5 самых мощных танков в мире, которые есть на вооружении многих стран

Российский танк Т-14 «Армата»Самый первый танк в мире был разработан в 1916 году британской компанией William Foster & Co. Он получил название Mark I и использовался во времена Первой мировой войны. Боевая машина имела ромбовидную форму, которая позволяла преодолевать даже самые широкие окопы. Из-за того, что конструкция была очень высокой, оружие было установлено не сверху, а по бокам. Современные танки сильно отличаются от своего предка: они оснащаются большим количеством оружия, системами наведения, мощными двигателями для развития больших скоростей и так далее. Танковые войска были и остаются основной ударной силой во время боевых действий, поэтому танки постоянно развиваются и вряд ли исчезнут в будущем. Ниже представлен список самых лучших танков по состоянию на 2022 год — они имеются на вооружении разных стран и обладают уникальными особенностями.Американский танк M1 «Абрамс»Танки серии «Абрамс» серийно выпускаются компанией General Dynamics Land Systems начиная с 1980 года. Они являются основными боевыми танками США и активно скупаются армиями Египта, Австралии, Марокко и других ближневосточных государств. Их главными особенностями считаются масса в рекордные 62 тонны и использование ряда новаторских решений вроде компьютерной системы управления огнем. Этот танк является одним из немногих, кто оснащен системой защиты от оружия массового поражения. Если враг применит ядерное или химическое оружие, эта система начинает подавать отфильтрованный воздух в маски членов экипажа. На данный момент выпущено 10 288 танков M1 «Абрамс».Американский танк M1 «Абрамс»У этого танка есть модификация M1A2 «Абрамс». Она выпускается с 1992 года и применялась во многих военных конфликтах вроде Иракской войны (2003-2011) и войны в Афганистане (2001-2014). Внутрь танка помещается 4 человека, пушка оснащена 42 боеприпасами, имеется пулемет, панорамный прицел, тепловизор и компьютеризированная бортовая аппаратура. Скорость движения танка M1A2 «Абрамс» достигает 66 километров в час, а стрельба ведется с частотой 10-12 выстрелов в минуту. Стоимость танка M1A2 оценивается в 5-6 миллионов долларов.Видео с танком M1A2 «Абрамс»Среди минусов M1A2 «Абрамс» выделяют слабую бортовую защиту и необходимость одного человека для зарядки пушки.Немецкий танк Леопард 2Леопард 2 — это основной боевой танк, который производится немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Он был разработан в 1979 году и на данный момент имеется в распоряжении многих европейских стран вроде самой Германии, Австрии, Швеции и так далее. Одной из главных особенностей этого танка является способность ведения огня по движущимся целям даже во время езды по неровной местности. Чтобы поразить обнаруженную цель, наводчику достаточно поставить на нее маркер. Броня способна защитить его от противотанковых ракет и мин, а также от гранатометов и кассетных боеприпасов.Немецкие танки Леопард 2В зависимости от модификации, танк Леопард-2 весит от 60 до 70 тонн. Дизельный мотор позволяет разгоняться до 68-72 километров в час. Среди минусов Леопард-2 можно отметить разве что низкую проходимость и ручную перезарядку. По данным за 2015 год, в мире выпущено 3000 танков этой модели, каждый из которых стоит 6,5 миллионов долларов.Южнокорейский танк К2 «Черная пантера»Выпущенный южнокорейской компанией Rotem (подразделение Hyundai Motors) танк К2 «Черная пантера» был принят на вооружение в 2014 году. При разработке большое внимание было уделено электронной составляющей боевой машины. Все электронные системы танка были объединены в единую сеть — это стало возможным благодаря танковой информационно-управляющей системе (ТИУС). Также появилась боевая информационно-управляющая система (БИУС), которая обеспечивает обмен боевой и разведывательной информацией с другой боевой техникой в реальном времени.Корейский танк К2 «Черная пантера»Боекомплект пушки составляет 40 выстрелов — танк может производить до 15 выстрелов в минуту. Защитная система способна обнаруживать вражеские снаряды на расстоянии до 150 метров и уничтожать их собственными снарядами. Масса боевой машины составляет 55 тонн, внутрь помещается до 3 человек. Скорость движения может достигать 50-75 километров в час.Видео с танком К2 «Черная пантера»Главным минусом К2 «Черная пантера» является его стоимость. Это самый дорогой танк в мире, который стоит 8,5 миллионов долларов. Известно, что армия Южной Кореи имеет около 260 таких танков.Российский танк Т-90Российский танк Т-90 выпускается «Уралвагонзаводом» с 1992 года. Он до сих пор считается одним из лучшим в соотношении цены и качества, поэтому не удивительно, что в первое десятилетие XXI века был самым продаваемым танком в мире. Новые модификации танка оснащены системой управления огнем «Калина», которая может попадать в цель с одного выстрела при любых погодных условиях. Пушка вмещает в себя 22 снаряда и работает с частотой 9 выстрелов в минуту. В ходе многочисленных испытаний, по стрельбе, маневренности и износоустойчивости танк Т-90 оказывался лучше упомянутых выше «Абрамсов» и «Леопардов».Надежный и недорогой российский танк Т-90Масса Т-90 составляет 47 тонн, он способен развивать скорость до 65 километров в час. Одной из его особенностей является способность преодоления водных преград глубиной до 5 метров. По данным за 2012 год, было произведено 1335 танков Т-90, которые используются Россией и другими государствами. При своих характеристиках, этот танк стоит 4 миллиона долларов.Читайте также: Что такое военные спутники и какие задачи они выполняют?Российский танк Т-14 «Армата»Танк Т-14 «Армата» был впервые показан в 2015 году, во время парада в честь 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. По оценкам многих экспертов, на данный момент именно он считается самым лучшим танком в мире. На его башне нет места для человека, потому что там установлено 125 мм гладкоствольное орудие с автоматической перезарядкой и дальностью поражения 7000 метров. Экипаж танка находится в прочной капсуле, которая способна выдержать даже прямое попадание противотанковых снарядов. При возникновении неисправности, система оповещает экипаж об этом голосовым сообщением.Российский танк Т-14 «Армата»Масса танка Т-14 «Армата» оценивается в 48 тонн, внутрь помещается до 3 человек. Скорость его движения может достигать 90 километров в час, даже на пересеченной местности. Среди минусов боевой машины можно выделить сильную зависимость от электроники. Стоимость танка Т-14 «Армата» оценивается в 3,7 миллионов долларов.Если вам интересны новости науки и технологий, подпишитесь на наш Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!Важно отметить, что список составлялся основываясь на информации из открытых источников, путем сравнения технических характеристик. Вы можете не согласиться с порядком танков или привести в пример более интересные на ваш взгляд боевые машины. Смело пишите в комментариях — будет интересно почитать.

Источник: hi-news.ru