.Почему космос остается мирнымКак вы заметили, все военные спутники, которые официально присутствуют в космосе, можно назвать мирными, или относительно мирными. То есть они не предназначены для поражения наземных целей. Связано это с тем, что в начале 70-х годов между США и СССР было подписано соглашении об использовании космоса в мирных целях, а также совместном сотрудничестве. Что касается остальных стран, они в космической сфере на тот момент сильно отставали.Также был достигнут договор, согласно которому была узаконена вспомогательная военная деятельность в космосе, ограничены системы противоракетной обороны, а также запрещено наступательное вооружение. Поэтому спутники-разведчики существовали,и продолжают существовать на вполне законных основаниях.Ядерное оружие в космосе — возможно ли такое?Идеи разместить ядерное оружие на орбите преследовали руководство США и СССР еще с 50-х годов. Однако с подписанием упомянутого договора от этой идеи отказались, как и от остального космического наступательного оружия. Но не стоит забывать, что военная сфера, особенно космическая, сильно засекречена. Поэтому верить в выполнение обязательств той или иной страной приходится только на слово. В то же время ввод противника в заблуждение является нормальной военной практикой.Американские спутники Boeing X-37 предположительно могут содержать ядерные боеголовкиРазумеется, в такой ситуации страны друг другу не доверяют. Пока одна армия пытается что-то спрятать в космосе, вторая армия делает все, чтобы это найти. При этом военные регулярно обмениваются обвинениями в нарушении мирного космического договора.К примеру, у России вызывают опасения космические аппараты. Согласно официальным данным, они предназначены для научных целей и разведки. Однако спутники имеют большие свободные емкости, в которые помещаются от трех до шести ядерных боеголовок.Следует отметить, что само ядерное оружие и средства доставки на орбиту существовали в США и СССР практически с самого начала космической гонки, и ни для кого не были секретом. Поэтому беспокойства небезосновательны.Российская боевая лазерная установка «Пересвет»Военные спутники будущегоПерспективным решением с военной точки зрения является лазерное оружие, в том числе и космическое. В 2018 году США обвинили Россию в том, что на орбиту были выведены спутники-истребители с лазерным оружием. Вообще, лазерное оружие в последнее время активно развивается. К примеру, американцы успешно испытали лазерную установку в персидском заливе.Кроме того, Китай заявил, что создал свое лазерное оружие, способное поражать цели на расстоянии до одного километра. В России уже имеется на вооружении боевая лазерная установка “Пересвет”. Однако информации о том, что она используется ВКС, не поступало. Поэтому о существовании спутников с боевыми лазерами сказать сложно.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Еще одно перспективное направление — кинетическое оружие. Со спутников могут быть сброшены на Землю стержни из вольфрама, которые будут падать со скоростью свыше 11 тысяч км/ч. Почему именно вольфрам? Потому что он не сгорает в атмосфере. В результате сила удара такая, что она сопоставима с ядерным взрывом, однако отсутствуют все его недостатки в виде ядерных осадков, разносимых на большие расстояния, о которых я недавно рассказывал.По некоторым данным, США работают над созданием оружия, которое стреляет расплавленным металлом. При помощи мощнейших электромагнитов заряд будет выстреливаться со скоростью в несколько тысяч километров в час. Превратившись в аэродинамический снаряд, металл сможет пробить спутник или космический корабль. Однако достоверных данных о боевых военных спутниках будущего не существует. Поэтому все вышесказанное является лишь предположениями. Единственное, что можно сказать с уверенностью — страны активно работают над созданием новых боевых спутников, а значит космос и дальше будет милитаризироваться.

Источник: hi-news.ru