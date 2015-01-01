Международная космическая станция будет потоплена в 2031 году. Что будет потом?

NASA потопит МКС в 2031 годуСегодня многие новости о космосе связаны с Международной космической станицей. Если раньше большинство из них сообщало об успешном проведении какого-либо эксперимента, сейчас чаще всего говорится о неисправностях. Так, относительно недавно станция чуть не столкнулась с космическим мусором — ситуация была настолько серьезной, что экипажу пришлось прятаться в космических кораблях «Союз» и Crew Dragon. Международная космическая станция находится на орбите Земли уже почти 30 лет и совсем скоро у нее закончится срок службы. Представители агентства NASA уже сообщили, что намерены вывести огромную конструкцию с орбиты в начале 2031 года. Мне кажется, что это хороший повод вспомнить обо всех космических станциях, которые когда-либо были созданы людьми.Завершение эксплуатации МКСПо данным аэрокосмического агентства NASA, состоящая из пятнадцати модулей МКС будет выведена с орбиты нашей планеты в январе 2031 года. Все находящиеся внутри исследователи вернутся на Землю, взяв с собой все рабочее оборудование. Скорее всего, для этого придется совершить несколько полетов на космических кораблях «Союз» или Crew Dragon. Как только станция опустеет, исследователи удаленно приблизят ее к Земле, чтобы она прошла через атмосферу и упала на необитаемый район южной части Тихого океана. Она называется точкой Немо и является самой удаленной от суши точкой на поверхности земного шара.Точка Немо в Тихом океанеЕсли учесть все имеющиеся модули, общая масса МКС составляет более 400 тонн. По размерам она сравнима с одним футбольным полем. Но это не значит, что скоро на поверхность Тихого океана упадет многотонная конструкция. Некоторая часть станции сгорит в земной атмосфере. Что именно от нее останется, на данный момент сказать очень сложно.МКС частично сгорит в атмосфере ЗемлиСообщается, что для выведения с орбиты будут использованы три российских корабля «Прогресс» и космический корабль Northrop Grumman Cygnus. Важно отметить, что вся работа по выведению из эксплуатации МКС ляжет на плечи США. Ведь заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов ранее объявил, что после 2024 года Россия перестанет пользоваться МКС и начнет работу над созданием собственной станции.После 2024 года Россия перестанет пользоваться МКСЧитайте также: Как Россия и Китай будут строить лунную станцию?Космические станции будущегоКосмическая станция была запущена в космос в далеком 1998 году. Изначально планировалось, что она проработает 15 лет. Однако, срок ее службы много раз продлевался. За это время станция обрастала новыми модулями — в конце 2021 года к ней пристыковалась российская «Наука». Представители NASA сообщили, что до конца текущего десятилетия к МКС будет присоединено еще несколько коммерческих модулей. Когда срок службы станции истечет, эти модули отделятся и станут частями других космических станций, сборка которых начнется заранее, до 2030 года.Российский модуль «Наука»Желающих построить собственную космическую станцию очень много. Все идет к тому, что в будущем космические станции будут не международными, а частными. Во второй половине 2021 года свое желание построить свою альтернативу МКС выразила компания Blue Origin. Известно, что она получит название Orbital Reef и будет готова к запуску к концу текущего десятилетия. Так как это очень сложный проект, у компании будут помощники вроде Boeing, Sierra Space и других организаций. Базовая версия станции будет состоять из пяти частей: основного модуля, места обитания экипажа, научного модуля, системы питания и космического корабля Genesis. Объем станции составит 830 кубических метров. Если учесть, что даже 30-летняя МКС обладает объемом в 916 кубических метров, это будет огромная конструкция. Подробнее о том, как участвующие в разработке станции Orbital Reef компании распределили свои обязанности, можно почитать в этом материале.Частная космическая станция Orbital ReefЧастные космические станцииНе стоит забывать, что помимо больших орбитальных станций вроде МКС и уже давно лежащей на дне Тихого океана станции «Мир», вокруг нашей планеты вращаются станции поменьше. Они вмещают в себя меньше людей и обладают коротким сроком службы. Большинство из них тоже частично сгорело в атмосфере Земли и потонуло в водах Тихого океана.Орбитальная станция «Мир»Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Но есть и новые станции — конце апреля 2021 года была запущена китайская станция «Тяньгун», внутри которой уже находятся люди. Мы регулярно рассказываем о том, что интересного с ней происходит. Так, в конце прошлого года она чуть не сломалась из-за столкновения с космическим мусором. А недавно китайские ученые успешно испытали ее роботизированную руку. Если хотите не хотите пропускать такие новости, подпишитесь на нас в социальных сетях и мессенджерах.

Источник: hi-news.ru