Какой очиститель воздуха выбрать в 2022

Очиститель воздуха — это прибор, который реально работает и помогает поддерживать здоровый микроклимат в жилых помещенияхМикроклимат в жилом помещении очень важен для хорошего самочувствия всех тех, кто в нём находится. Однако он сводится не только к температуре, уровню влажности и запахам, но и другим факторам вроде чистоты самого воздуха. Наверняка вам приходилось попадать в помещения, где, кажется, невозможно дышать. А ведь это совершенно обычная история, когда воздух буквально полон пылью и другими взвесями. Ваше нахождение в таком пространстве превращается в нечто губительное и мешает вам комфортно себя чувствовать, не говоря уже о том, чтобы остаться там спать. Но одно дело, когда вы можете покинуть помещение, где просто нечем дышать, и совершенно другое, когда речь идёт про ваш собственный дом. Значит, нужно подобрать себе очиститель воздуха.Очиститель воздуха дезинфектор+увлажнительОдним из лучших очистителей воздуха на рынке по соотношению цена/возможности/удобство является TCL Breeva A3. Это продвинутый гаджет, который сочетает в себе передовую функциональность, доступную цену и привлекательный внешний вид, что немаловажно, учитывая, что стоять эта штуковина будет у вас в комнате, а не где-нибудь на балконе или антресоли.Breeva A3 не только очищает воздух, но и стерилизует егоBreeva A3 оснащается HEPA-фильтром H13, который задерживает 99,97% взвешенных частиц. Это очень важно. Ведь пылесосы — даже моющие — убирают только пол. А очиститель воздуха прогоняет сквозь себя весь воздух в помещении, вылавливая из него все пылинки. Дополнительная система фильтрации Breeva Shield TM Anion заставляет их как бы склеиваться и оседать внутри корпуса, за счёт чего из очистителя выходит уже очищенный воздух.Но ведь в воздухе могут оказаться не только пыль и частицы мусора, но и органические соединения, и даже бактерии и вирусы. Breeva A3 справится и с ними. Он оснащается встроенным УФ-стерилизатором, который разрушает их ДНК и РНК. А значит, вы будете гарантированно дышать чистым и здоровым воздухом. Ведь многие болезни сегодня передаются именно воздушно-капельным путём.Цена: 14 990 рублейКупить очиститель воздуха TCLПомимо борьбы с пылью, органическими соединениями, болезнетворными бактериями и вирусами, Breeva A3 легко справляется с неприятными запахами вроде табачного дыма, не говоря уже об ароматах готовки или чем-то подобного. Встроенный угольный фильтр вкупе с мотором высокой мощности, обслуживающим за час до 23 кв.м., берут эту задачу на себя. Поэтому кое-кто даже использует очистители как альтернативу кухонной вытяжке. Ведь Breeva A3 намного тише — уровень его белого шума всего 26 дБ.Breeva A3 — не простой очиститель. Он не только чрезвычайно эффективен в поддержании здорового микроклимата в помещении, но и очень умён. Поддержка Wi-Fi позволяет управлять им через приложение из любой точки мира, а совместимость с Google Assistant даст возможность отдавать очистителю голосовые команды и создавать пресеты. А в моменты простоя Breeva A3 без труда исполнит роль стильного элемента интерьера или просто ночника.Недорогой очиститель воздухаЕсли вам не нужно обслуживать большое помещение, можете выбрать вот такую модель от Youpin (суббренд Xiaomi). Это компактный очиститель воздуха, при проектировании которого его создатели явно отталкивались от решений Dyson. Поэтому, если вы давно хотели приобрести себе что-то от этого бренда, но не желали сильно тратиться, возможно, эта штука вам как раз пригодится.Очиститель воздуха от Youpin очень заметно похож на Dyson. Но стоит примерно в 10 раз дешевлеОднако очиститель воздуха Youpin отличается не только внешней привлекательностью, но и продвинутыми возможностями. Он комплектуется воздухозаборным элементом, который втягивает воздух на 360 градусов вокруг себя, прогоняет его через HEPA-фильтр, отделяя от взвешенных частиц пыли, мусора и бактерий, а потом снова отдаёт его в помещение, но уже в очищенном и освобождённом от всевозможных органических соединений виде.Цена: 2795 рублейКупить очиститель воздуха YoupinПоскольку этот очиститель довольно компактен, его основное предназначение — индивидуальное использование. Такой не поставишь в большой комнате, где куча народу, или на кухне, чтобы он втягивал дым от готовящегося на грильной сковороде стейка. А вот для небольшого кабинета, где сидите только вы, это самое то. Поставьте эту штуку рядом с компьютером и вы почувствуете, как воздух вокруг вас стал чище.Приточный очиститель воздухаМногие искренне убеждены, что очистители не могут быть эффективными без притока свежего воздуха. Если вы из тех, кто считает так же, вам подойдёт приточный очиститель воздуха от Smartmi. Он забирает воздух с улицы, прогоняет его через встроенную систему фильтрации, а потом подаёт его в жилое помещение, работая в режиме рециркуляции. То есть старый — так сказать, отработанный — воздух, он выводит на улицу и заменяет его на новый, более свежий.Этот очиститель нужно выводить на улицу, потому что он является приточнымОчиститель Smartmi оснащается трёхступенчатой системой фильтрации, которая задерживает крупные, средние и мелкие частицы пыли, мусора и других взвесей и отложений. Таким образом, даже если вы живёте напротив проезжей части, вы всегда сможете дышать чистым воздухом, не открывая окна и не впуская в квартиру шум и запахи выхлопных газов. Правда, учитывайте, что для забора чистого воздуха Smartmi требуется установка на стену с выводом гофротрубы для забора воздуха по аналогии с кондиционером.Цена: 17 500 рублей (с промокодом SPHOME3600)Приточный очиститель воздухаБлагодаря встроенной группе высокоточных датчиков очиститель Smartmi анализирует состояние воздуха и меняет в зависимости от этого свой режим работы, выводя на экран актуальную информацию о микроклимате в помещении, включая температуру, уровень влажности и другие показатели. При необходимости вы сможете выставить нужный режим самостоятельно или выбрать автоматический, и очиститель сам подстроится под текущие условия.Купить озонатор воздухаПомимо очистителей воздуха, которые буквально прогоняют его через себя, отфильтровывая все взвеси, существуют также так называемые озонаторы. Например, Tinton Life. Этот прибор ничего не фильтрует и не прогоняет воздух сквозь себя. У него даже нет фильтра, только пылесборник для крупной пыли. Но зато он вырабатывает озон объёмом до 20 г/ч и, по сути, выступает в качестве альтернативы стерилизации. Только в более безопасном виде, подходящем для бытового использования.Озоновый генератор не фильтрует воздух, но зато неплохо его дезинфицируетОзон, который вырабатывает этот прибор, способствует удалению запахов в помещении и обеззараживанию. Благодаря ему, например, можно обеззараживать фрукты или овощи, если вы переживаете, что недостаточно качественно их помыли. В конце концов, мало кто будет намывать яблоки или помидоры моющими средствами. Да и небезопасно это, ведь, если их не смыть, можно сделать себе только хуже. А обработка озоном убьёт бактерии и не даст вам отравиться.Цена: 2128 рублейКупить озонаторДругое дело, что с такой штукой нужно быть чрезвычайно осторожным. Переизбыток озона может нанести вред вашему здоровью. Поэтому, если и пользуетесь озонатором, лучше делать это строго в соответствии с инструкцией и не оставлять работающий прибор на ночь в помещении, где вы собираетесь спать. Несмотря на то что Tinton Life имеет встроенный таймер, который автоматически его отключает, лучше проследить за этим и не оставлять его без присмотра.Стоит ли покупать увлажнитель воздухаУвлажнитель воздуха ничего не очищает, но зато «прибивает» пыль, позволяя легче её убирать. А ещё он стоит совсем недорогоВ качестве альтернативы очистителей, прогоняющих сквозь себя большие объёмы воздуха, некоторые умудряются использовать такие приборы, как увлажнители. С практической точки зрения это может быть оправданным шагом, пусть и не всегда. Увлажнители не фильтруют воздух, но зато она наполняют его мелкодисперсной влагой, которая как бы захватывает частички пыли и не позволяет им больше оставаться в воздухе.Очень важно, чтобы увлажнитель мог работать правильно. Недостаточно просто испарять воду и делать мокрым пол вокруг себя от осевшей воды. Правильные увлажнители превращают её в мелкодисперсные частицы и распыляют по всему помещению, делая воздух не таким сухим, а заодно и «прибивая» пыль. С этой задачей отлично справляется увлажнитель Deerma Humidifier DEM-F500.Цена: 1398 рублейКупить увлажнительОбъём его бака составляет 5 литров, а производительность в час — 0,3л. Таким образом полного резервуара ему хватит на 16 часов непрерывной работы. Он может обслуживать помещения площадью 30-40 кв.м. Так что вы без труда сможете напитать лагов воздух даже в большой гостиной, не говоря уже о спальнях, а также взять под контроль взвешенные частицы пыли. Просто дайте увлажнителю поработать несколько часов, а потом проведите уборку — вручную или доверьте это роботу-пылесосу.Увлажнитель Deerma очень хорош тем, что и стоит недорого, и с задачей своей справляется как нужно. Он не просто парит, а выдаёт поток мелкодисперсной влаги, которая насыщает воздух влагой, делая его более приятным и мягким, что очень актуально в условиях российских квартир, где обычно довольно жарко из-за централизованного отопления, которое делает воздух более сухим и тяжёлым.

Источник: hi-news.ru