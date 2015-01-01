Где и как в США практикуют смертную казнь в XXI веке

США — единственная западная страна, где до сих пор разрешена смертная казньСлово “казнь” обычно воспринимается как некий пережиток прошлого, который ассоциирующийся с инквизицией, средневековьем и палачами в красных плащах. Большинство цивилизованных стран отказались от смертной казни еще в 80-х — 90-х года прошлого века. В частности, во всех странах-членах Совета Европы она запрещена конституционно, за исключением России, где на нее введен мораторий. Но, несмотря на общую тенденцию и призывы ООН, от смертной казни не спешат отказываться Соединенные Штаты Америки, а точнее, некоторые из них. Причем способы умерщвления преступников здесь не всегда самые гуманные, если вообще это слово можно применить в отношении к смерти. О них и предлагаю поговорить. Но имейте в виду, что тема не из приятных. Поэтому, если вы восприимчивы и впечатлительны, не стоит продолжать чтение.В каких штатах США регулярно применяется смертная казнь«Смертная казнь – это отвратительная практика” — говорится в заявлении ООН от 11 марта 20021 года. Но мы не будем ни осуждать, ни оправдывать ее, а лишь разберемся где и как в США она применяется. Прежде всего надо сказать, что казни в Америке на Федеральном уровне не проводились 17 лет вплоть до июля 2020 года, потому что на них был наложен мораторий. Однако в последние месяцы пребывания у власти президент Дональд Трамп его отменил. Тогда в исполнение были приведены сразу 13 смертельных приговоров.Красным цветом отмечены штаты,в которых разрешена смертная казньПозже, в июле прошлого года, генеральный прокурор США вновь ввел мораторий. Но это касается федерального уровня. А вот на уровне отдельных штатов ситуация выглядит иначе — смертная казнь разрешена в 28 штатах, то есть на территории большей части страны. Лидером по исполнению смертельных приговоров является Техас — на этот штат приходится практически половина казненных за все время. Также в последнее время регулярно смертные приговоры исполняют в таких штатах, как Алабама, Джорджия, Миссури и Теннесси. Кроме того, смертная казнь разрешена в Вашингтоне, Калифорнии, Флориде и ряде других штатов.За какие в США могут приговорить к смертной казниСмертная казнь в США назначается в основном за убийство с отягчающими обстоятельствами. В разных штатах отягчающие обстоятельства могут быть разными — это убийство нескольких человек, пытки или изнасилование, убийство полицейского, ребенка и т.д. К высшей мере наказания могут быть приговорены как мужчины, так и женщины.Смертная казнь назначается за убийство с отягчающими обстоятельствамиИсключением являются подростки, для которых в качестве высшей меры наказания избирается пожизненное лишение свободы. Интересно, что подросток имеет право ходатайствовать перед судьей о том, чтобы его судили как взрослого. В таком случае он может быть приговорен к смертной казни. Но в судебной практике США еще таких случаев еще не было.Также к смертной казни могут быть приговорены лица, совершившие преступление против государства. Это терроризм, шпионаж, предательство родины и т.д. Однако в последнее время штаты отказываются от смертной казни, за преступления, не связанные с убийством.Помещения для смертной казни методом инъекции в тюрьме во ФлоридеСмертельная инъекция — самый распространенный вид казниС начала 80-х годов США стали исполнять смертные приговоры методом инъекции. В настоящее время это самый распространенный способ, который считается наиболее гуманным и технологичным. Обычно приговоренному к смертной казни вкалывают три инъекции — анестетик, паралитик и яд. Первый обеспечивает анестезию, то есть человек засыпает и не чувствует, что с ним происходит. Паралитик обездвиживает мышцы, а яд обеспечивает остановку сердца.Впервые эта казнь она была применена в 1982 году по отношению к убийце Чарьзу Бруксу. По словам очевидцев, после ввода инъекции он зевнул, его живот поднялся и опустился, и уже через несколько минут врач констатировали смерть.Казалось бы, технология действительно гуманная — никакой боли, крови, криков и т.д. Однако как обстоит дело практике, никто не проводил. Исследование было проведено только в 2005 году, когда методом инъекции было осуществлено более тысячи казней. И как оказалось, смертельная инъекция не такая безболезненная, как предполагалось.Хирург Леонидас Кониарис со своей командой выяснил, что более 40% приговоренных в момент смерти находятся в сознанииУченые во главе с хирургом Леонидасом Кониарисом изучили архивные записи о казнях, происходивших в тюрьмах нескольких штатов. В итоге выяснилось, что 44% приговоренных были в сознании, когда умирали. Но кричать или сообщить об этом они не могли, так как были обездвижены паралитиком. Дальнейшее исследование показало, что скорее всего не срабатывал препарат, отвечающий за остановку сердца. В результате смерть наступала от удушья, вызванного паралитиком.По причине нехватки препаратов в некоторых штатах стали экспериментировать с казнями. Это еще больше усугубило ситуацию — часто они проходили не так как было запланировано. В одном из случаев заключенный умирал в течение нескольких часов от удушья. В 2018 году был также случай, когда привести в исполнение смертный приговор вообще не удалось — медики просто не смогли найти вены на теле бывшего наркомана. Они сделали приговоренному за убийство Дойлу Хэмму 12 уколов, что защита расценила как жестокое наказание. Спустя два с половиной часа было решено перенести исполнение смертного приговора.Казнь на электрическом стуле признана крайне жестокойЭлектрический стул — почему от него отказалисьКогда речь заходит о казнях в США, обычно на ум приходит электрический стул, который часто показывают в фильмах, и о котором спето не мало песен. Это не удивительно, так как до 80-х годов прошлого века он был самым распространенным способом казни. В настоящее время в большинстве штатов от казни на электрическом стуле давно отказались. К примеру, в 2008 году Верховный суд Небраски запретил этот способ казни как крайне жестокий способ наказания.Смерть на нем действительно с родни пыток — она мучительна и безобразна. Часто у приговоренных во время казни загорались волосы, поэтому охранники всегда имели при себе огнетушители. В дальнейшие подробности вдаваться не будем .Расстрел в США применяют по желаниюРасстрел больше ассоциируется с первой половиной XX века и военными действиями. Однако в США этот вид казни последний раз использовали в 2010 году. Правда, случилось это по просьбе самого приговоренного Ронни Ли Гарднера. Он был осужден еще в 1985 году за то, что при попытке к бегству застрелил прокурора. Смертный приговор был исполнен только 25 лет спустя.Ронни Ли Гарднер попросил о расстреле в качестве смертной казниПеред расстрелом приговоренного обычно привязывают к стулу и одевают мешок на голову. Расстрельная команда, состоящая из пяти человек, делает залп преступнику в грудь. У одного из членов команды ружье заряжено холостыми патронами, но у кого именно — никто их членов команды не знает.На нашем Яндекс.Дзен-канале вас ждет еще больше увлекательных материалов, которые небыли опубликованы на сайте.Во время расстрела Джона Диринга в 1938 году, к его телу был подсоединен электрокардиограф. Такой эксперимент предложил провести сам приговоренный. Мониторинг показал, что сердце Джона Диринга перестало биться спустя 15 секунд после залпа. Однако это не значит, что вслед за остановкой сразу наступила смерть. Как показало исследование, вслед за остановкой сердца у крыс следовал 30-секундный прилив мозговой активности. Подробно почитать о том, что происходит с телом человека во время смерти, можно здесь.Что касается остальных методов казни, таких как повешение, гильотина и пр., они не применяются с конца XX века. Возможно, в скором будущем нынешние методы казни, как и сам смертный приговор, тоже останутся в прошлом. Кто-то, возможно, скажет, что тотальная отмена смертных казней увеличит количество опасных преступников. Однако в мире, наоборот, стало меньше серийных убийц.

Источник: hi-news.ru