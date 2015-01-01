Антибиотики иногда вызывают галлюцинации — почему пациенты начинают “слышать Бога”?

На фоне приема антибиотиков у некоторых пациентов возникает психозО вреде антибиотиков, пожалуй, известно каждому — они вместе с бактериями убивают полезную микрофлору, а также иногда вызывают аллергическую реакцию. Но, кроме общеизвестных побочных эффекта, есть и те, о которых мало знают даже ученые. Недавно выяснилось, что они замедляют рост мальчиков. Но и это еще не все. У некоторых людей после приема этих препаратов возникает так называемая антибиомания. Один из таких случаев был недавно зафиксирован у 50-летнего мужчины, который лечился от бактериальной пневмонии. Как отмечают медики в своем отчете, после начала приема препаратов у пациента кардинально поменялось мировозрение. Вместе с тем появились такие симптомы как раздражительность, резкие перепады настроения, бессвязная речь. Но самое главное — возникли серьезные галлюцинации. Мужчина был уверен, что общается с Богом. Но какие антибиотики вызывают подобный побочный эффект и как часто это происходит?Антибиомания — редкий побочный эффект антибиотиковПервое, что приходит на ум после услышанного — возможно, у мужчина были проблемы с психическим здоровьем. Разумеется, медики проверили это в первую очередь. Пациент ранее был абсолютно психически здоров. Единственное, на что обратили внимание специалисты — мужчина ранее никогда не принимал антибиотики.Оказавшись в психиатрическом отделении, мужчина рассказал, что почувствовал себя плохо после первого приема антибиотиков. У него появилось ощущение, что он умирает, а затем начались слуховые галлюцинации. Мужчина начал «общаться с Богом». Во время таких галлюцинаций ему было сказано, что он избранный и на него возложена особая миссия. По словам специалистов, эти симптомы свидетельствуют о психозе.После приема антибиотика мужчина начал «разговаривать с Богом»Как сообщается в отчете, который был опубликован в журнале BMC Psychiatry, у пациента была диагностирована антибиомания. Впервые этот термин появился в 2002 году в статье Journal of Clinical Psychopharmacology, посвященной исследованиям мании на фоне приемом антибиотиков.К счастью, этот негативный побочный эффект чаще всего проходит сам по себе после прекращения приема антибиотиков. Как сообщается в отчете, примерно через 12 часов после прекращения приема препарата у пациента уже наблюдалось улучшение. Затем медики дали мужчине другой антибиотик для лечения пневмонии, и его психическое состояние вновь ухудшилось. В результате этот антибиотик был тоже отменен.Подписывайтесь на наш Пульс Mail.ru, где вы найдете еще больше интересных материалов.Через неделю после этого у мужчины больше не было никаких симптомов психоза. Однако в других некоторых случаях для лечения антибиомании медики использовали нейролептики, то есть препараты, которые обычно применяют при лечении психозов. Хотя, их применение не говорит о том, что симптомы не прошли бы сами по себе.У каких людей могут возникнуть галлюцинации от употребления антибиотиковСлучай с 50-летним мужчиной, “разговаривающим с Богом”, далеко не единичный. К примеру, в журнале Journal of Affective Disorders было описано 47 случаев антибиомании. Кроме того, известно еще о 143 случаях, информация о которых не была опубликована.“На своей практике я наблюдал не менее трех случаем антибиомании. Каждый из моих коллег также становились свидетелями нескольких таких случаев. Если все их сложить, определенно получится большее случаев, чем то количество, о котором сообщается официально” — говорит журналистам Live Science Паскаль Синарт, психиатр бельгийского Католического университета Левена (KU Leuven).Редкий симптом был задокументирован у пациентов разного пола и возрастов, начиная с 3 лет. Каких-то особенностей, которые бы отличали пациентов с антибиоманией, от остальных людей, пока выявлено не было.Ученые не выявили закономерность среди пациентов, у которых развилась антибиоманияКакие антибиотики чаще всего вызывают галлюцинацииСогласно данным отчета, антибиомания у мужчины возникла после приема кларитромицина. Если ознакомиться со всеми случаями этого побочного эффекта, то можно заметить, что именно на фоне приема этого препарата чаще всего развивается антибиомания. Кроме того, часто фигурируют такие препараты, как ципрофлоксацин и офлоксацин. Возможно, это связанно с тем, что данные препараты являются наиболее распространенными во всем мире.Напомню, что 50-летнему мужчине с воспалением легких также давали другой антибиотик — амоксициллин-клавулановую кислоту, и она вызвала такой же побочный эффект. Это может говорить о том, что любой антибиотик либо определенная группа антибиотиков способна вызвать психоз. Однако, не стоит забывать, что об антибиомании пока известно крайне мало. Поэтому выводы делать рано.Антибиомания может быть связана с нарушением микрофлоры кишечникаПочему возникает антибиоманияЭто, пожалуй, самый интересный вопрос. Ученые на него тоже не могут пока дать точного ответа. Однако авторы отчета выдвигают несколько гипотез. Известно, что некоторые антибиотики являются ингибиторами гамма-аминомасляной кислоты, то есть нейротрансмиттера, который отвечает за подавление возбужденных нейронов. Грубо говоря, бесконтрольно возбужденные нейроны, возможно, приводят к возникновению психоза.Согласно другой гипотезе, в результате нарушения микробиома кишечника у пациентов возникает дисфункция митохондрий, что в свою очередь вызывает нарушение питания клеток. Но, без дальнейших исследований, окончательные выводы сделать невозможно. Напоследок напомню, что ученых сейчас беспокоит еще одна проблема, связанная с антибиотиками. На фоне пандемии коронавируса они могут стать неэффективными, так как активно развиваются супербактерии.

Источник: hi-news.ru