Что подарить на 14 февраля, если не хочется быть банальным

Наверное, сложно придумать что-то более банальное для подарка на 14 февраля, чем букет цветов (и больше ничего), сережки, колечко или сертификат на поход в спа-салон. В этом нет ничего плохого и такими подарками можно порадовать, но нельзя удивить любимого человека. Куда интереснее подарить какой-то необычный гаджет. И мы знаем несколько вариантов от картины, которую человек создаст сам, до кабриолета, который вы сделаете вместе из дерева. Это не только позволит приятно удивить человека, но и даст возможность провести вам вместе не один час за приятным занятием. Ведь именно для этого и нужен такой день, как 14 февраля. Выбирайте, что нравится, но цветы все же не забудьте, если делаете подарок девушке — это обязательное дополнение.Что подарить на 14 февраляПортрет из нитейКартины сейчас делают из самых разных вещей. Простым холстом и красками уже никого не удивишь. Да и рисовать ими по-настоящему мало кто умеет. Но есть картина, которую сможет сделать каждый. Она создается из нитей, а автор сам выбирает, что на ней будет изображено. Это может быть человек, животное, предмет или любой другой объект, система сгенерирует инструкцию по сборке абсолютно под любую фотографию.Плоская коробка из-под набора RingString превращается в мольберт, и вам надо будет натягивать сплошную нить между гвоздиками, вбитыми по кругу. Где нитей будет больше, цвет будет темнее, где меньше — светлее. Все просто! Размер готовой картины составит 50х50 сантиметров.Придумывать, как натянуть нить, вам не придется. Надо только загрузить фотографию на сервер и получить пошаговую инструкцию. Она будет отображаться на экране телефона, для удобства размещения которого в комплект включена подставка. Инструкция будет сопровождаться озвучкой приятным голосом и медитативной музыкой. Поэтому вам останется только наслаждаться процессом. А купив картину RingString со скидкой 15% по промокоду HINEWS, делать это будет еще приятнее.Купить RingStringПиксельные картиныЕсть и некоторые другие способы создания картин. Например, жанр пиксель-арт. Картину в данном случае вы будете собирать из блоков конструктора. То есть, вы получите бесконечный пиксельный конструктор по любой фотографии. Квадратики раскрашены в соответствии с пятью разными градациями серого. Ими вы и соберете свою картину. Размер полотна можно выбрать из трех вариантов: 51х51, 51х76 и 76х76 сантиметров.Как и в предыдущем случае инструкция будет составляться для каждой конкретной фотографии. Надо отправить ее на сервер, и вы сразу получите на почту полную раскладку по сборке. Через несколько часов у вас будет необычная картина, которую вы сможете собирать снова и снова хоть каждый день. То есть это бесконечная игрушка, которая еще и стоит не очень дорого. Особенно, если воспользоваться скидкой 20% по промокоду HINEWS.Купить фотоконструкторДеревянный конструкторНе зря говорят, что работа руками успокаивает. Особенно приятно заниматься этим, если на выходе вы получите не просто гору перебранной гречки, а что-то интересное. Например, подвижный механизм из деревянных деталей. Это и есть конструкторы Ugears. В модельном ряду около сотни механизмов, каждый из которых может двигаться самостоятельно. Самое приятное, что сборка производится вообще без клея, а детали правильной формы уже вырезаны из деревянных листов. На них вы тоже можете получить скидку, но подробнее об этом расскажу в конце статьи.Механический драконДраконы являются символом легенд, в которых живут самые фантастические герои и настоящие сказки. Чтобы окунуться в этот мир, можно собрать настоящего большого дракона, который не только красиво смотрится в статике, но даже умеет размахивать крыльями и двигаться.Кроме крыльев из бумаги, повторяющих взмахи, двигается так же голова и лапы. Надо только завести его и можно наслаждаться грацией его полета. Размер модели составляет 53х48,5х29, а это значит, что найти ему место будет не очень сложно даже в небольшой квартире.Купить механического драконаМодель каруселиВсе мы хоть раз катались на настоящей карусели. В детстве это вызывает восторг, а в зрелом возрасте — приятные воспоминания о детстве. Так почему бы не перенестись в те времена?!Карусель от Ugears имеет красивые резные вставки и полную механизацию. Кроме того, что она после сборки может крутиться сама, даже лошадки, которые ”бегут” по кругу, двигаются вверх и вниз, как на настоящей карусели. Надо только завести механизм и отщелкнуть блокиратор. Уверен, что многие ваши гости будут удивлены, узнав, что это не просто красивая фигурка для интерьера, а настоящий механизм.Купить модель каруселиКонструктор с секретомЭтот конструктор не только интересный в сборке и красивый в готовом виде, но и полезный. Он позволит ограничить доступ к вашим вещам, ведь это настоящая шкатулка с секретом. Кладете в нее вещи, запираете специальным ключом, а сам ключ прячете в потайной отсек, который довольно сложно найти. Украсть такую шкатулку можно, но залезть в нее без вашего ведома едва ли получится. Мы уже пробовали собрать что-то похожее и она нам до сих пор нравится.Купить конструктор-сейфЯнтарная шкатулка для украшенийЕсли у вас или у того, кому вы хотите сделать подарок, есть много украшений, которые некуда складывать, вам пригодится инкрустированная натуральным янтарем шкатулка.При открытии верхней крышки в стороны раздвигаются четыре лотка, а внутри есть еще два обычных и два потайных, которые мало кто заметит. Чтобы сложить все обратно, достаточно закрыть крышку, и все украшения скроются внутри и будут надежно сохранены в одном месте.Купить шкатулку для украшений UgearsСтаринный поездПоезда всегда вызывали интерес. Большие, шумные, выдувающие пар и на многие годы вперед ставшие символом путешествий. Именно такой классический паровоз, работавший в свое время на угле, вдохновил инженеров Ugears создать его модель.Вы сможете открывать топку, открывать приемник тендера и его боковые грани, а также наслаждаться тем, как двигается механизм привода. Это отдельное наслаждение. А чтобы паровоз ехал не просто по полу, в комплекте есть примерно два с половиной метра рельс.Купит старинный поездМашина с коробкой передачТакие машины называются родстерами. Если вы думаете, что это все и такая машина должна просто красиво стоять на полке, то вы ошибаетесь. Это полноценный автомобиль, который может ездить и даже делать это самостоятельно при помощи резиномотора.У него открывается капот, а под ним есть двигатель, который крутится и шевелит поршнями. Двери тоже открываются, а передние колеса можно крутить рулем. Но интереснее всего то, что у автомобиля есть настоящая коробка передач. Переведя рычаг в соответствующее положения вы заставите автомобиль ехать вперед или назад.Купить машину с коробкой передачКонструктор кабриолетЕще одна модель машины, которая понравится многим, это олдскульный американский кабриолет из золотой эры машиностроения — середины прошлого века. Он так же, как и родстер, получил огромное количество движущихся элементов.Есть поднимающиеся боковые стекла, складные сиденья, крутящийся двигатель, поворачивающий колеса руль, открывающиеся двери, рычаг переключения скоростей, функциональные амортизаторы и даже движущиеся дворники. Есть так же такие приятные мелочи, как домкрат и набор инструментов в багажнике.Купить конструктор кабриолетСборка спорткара домаСпортивные машины прошлого были максимально брутальными и всем своим видом показывали, для чего они были сделаны. Одну из таких вы сможете собрать у себя дома. Можно даже будет устроить гонку с друзьями. Мы некоторое время назад пробовали — было весело.Под открывающимся капотом вы найдете 8-цилиндровый 16-клапанный двигатель, каждый элемент которого может двигаться. Колеса подрессорены для езды по кочкам, а за водительским местом есть небольшой багажник. Если и это не впечатляет, то есть так же коробка передач для того, чтобы машина могла ехать как вперед, так и назад.Купить спорткар-конструкторМашина для дрифтаНаверное, каждый из вас видел знаменитую Shelby Cobra 427, даже если не знал, что она называется именно так. Она хорошо известна нам по множеству компьютерных игр и голивудских фильмов. Именно ее инженеры Ugears взяли за основу своего дрифткара.В отличии от других машин Ugears, тут используется более мощный тип привода, и когда вы заведете его, задние колеса будут прокручиваться, а машина, если у нее вывернуты колеса, начнет дрифтовать. Это смотрится очень необычно и вызывает желание сделать это снова и снова.Купить машину для дрифтаКак я уже сказал выше, нашим читателям полагается скидка на все конструкторы Ugears в размере 20%. Чтобы воспользоваться ей, введите промокод HINEWS при покупке и получите от них еще больше удовольствия.

Источник: hi-news.ru