История Олимпийских игр: как они возникли и дошли до наших дней?

Зимние Олимпийские игры в Пекине начнутся уже совсем скоро, поэтому давайте углубимся в историю спортивных соревнованийУже завтра, 4 февраля 2022 года, в китайском Пекине откроются зимние Олимпийские игры. В них примет участие 91 страна, представители которых получат шанс выиграть 109 комплектов медалей в семи видах спорта. Как всегда, Олимпийские игры являются мероприятием, в котором используются новые технологии — прямо сейчас весь Пекин обставлен роботами и прочей электроникой, которая нужна для обеспечения комфорта и безопасности гостей из других стран. Возможно, в ближайшие дни мы расскажем про самые интересные технологии, которые были замечены на Олимпийских играх. Ну а сейчас предлагаю вспомнить, где и как люди решили организовывать соревнования по спорту в настолько крупном формате. Мы уже знаем, что Олимпийские игры возникли в Древней Греции, но как именно это происходило и как эта традиция дошла до наших дней, известно немногим.Интересный факт: в зимних играх 2022 года пройдут соревнования по биатлону, бобслею, керлингу, санному спорту, хоккею с шайбой, а также коньковым и лыжным видам спорта.Мифы об Олимпийских играхДостоверных сведений о том, как именно были придуманы Олимпийские игры, нет — они были утеряны и ученые до сих пор их не нашли. Но есть два мифа, которые описывают это событие.Олимпийские кольца символизируют единство пяти частей светаСамый известный миф гласит, что создателем Олимпийских игр в незапамятные времена стал Геракл, который является полубогом, рожденный Зевсом и Алкменой. Когда он расчистил конюшни царя Авгия, правитель не то что не дал вознаграждение, а просто выгнал героя. Геракл решил ему отомстить и вернулся с огромным войском, после чего наказал обидчика. Вокруг равнины, на которой состоялась битва, он посадил оливковую рощу. А в центре этого участка он приказал каждые четыре года проводить спортивные состязания.Скульптура ГераклаСогласно другому мифу, толчок к созданию Олимпийских игр дал царь Эномай. Он организовал спортивные состязаний, победитель которых мог получить в жены его дочь Гипподамию. При этом царю предсказали, что он погибнет от рук своего зятя. Так и произошло — древнегреческий герой Пелоп победил его в гонках на колесницах. При этом царь сломал себе шею, поэтому вместе с его дочерью он также получил статус правителя. На радостях, Пелоп приказал каждые четыре года проводить спортивные состязания.Пелоп на колесницеПервые Олимпийские игры в миреЕсли верить работам античных историков, самые первые в мире Олимпийские игры были проведены во времена правления царя Ифита, примерно в 884–828 годах до нашей эры. В те времена Древняя Греция представляла собой хаотичное место, где разные царства постоянно между собой воевали. Чтобы защитить царство Элиды, царь Ифит отправился к правителю Спарты и предложил устраивать спортивные соревнования на территории принадлежащей ему Олимпии. Эта идея понравилась всем — на Элиду больше никто не нападал, а каждые четыре года, на время игр, останавливались все войны.Ифит — учредитель Олимпийских игрКакие виды спорта входят в Олимпийские игры?Считается, что во время первых тринадцати Олимпийских игр люди соревновались только в беге. Но потом спортсмены начали заниматься пятиборьем, в которые вошли бег, прыжки в длину, метание копья, метание диска и борьба. Еще позже в рамках игр начали устраиваться кулачные бои и гонки на колесницах.Сначала Олимпийские игры включали в себя только бегСовременные Олимпийские игры делятся на летние и зимние. Программа летних игр включает в себя 28 видов спорта в 41 дисциплине. Зимние игры, как я уже отметил в начале статьи, состоят из 7 видов спорта, которые делятся на 15 дисциплин.Почему исчезали Олимпийские игры?Когда Древняя Греция была захвачена Римом, все изменилось. В программу игр были включены гладиаторские бои, что не особо нравилось грекам. Но это продолжалось недолго, потому что после принятия Римом христианства, Олимпийские игры были отменены из-за связи с язычеством. Это произошло во времена правления Феодосия I, примерно в 394 году нашей эры. Потом олимпийские сооружения были разрушены варварами.«Дискобол» — знаменитая статуя Атлета, метающего дискЧитайте также: Олимпиада 2056 года: какой она будет?Почему Олимпийские игры проводятся до сих пор?Олимпийские игры были возрождены после нескольких веков забвения по ироничному стечению обстоятельств. Однажды монах Бернар де Монфокон заинтересовался историей Древней Греции решил, что археологам необходимо провести раскопки на месте, где по легендам проводились Олимпийские игры. В 1766 году это удалось сделать путешественнику Ричарду Чандлеру — у горы Кронос он действительно нашел руины древнегреческих сооружений. После этого открытия, к делу присоединились археологи и многие люди начали говорить о прелестях Олимпийских игр.Панатинаикос — древний стадион для проведения Олимпийских игрВ 1892 году французский общественный деятель Пьер де Кубертен прочитал лекцию о том, что Олимпийские игры — это то, чего крайне не хватает человечеству. По его словам, спортивные соревнования несут в себе дух свободы, здоровой конкуренции и гармонии. После этих слов власти начали проводить международные состязания по разным видам спорта. В 1894 году представителями двенадцати стран было принято официальное решение о возрождении Олимпийских игр. Местом проведения новых игр стала их родина — Греция. Первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 году.Церемония открытия первых Олимпийских игр современности в 1896 годуСо временем Олимпийские игры начали совершенствоваться. Появились традиции вроде эстафеты олимпийского огня, церемоний открытий и закрытия, талисманов, клятв и так далее. В 1924 году к летним Олимпийским играм были добавлены зимние. Сначала они проводились в один и тот же год. Но в 1994 году было принято решение чередовать летние и зимние игры каждые два года.Первые зимние Олимпийские игры 1924 годаТакже важным нововведением стало то, что Олимпийские игры проводились в разных странах. В каком городе мира будут проводиться игры, решает Международный олимпийский комитет. В нашей стране Олимпийские игры проводились два раза: сначала в 1980 году в Москве, а потом — в 2014 году, в Сочи. Принятие у себя гостей из разных стран является большой честью для каждого государства. На это выделяют огромное количество денег. Если верить результатам Оксфордского исследования, зимние Олимпийские игры в Сочи оказались самыми дорогим. Изначально на это было выделено 12 миллиардов долларов, но потом бюджет пришлось увеличить до 22 миллиардов долларов.Закрытие Олимпийских игр в Москве 1980 годаСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Безо всяких сомнений, Олимпийские игры являются очень важным и красивым событием. Однако, некоторые люди не любят их и критикуют за дороговизну, допинговые скандалы и так далее. А как вы относитесь к Олимпийским играм? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru